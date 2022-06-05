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Фото: Andreas Völkel/Zoonar/picture alliance
Достопримечательности Потсдама
Публикации по теме
Достопримечательности Потсдама - столицы федеральной земли Бранденбург.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В Германии нашли зубную щетку времен Фридриха Великого
В Германии нашли зубную щетку времен Фридриха Великого
В ходе раскопок в Потсдаме найдены фундаменты трех водяных мельниц и предметы XVII-XIX веков.
Туризм
11.10.2023
11 октября 2023 г.
Потсдамские Бельведеры
Потсдамские Бельведеры
Эти достопримечательности занимают особые места - возвышаются над другими памятниками Потсдама.
Туризм
15.09.2023
15 сентября 2023 г.
Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции
Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции
17 июля 1945 года в этой резиденции началась конференция, на которой обсуждалось послевоенное устройство Европы.
Туризм
17.07.2023
17 июля 2023 г.
Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей
Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей
Около здешнего храма проходила Берлинская стена. Церковная колокольня вошла в историю радиосвязи.
Туризм
10.07.2023
10 июля 2023 г.
В Потсдаме ищут 5 миллионов евро
В Потсдаме ищут 5 миллионов евро
В 2024 году Фонд прусских дворцов и садов закроет вход в Картинную галерею Сан-Суси и Дворец Глинике.
Туризм
21.06.2023
21 июня 2023 г.
Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера
Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера
Этот замок в Потсдаме был летней резиденцией Вильгельма I - прусского принца и короля, позже - императора Германии.
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