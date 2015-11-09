9 ноября - особый день в истории Германии

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.

Все произошло неожиданно. Вечером 9 ноября 1989 года на очередной пресс-конференции член политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) рассказывал журналистам о работе Центрального комитета СЕПГ. Пресс-конференция вяло приближалась к концу, когда итальянский журналист Риккардо Эрман задал вопрос о новых правилах, в соответствии с которыми граждане ГДР имеют право совершать поездки в капиталистические страны сроком до 30 дней.

Падение Берлинской стены

Шабовски полистал свои бумаги и зачитал решение политбюро о том, что отныне гражданам ГДР разрешается подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. На вопрос о том, с какого числа это действует, Шабовски, замешкавшись, ответил: "Насколько мне известно, с настоящего момента". Так член политбюро, сам того не подозревая, открыл границы ГДР.

Жители Восточного Берлина моментально воспользовались возможностью побывать на Западе. Тысячи людей в тот же вечер устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином. Пограничники ГДР были не готовы к столь быстрому развитию событий. Власти оказались в полном замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы. Берлинская стена, возведение которой началось 13 августа 1961 года, пала.

"Хрустальная ночь": черный день в истории Германии

День 9 ноября 1938 года стал одним из самых черных в истории Германии. Национал-социалисты устроили в этот день еврейские погромы, вылившиеся через несколько лет в систематическое и массовое уничтожение евреев.

Разрушенная синагога в Хемнице после "хрустальной ночи" Фото: picture alliance

Поводом к началу погромов послужило убийство 17-летним еврейским беженцем из Польши Гершелем Гриншпаном секретаря германского посольства в Париже Эрнста фом Рата (Ernst vom Rath), но лишь поводом. Преследования евреев начались гораздо раньше, сразу после прихода к власти национал-социалистов. Уже в 1933-35 годах были приняты дискриминационные расовые законы, введены многочисленные ограничения.

За одну ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии было сожжено около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок. Трагические события той ночи вошли в историю под названием "хрустальная ночь" , которую также называют "ночью разбитых витрин".

Две германские республики в один день

За 20 лет до этого, 9 ноября 1918 года, в Германии произошло крушение монархии. Кайзер Вильгельм II отрекся от трона. Рейхсканцлер Макс фон Баден (Max von Baden) ушел в отставку и поручил социал-демократу Фридриху Эберту (Friedrich Ebert) формирование нового правительства. 9 ноября Германия была официально провозглашена демократической республикой, позднее получившей название Веймарской республики.

Фридрих Эберт приветствует солдат, вернувшихся с фронта домой. Берлин, 1918 год Фото: picture-alliance/akg-images

За несколько часов до этого, стараясь опередить события, коммунист Карл Либкнехт (Karl Liebknecht) - правда, не от имени народа, а от имени революционного пролетариата - провозгласил Германию республикой социалистической. Социализм страна не приняла, но установление демократической республики оказало огромное влияние на все ее развитие.

Позже нацисты назвали социал-демократов "ноябрьскими предателями" за то, что те, заключив соглашение о перемирии на фронтах Первой мировой войны, якобы нанесли "удар в спину" германской армии.

Кстати говоря, в тот же самый день, 9 ноября, через пять лет после отречения Вильгельма II, в Мюнхене был подавлен так называемый "пивной" путч, организованный Гитлером. Как его сторонники "отметили" этот день в 1938 году, мы уже знаем...

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