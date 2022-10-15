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Бронзовые скульптуры "Шагающие кони" в цитадели Шпандау
Бронзовые кони в цитадели ШпандауФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ИсторияГермания

Кони Гитлера вернулись в Берлин

Павел Мыльников
56 мин. назад

Атлетические бронзовые рысаки работы Йозефа Торака состояли на службе у нацистской пропаганды, а теперь пополнили экспозицию в крепости на северо-западе Берлина.

https://www.dw.com/ru/koni-gitlera-vernulis-v-berlin/a-63445356

Монументальные бронзовые скульптуры "Шагающие кони" времен национал-социализма прибыли в цитадель Шпандау. Бронзовые животные, созданные австрийским скульптором Йозефом Тораком (Josef Thorak), пополнят экспозицию "Покров сброшен"("Enthüllt"), размещенную в крепостном сооружении эпохи Возрождения на северо-западе Берлина.

От рейхсканцелярии до советского военного городка

Бронзовая статуя работы Йозефа Торака перед новой рейхсканцелярией в Берлине
Статуя работы Йозефа Торака перед новой рейхсканцелярией в Берлине (1939 год)Фото: picture-alliance/akg-images

"Шагающие кони"  были установлены в 1939 году на наружной лестнице новой рейхсканцелярии в Берлине, в которой находился кабинет Адольфа Гитлера (Adolf Hitler). Во время Второй мировой войны они были вывезены из Берлина в загородное хранилище вместе с другими объектами, представлявшими ценность для национал-социалистов.

После окончания войны хранилище оказалось в советской оккупационной зоне, а бронзовые скульптуры были установлены на спортивной площадке советского военного городка в Эберсвальде. Там их видели в последний раз в марте 1989 года. После воссоединения Германии и вывода советских войск с территории бывшей ГДР рысаки исчезли.

Найдены на другом конце страны

Коней обнаружили снова в 2015 году в ходе следствия по делу о незаконном присвоении федеральной собственности, а именно - во время обыска в одном из складских помещений в городе Бад-Дюркхайм в земле Рейнланд-Пфальц в юго-западной части Германии.

Бронзовые кони закреплены страховочными лентами
Бронзовых рысаков отыскали в Рейнланд-ПфальцеФото: picture-alliance/dpa/U. Anspach

Немецкое государство заявило свои права на находку, ссылаясь, в частности, на Договор об объединении Германии, по которому имущество ликвидированной ГДР переходило в собственность ФРГ. В то же время владелец коней заявил, что приобрел скульптуры законным путем.

Лишь в июле 2021 года стороны пришли к соглашению. ФРГ получила двух бронзовых коней, а остальные обнаруженные при обыске объекты искусства времен национал-социализма остались в собственности коллекционера.

Последний рысак Гитлера

Позднее в 80 километрах от Мюнхена, во дворе старой городской гимназии в баварском городке Изинг, расположенном на живописном озере Кимзе, обнаружили третьего рысака. Вдова скульптора Торака в 1960-х расплатилась им за обучение сына в интернате при гимназии.

Сборище спорных памятников

Мужчина осматривает одну из бронзовых скульптур
Один из рысаков у цитадели ШпандауФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

На выставке "Покров сброшен" представлены артефакты периода с 1849 по 1986 годы, показывающие, как власти разных лет влияли на формирование городского пейзажа Берлина. Из-за политических потрясений XX века многие памятники, несущие в себе проблемные или даже угрожающие напоминания о прежних временах, были убраны из общественных пространств.

Музей в берлинском районе Шпандау предлагает возможность познакомиться со знаковыми символами Германской империи, Веймарской республики, времен национал-социализма и ГДР. Эти объекты должны были кануть в Лету, а теперь выполняют новую функцию, выступая свидетельствами немецкой истории. В то же время они в прямом смысле слова превращают исторические события в осязаемые, потому что здесь, в отличие от многих музеев, большинство экспонатов можно трогать руками.

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