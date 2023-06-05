Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера

Этот замок, построенный в стиле поздней английской готики, вполне мог бы находиться где-нибудь на туманном Альбионе, напоминая о временах правления средневековой династии Тюдоров. Однако история этой резиденции середины XIX века, расположенной в немецком Потсдаме, связана с прусским родом Гогенцоллернов.

Летняя резиденция

Принц Вильгельм и принцесса Августа около замка Бабельсберг на литографии 1857 года Фото: akg-images/picture alliance

Замок Бабельсберг был летней резиденцией прусского принца, затем - кронпринца, позже - короля Вильгельма I (1797-1888). В 1871 году после объединения немецких земель этот монарх стал первым кайзером Германской империи. Замок на берегу реки Хафель заложили для него в начале 1830-х годов, когда Вильгельм еще даже не был престолонаследником.

Проект Шинкеля

Замок Бабельсберг на гравюре 1870 года Фото: picture-alliance/akg-images

Второй сын прусского короля Фридриха Вильгельма III (1770-1840), принц Вильгельм давно мечтал о собственной летней резиденции. Король согласился выделить средства лишь после долгих уговоров и лишь на небольшой загородный дом. Разработать проект в 1833 году поручили Карлу Фридриху Шинкелю - ведущему представителю романтического историзма в немецкой архитектуре, знаменитому зодчему эпохи классицизма.

Неоготический замок

Раскрашенная фотография 1898 года Фото: akg-images/picture-alliance

На строительстве резиденции в неоготическом стиле настояла супруга Вильгельма - принцесса Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская (1811-1890), дочь великой княжны Марии Павловны и племянница российского императора Александра I.

Новые обстоятельства

Замок и парк в Бабельсберге Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Однако сначала бросим взгляд на замок с высоты птичьего полета. Согласитесь, что своими размерами Бабельсберг значительно превышает масштабы небольшого загородного дома, о котором шла речь в начале строительства. Действительно, возведен он был в два этапа. Первый завершили в 1835 году, однако уже вскоре Вильгельм из принца превратился в кронпринца...

Престолонаследник

Лестница к парадному входу в замок Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1840 году на прусский престол взошел его старший брат Фридрих Вильгельм IV. Брак этого короля был счастливым, но к тому времени - бездетным, поэтому Вильгельма объявили престолонаследником. Для осуществления новых обязанностей кронпринцу требовалась более репрезентативная резиденция. Проект расширения Бабельсберга в этом же году вновь поручили Шинкелю.

Принцесса и архитекторы

Потолок танцевального зала Фото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance

На пути осуществления мечты о собственном замке в стиле Тюдоров супруге кронпринца Вильгельма пришлось преодолеть много трудностей. Работы затянулись на девять лет. Одной из причин были споры с архитекторами. Дело в том, что принцесса Августа много раз посещала Англию, хорошо знала готическую архитектуру и имела очень конкретные представления о том, как должен выглядеть замок.

Шинкель, скончавшийся в 1841 году еще во время разработки проекта, настаивал на придании замку более строгого вида. Однако Августа хотела видеть больше разных башенок и декора. После смерти зодчего дела передали Людвигу Персиусу - талантливому ученику Шинкеля, который в 1831 году создал первые эскизы замка по заказу Вильгельма и Августы.

Прусский долгострой

Рабочий кабинет кронпринца на литографии 1853 года Фото: Public Domain

Персиус стремился придерживаться планов Шинкеля, но был вынужден постоянно вносить изменения в результате вмешательств Августы. К моменту смерти Персиуса в 1845 году была завершена лишь закладка фундаментов - в частности, большой башни, бального зала и западного крыла, в котором находились детские комнаты и другие апартаменты.

Завершил строительство Иоганн Генрих Штрак, вкусы которого совпадали с пожеланиями принцессы. Бабельсберг являлся летней резиденцией Вильгельма и Августы более полувека. Вместе с другими дворцами Потсдама он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Германский император

Церемония провозглашения императора Вильгельма I в Версальском дворце. Картина Антона фон Вернера Фото: ullstein bild

На королевский престол в Пруссии Вильгельм I взошел в 1861 году после смерти старшего брата - Фридриха Вильгельма IV. Через 10 лет этот прусский монарх стал первым кайзером Германской империи, созданной в результате объединения вокруг Пруссии более двух десятков королевств, княжеств, герцогств, а также вольных городов: Гамбурга, Бремена и Любека. Путь к этому был открыт после победы во Франко-прусской войне. Церемония провозглашения императора состоялась в 1871 году в Версальском дворце под Парижем.

