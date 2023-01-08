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Вупперталь, 1912 год
Одна из станций Вуппертальской дороги в 1912 году Фото: akg-images/picture-alliance
ТуризмГермания

"Летающий поезд" - знаменитая подвесная дорога в Вуппертале

Максим Нелюбин

Вуппертальская подвесная железная дорога была введена в эксплуатацию более 120 лет назад и давно стала популярной достопримечательностью. | 11 фотографий

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Вуппертальская подвесная железная дорога (Wuppertaler Schwebebahn) была открыта более 120 лет назад - 1 марта 1901 года. С тех пор много воды утекло в реке Вуппер, над которой она проложена посреди Рурской области. Перед нами - действующий памятник технической истории, модернизированный и продолжающий играть важную роль в транспортной системе города.

Вупперталь, 1905 год
Паровоз, монорельс, обычный трамвай и конная повозка в Вуппертале на снимке 1905 годаФото: picture alliance / IMAGNO/Austrian Archives

Вагоны примерно за полчаса преодолевают около тринадцати километров, делая два десятка остановок. Некоторые туристы приезжают в Вупперталь лишь с одной целью - прокатиться на этом монорельсе, однако подавляющее число пассажиров составляют все же местные жители, всего - около 65 тысяч поездок ежедневно, за год - примерно 24 миллиона.  

Вуппперталь
Конный трамвай и новая подвесная дорога в Вуппертале на почтовой открытке 1909 годаФото: akg-images/picture-alliance

Почему большую часть дороги построили над рекой, выбрав такой необычный вариант? Дело в том, что город растянулся вдоль Вуппера - долины в этом месте не очень широкой и плотно застроенной. Места для обычных трамвайных путей здесь уже не было. Прокладывать метро было бы слишком сложно из-за скалистых пород и высокого уровня грунтовых вод.

Вупперталь
"Императорский вагон" Вуппертальской подвесной дороги. В октябре 1900 года, еще до официального открытия дороги, поездку на нем совершил император Германии Вильгельм II, посетивший этот город вместе со своей супругой императрицей Августой ВикториейФото: picture-alliance/dpa/S. Ziese
Вупперталь
Прибытие Вильгельма II и Августы Виктории на станцию Дёпперсберг (Döppersberg) в 1900 годуФото: Stadtwerke_Wuppertal/dpa/picture-alliance
Вупперталь
Сейчас музейный вагон используется для экскурсий, свадеб и других торжеств Фото: Rainer Hackenberg/picture alliance

Население этой  промышленной агломерации в конце позапрошлого века составляло около 400 тысяч человек. На момент строительства дороги города Вупперталь, кстати, вообще еще не существовало! Он был нанесен на карты и внесен в реестры под этим названием в 1929 году, объединив несколько граничивших друг с другом поселений на Вуппере. Поэтому в первые десятилетия существования в названии этой дороги упоминались именно они - "Schwebebahn Barmen-Elberfeld- Vohwinkel". Ныне - городские районы Вупперталя: Бармен, Эльберфельд и Фовинкель.

Подвесная монорельсовая дорога была и остается большой редкостью. Она также свидетельствует об экономической мощи этого региона в эпоху индустриализации. Только посмотрите, как выглядят станции, больше напоминающие дворцы.

Вупперталь
Станция Дёпперсберг на фотографии 1930-х годовФото: arkivi/picture alliance
Вупперталь
Станция Вертер Брюкке (Werther Bruecke) в наши дни. Обратите внимание на лифт, пристроенный во время модернизации для того, чтобы сделать дорогу безбарьерной. Новые вагоны также спроектированы с учетом этих требований, чтобы было достаточно места для детских и инвалидных колясокФото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance
Вупперталь
Днем по дороге передвигаются 18 вагонов, в вечернее время - 11. На этом снимке - как раз один из них, после часа пикФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Как слониха Туффи выпала из вагона и попала в историю города

Долгое время подвесной трамвай считался одним из самых надежных транспортных средств в мире - ни встречного движения, ни перекрестков, ни пешеходов, разве что птица какая-нибудь пролетит. Однако в историю вуппертальского трамвая прочно вошла курьезная история, главным действующим лицом которой оказалась слониха по имени Туффи.

Граффити в Вуппертале
Падающая из вагона слониха Туффи на граффити в Вуппертале Фото: Creative Commons/Atamari

Летом 1950 года директор гостившего здесь цирка решил устроить необычную рекламную акцию. Для этого он отправил слониху Туффи прокатиться в знаменитом подвесном вагончике. Конечно же, участвовать в перформансе пригласили журналистов. Все шло гладко, слониха вела себя в трамвае не хуже хорошо воспитанной собаки, но ровно до первых вспышек фотокамер. Они так напугали цирковое животное, что слониха выпрыгнула из вагона прямо на ходу. По другой версии, слонихе просто стало скучно в тесном вагоне. Осколки разбившегося стекла ранили одного из журналистов.

Высота была небольшой, Туффи удачно приземлилась, вернее - приводнилась в неглубокий Вуппер. В общем, все обошлось легким испугом и огромным количеством статей в прессе. Туффи получила несколько ссадин и статус культового животного. Изображения этой слонихи можно увидеть в Вуппертале в самых разных местах. В конце 2022 года Туффи установили еще один новый памятник в Рурской области. Он был создан для регионального Музея индустриальной истории (LVR-Industriemuseum) в городе Оберхаузен. 

Аварии и происшествия 

Происшествия на монорельсе случались и раньше - до истории со слонихой, но к человеческим жертвам они не приводили. Однако 12 апреля 1999 вуппертальский монорельс стал местом крупной аварии. Ремонтники тогда забыли убрать металлические когти, поставленные на рельс ночью. Утром первый трамвай, наскочив на них, сорвался и упал в реку. Погибли пять человек, более четырех десятков получили ранения. После расследования и ремонта монорельсовую дорогу снова ввели в эксплуатацию.

Вупперталь
Место аварии в апреле 1999 годаФото: Herbert_Spies/dpa/picture-alliance

2010-е годы также были омрачены серией технических происшествий и внештатных ситуаций. На некоторое время движение останавливалось. Пассажиры были вынуждены пользоваться автобусами, курсировавшими вдоль маршрута подвесной дороги, сетуя на неудобства и с нетерпением ожидая возвращения в строй своего любимого монорельса.

Вуппертальская дорога - в музейной коллекции

Чтобы не завершать рассказ на авариях и проблемах, отметим, что фотография Вуппертальской подвесной дороги "Летающий поезд" - "The Flying Train", сделанная в 1902 году, даже попала в коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA). 

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