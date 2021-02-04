Непростой путь к демократии в Германии: 150 лет Фридриху Эберту

В 1918 году Германия оказалась на распутье: поражение в Первой мировой войне, отречение от престола и бегство кайзера Вильгельма II в Нидерланды, возвращение раненых солдат, голод в стране. В это непростое время решающую роль сыграл сын простого портного. Фридрих Эберт (Friedrich Ebert) мечтал о социальной справедливости для всех и доказал своим примером, что это возможно.

Будущий политик родился 4 февраля 1871 года в Гейдельберге в многодетной семье, выучился на шорника (специалиста по изготовлению упряжек) и много ездил по стране. Война не прошла бесследно и для его семьи: он потерял двух сыновей, которые погибли во время Первой мировой. С самого начала своей политической карьеры Фридрих Эберт сосредоточился на социальной политике. Благодаря своим организаторским способностям он смог занять пост председателя партии социал-демократической партии Германии.

Путь к демократии

С ноября 1918 года Фридрих Эберт принадлежал к верхушке так называемого временного правительства, коалиции СДПГ с радикальными Независимыми социал-демократами (НСДПГ). Он поддерживал перемену курса - переход от авторитарной монархии к демократической республике. Демократических выборов в стране еще не было. Кроме того, перед правительством стояла непростая задача возродить страну, которая оказалась в экономическом упадке. "Сегодня он по праву считается основоположником демократии, взявшим на себя ответственность во время одной из самых сложных ситуаций в истории Германии", - считает Петер Бойле (Peter Beule), историк Фонда Фридриха Эберта. Благодаря своему умению идти на компромиссы он сумел преодолеть многие трудности послевоенного времени. "Это было чем-то новым в немецкой политике", - утверждает Вальтер Мюльхаузен (Walter Mühlhausen), директор музея Фридриха Эберта в Гейдельберге. - Он был именно тем, кто призывал договориться ради общего блага".

При этом обстановка в стране продолжала накаляться. Левые силы видели в Эберте врага. Его обвинили в предательстве рабочего движения, так как ради установления демократии политик вел переговоры с представителями буржуазии. 6 декабря 1918 года в Берлине начались баррикадные бои между спартакистами и солдатами фрайкоров, подчинявшихся временному правительству Эберта. Восстание переросло в настоящую гражданскую войну, бои шли и в других городах Германии. По некотором оценкам, к началу 1919 года в ходе этих боев погибли около 5 тысяч человек. Стоявшие во главе восстания "Спартака" Карл Либкнехт (Karl Liebknecht) и Роза Люксембург (Rosa Luxemburg) были зверски убиты. Восстание потерпело поражение. При помощи армии Эберту удается подавить январское восстание.

Избирательное право для женщин

19 января 1919 года немки впервые приняли участие в парламентских выборах. Миллионы женщин впервые смогли отдать свой голос. В стране появилась свобода слова и прессы. "Немецкий народ свободен, остается свободным и сам определяет свое будущее. Эта свобода - единственное утешение, которое осталось для немецкого народа, единственная точка, на которой она может восстановиться после кровавого болота войны и поражения", - сказал Фридрих Эберт на открытии Национального собрания 6 февраля 1919 года в Веймаре. Через пять дней он станет президентом Веймарской республики.

Фридрих Эберт

Спустя полгода бурных дискуссий в Веймарском учредительном собрании, в августе 1919 года была подписана Веймарская конституция. Она закрепила в Германии парламентскую демократию. Кроме того, этот документ предоставлял гражданам более широкие возможности для прямого волеизъявления, обеспечивал отделение церкви от государства, свободу совести и вероисповедания, равенство всех перед законом и отмену сословного принципа.

Первый президент Веймарской республики

Эберт руководил молодой Веймарской республикой, проходя через испытания и кризисы. Версальский договор диктовал очень тяжелые условия Германии. Предпринимались попытки переворота со стороны "правых" и "левых". Эберт - глава республики, которая его отвергает.

"Для общества, которое еще оплакивало империю, было абсурдным видеть во главе правительства социал-демократа, сына портного из Гейдельберга. Оказавшийся на троне подмастерье - вот как его тогда изображали", - описывает ситуацию Вальтер Мюльхаузен в интервью DW.

Несмотря на недовольства, правление Фридриха Эберта продлилось шесть лет. Для многих он стал гарантом безопасности, свободы и порядка. Политик уделял много внимания рабочим и социально незащищенным слоях населения. "Как социал-демократ, он связал идею демократии и правового государства с идеей социального равенства", - поясняет историк Петер Бойле.

"По его мнению, демократия должна была создавать условия, чтобы все люди могли представлять свои интересы и участвовать в политической жизни", - уверен Бойле. Фридрих Эберт, который проделал большой путь от подмастерья до президента, предложил создать фонд, чтобы дети из простых семей могли получить образование.

Фридрих Эберт скончался 28 февраля 1925 года в возрасте 54-х лет. Его ранний уход завершил период относительной стабильности в Германии. Веймарская республика прекратила свое существование в 1933 году - после прихода к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером (Adolf Hitler).

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