На картине Антона фон Вернера среди присутствовавших в Версале особенно выделяется Отто фон Бисмарк, изображенный здесь в белом мундире. Именно он был главной движущей силой объединения немецких земель. Возглавить прусский кабинет будущий "железный канцлер" Германской империи согласился после аудиенции в Бабельсберге и прогулки по здешнему парку.

Ландшафты

Глиникский мост на реке Хафель в Потсдаме Фото: DW/Maksim Nelioubin

Такой вид на Хафель открывается от Бабельсберга в наши дни. Нынешний стальной мост - четвертый на этом месте. Был возведен в 1907 году. Сначала носил имя Вильгельма I, но позже был переименован в Глиникский мост - по соседнему дворцу Глинике. В годы холодной войны именно здесь на границе между ГДР и Западным Берлином устраивали обмены шпионами.

В 1862 году Вильгельм I и вызванный к нему будущий министр-президент Пруссии и первый рейхсканцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, гуляя по парку, видели другой мост - каменный, возведенный по проекту Фридриха Шинкеля в 1830-х годах. В это же время Шинкель начал строительство Бабельсберга. Каменный мост был позже снесен и заменен более высоким, так как препятствовал судоходству.

Последняя надежда

Император Вильгельм I и рейхсканцлер Бисмарк в Берлине на акварели 1887 года Фото: picture-alliance / akg-images

Уже вскоре после вступления на престол в 1861 году Вильгельм I столкнулся с трудностями при принятии военного бюджета и проекта армейской реформы в парламенте, из-за чего даже хотел отречься от короны и заготовил грамоту - без даты и подписи. В качестве последний надежды из Парижа в Потсдам был вызван 47-летний прусский дипломат, занимавший там должность посланника, а до этого работавший в Санкт-Петербурге.

Императрица Августа

Скульптура и портрет императрицы Августы Прусской на выставке в Веймаре в 2011 году Фото: Michael Reichel/dpa/picture alliance

Отто фон Бисмарк считался решительным и сильным политиком и его уже много лет пророчили на должность главы прусского правительства. Однако Вильгельм относился к нему с опаской, а его супруга Августа вообще открыто не любила Бисмарка, при всех очевидных талантах считала его фривольным и надменным. Эту неприязнь она сохранит до конца своих дней.

Исторический разговор

Замок Бабельсберг со стороны парка Фото: DW/Maksim Nelioubin

Аудиенция в Бабельсберге состоялась 22 сентября 1862 года и описана в мемуарах Бисмарка. Король указал своему гостю на готовую грамоту об отречении и сказал, что не может найти кандидата в премьеры, готового проводить в Пруссии политику, которую он, король, считает нужной - наперекор ландтагу и политическим оппонентам.

Беседа, начавшаяся в замке, продолжилась в парке. Именно здесь Вильгельм понял, что может доверять Бисмарку, а тот смог убедить короля в своей полной лояльности, готовности и способности выполнять его волю даже вопреки парламентскому большинству. Перед встречей король собственноручно на восьми страницах подготовил правительственную программу, которую должен был принять будущий премьер...

Новая должность

Отто фон Бисмарк и Вильгельм I на гравюре около 1880 года Фото: picture-alliance

Однако Бисмарк на это не пошел, настояв на необходимости взаимного доверия без каких-либо письменных обязательств. Вильгельм согласился, порвал программу и выбросил с мостика в парке, однако Бисмарк посоветовал документ лучше сжечь - чтобы тот не попал в руки оппонентов. Через два дня после этой исторической встречи он был назначен и. о. министр-президента и вскоре был утвержден в должности.

Террасы и фонтаны

Один из фонтанов в Бабельсберге после завершения реставрации в 2019 году Фото: picture-alliance/dpa/B.Settnik

"Мостик Бисмарка" и ныне там, а вот вся обстановка Бабельсберга была утрачена в конце Второй мировой войны. В 2010-х годах замок и уникальный парк, в создании которого участвовали Петер Йозеф Ленне и князь Герман фон Пюклер-Мускау, подверглись генеральной реконструкции. В частности, здесь вновь заработали фонтаны и были отреставрированы террасы, которые Шинкель называл "залами под открытым небом".

Подарок из Кельна

Готический фонтан в Бабельсберге Фото: picture-alliance/dpa/B.Settnik

На одной из террас Бабельсбергского замка установлен этот фонтан - подарок императору Вильгельму I от жителей Кельна в благодарность за финансовую поддержку, оказанную для завершения строительства Кельнского собора. Он был возведен в два этапа - в Средние века (1248-1437) и XIX столетии (1842-1880). Украшает фонтан фигура первого зодчего этого храма - мастера Герхарда фон Риле. Кельн и другие земли вдоль Рейна перешли Пруссии в 1822 году по результатам Венского конгресса, став частью прусской Рейнской провинции.