Бывший ресторан "Минск" в Потсдаме стал музеем

Во времена ГДР ресторан "Минск" в Потсдаме был чрезвычайно популярен. После воссоединения Германии он долго находился под угрозой сноса. Но недавно немецкий меценат превратил старую бетонную коробку в современный музей.

Воскрешению "Минска" в Потсдаме рады многие. Во времена ГДР почти каждый житель города знал этот популярный ресторан: вкусная еда, отличное место для встреч и проведения различных мероприятий. После воссоединения Германиикультовое заведение не выдержало рыночной конкуренции и в итоге закрылось. То, что "Минск" снова открылся в качестве современного культурного центра, особенно радует старшее поколение жителей Потсдама - тех, кто застал здание в его прежнем амплуа.

Ресторан "Минск" превратился в музей

Бетонное здание с двухуровневой террасой и плоской крышей, построенное в 1970-е годы в стиле послевоенного модерна, оказалось заброшенным на много лет и пришло в запустение. Найти огромную сумму на ремонт не получалось, а против сноса этого архитектурного памятника активно выступали горожане. Три года назад участок со стоящим на нем зданием выкупил у города Хассо Платтнер (Hasso Plattner), известный немецкий миллиардер и меценат - основатель фонда, активно поддерживающего искусство. Дом был реконструирован, модернизирован и перепрофилирован в современное помещение для выставок. Привычное для всех название решили сохранить - и в конце сентября новый музей со старым названием "Минск" (Das Minsk - Kunsthaus in Potsdam) открылся для посетителей.

Исторический снимок старого здания ресторана "Минск" в Потсдаме Фото: Heidemarie-Milkert

Немецкий меценат профинансировал "Минск"

Это уже не первый подобный проект фонда Хассо Платтнера (Hasso Plattner Foundation). Так, в 2017 году была закончена реконструкция дворца Барберини и открыт одноименный музей (Museum Barberini) . В нем сегодня можно посмотреть коллекцию произведений старых мастеров и импрессионистов из художественного собрания Хассо Платтнера.

В музее "Минск" в Потсдаме будет выставляться прежде всего искусство времен ГДР, которое до сих пор недостаточно широко представлено в немецких музеях, а также современные работы немецких и зарубежных художников. Директором и куратором "Минска" стала искусствовед Паола Малавасси (Paola Malavassi). Она хотела бы превратить этот музей в пространство особого международного значения, где были бы представлены не только работы представителейискусства из ГДР, но и работы о ГДР художников из других стран.

Два взгляда на одну действительность

В последнюю субботу сентября в музее "Минск" открылись две выставки - художника Вольфганга Маттойера (Wolfgang Mattheuer), жившего и работавшего в ГДР, и современного фотографа и художника Стэна Дугласа (Stan Douglas) из Канады. Работы обоих художников позаимствованы, в основном, из коллекции Хассо Платтнера.

Картина Вольфганга Маттойера "Сосед, который хочет летать", представленная в музее "Минск" в Потсдаме Фото: JÓZSEF ROSTA/LUDWIG MUSEUM – MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

В первой экспозиции - одного из известнейших художников из ГДР Вольфганга Маттойера (1927 - 2004) - представлено около 30 картин. Одна из них и дала выставке название: "Сосед, который хочет летать". На ней изображен мужчина в розовой майке и спортивных штанах, в блаженстве парящий, словно эльф, над маленькими дачными домиками и аккуратно посаженными вокруг них цветами, а также над такими же, как он, соседями-дачниками, наслаждающимися закатом летнего дня. Однако что будет с "Икаром" дальше, что увидит он за горизонтом, остается дилеммой для посетителей выставки.

Вторая экспозиция также посвящена садовым участкам как части политического и социального ландшафта. Канадский художник, мастер инсталляций и фотограф Стэн Дуглас, представляет свою фотосерию "Потсдамские дачи". Снимки сделаны в 1994 и 1995 годах: на них запечатлены маленькие садовые участки (Schrebegarten) в Потсдаме. Кстати, слово "Datschа" попало в немецкую речь из русского языка и было широко распространено до начала 1990-х на востоке Германии.

"Садово-дачные участки" на фотоснимках Дугласа очень разные, отображающие разные социальные и политические ландшафты того времени. На одном из снимков - покинутая теплица, напоминающая барак. На другом внимание притягивает желтая ГДР-овская машина "Трабант", припаркованная возле садово-дачного поселка. Еще на одной фотографии - несколько утопающих в зелени домиков, почти задавленных подбирающимися все ближе многоэтажками и трубами угольных котельных... "Большинства из этих участков давно уже нет. После воссоединения Германии в Потсдам приехало множество западных инвесторов, которые сразу же почти все переоборудовали", - рассказал Стэн Дуглас журналистам незадолго до открытия выставки. Поэтому художника особенно радует то, что его "Потсдамские дачи" выставляются именно в "Минске" - в здании времен ГДР, чудом избежавшем сноса: "Это идеальное место, чтобы показать мои работы".

Фотография Стэна Дугласа из серии "Потсдамские дачи", представленной в музее "Минск" в Потсдаме Фото: VG BILD-KUNST, BONN 2022

Рестораны национальной кухни в городах-побратимах

Но откуда такое название - "Минск"? Как оно появилось в Потсдаме? В 1970-е годы в каждом региональном центре ГДР был открыт ресторан национальной кухни города-побратима из СССР. Так, в Лейпциге был свой "Киев", в Берлине - "Москва", в Ростоке - "Рига", а в Потсдаме - "Минск".

Снаружи здание ресторана "Минск" украшала стеклянная мозаика, напоминавшая белорусскую народную вышивку. За дизайн интерьера отвечал коллектив художников из белорусской столицы, и отделочные материалы были привезены из Беларуси: фойе и гардероб на первом этаже были выложены обожженным мрамором, зал ресторана был украшен резьбой из ценного белорусского мореного дуба и освещался медными светильниками. В свою очередь в столице БССР в те годы работал ресторан "Потсдам", в котором можно было попробовать типично немецкие блюда.

"Ресторан "Минск" был в ГДР излюбленным местом отдыха и должен снова таковым стать, - считает директор Паола Малавасси. - В то же время это здание будет и местом для проведения дискуссий об истории искусства ГДР, а также о проблемах тоталитаризма и цензуры".

Выставки Вольфганга Маттойера "Сосед, который хочет летать" и Стэна Дугласа "Потсдамские дачи" можно посмотреть в музее "Минск" в Потсдаме до 15 января 2023 года.

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