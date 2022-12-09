В Германии установили памятник слонихе

Вуппертальская подвесная дорога известна на весь мир. В историю знаменитого монорельса вошел и курьез со слонихой.

Кто не слышал историю про слониху Туффи? Этому легендарному животному в Германии установлен третий по счету памятник. Первые два находятся в Вуппертале, и вот теперь бронзовое изваяние слонихи Туффи появилось и в Оберхаузене. Весом в 1,2 тонны!

Йорг Мацур Фото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Это работа рук мастера Йорга Мацура (Jörg Mazur). Скульптура Туффи обрамлена стальными дугами, которые когда-то были изготовлены на заводе в Оберхаузене специально для подвесной дороги в Вуппертале. Но, если вы все-таки никогда не слышали о самой Туффи, то напомним вам историю 70-летней давности, которая, похоже, навсегда останется в истории Вупперталя.

Летом 1950 года директор гостившего сначала в Оберхаузене, а потом в Вуппертале цирка решил устроить весьма смелую рекламную акцию, и, как оказалось на практике, - необдуманную. Он отправил слониху Туффи прокатиться на знаменитом общественном транспорте Рурской области - подвесной монорельсовой дороге.

Скульптуру Туффи в Оберхаузене установили 8 декабря 2022 года Фото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Эта статуя Туффи была установлена в Вуппертале. После страшного наводнения летом 2021 года скульптуру смыло, но ее смогли найти и вернуть на прежнее место Фото: Tim Oelbermann/dpa/picture alliance

Конечно же, участвовать в "перформансе" пригласили и журналистов. Все шло гладко, слониха вела себя в вагоне не хуже хорошо воспитанной собаки, но ровно до первых вспышек фотокамер. Они так напугали цирковую артистку, что слониха выпрыгнула из монорельса прямо на ходу. По другой версии, слонихе просто стало скучно в тесном вагоне. Осколки разбившегося стекла ранили одного из журналистов.

Высота была небольшой, Туффи удачно приземлилась, вернее - приводнилась в неглубокую местную реку Вуппер. Все обошлось легким испугом и огромным количеством статей в прессе. Туффи получила несколько ссадин и статус культовой слонихи. Не только ей посвященные памятники, но также ее фото и живописные портреты можно увидеть в Вуппертале в самых разных местах.

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