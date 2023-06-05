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Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера

Максим Нелюбин

Замок Бабельсберг более полувека был летней резиденцией Вильгельма I - прусского принца и короля, позже - императора Германии.

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Schloss Babelsberg in Potsdam
Фото: Andreas Völkel/Zoonar/picture alliance

Этот замок, построенный в стиле поздней английской готики, вполне мог бы находиться где-нибудь на туманном Альбионе, напоминая о временах правления средневековой династии Тюдоров. Однако история этой резиденции середины XIX века, расположенной в немецком Потсдаме, связана с прусским родом Гогенцоллернов.

Летняя резиденция 

Литография 1857 года
Принц Вильгельм и принцесса Августа около замка Бабельсберг на литографии 1857 годаФото: akg-images/picture alliance

Замок Бабельсберг был летней резиденцией прусского принца, затем - кронпринца, позже - короля Вильгельма I (1797-1888). В 1871 году после объединения немецких земель этот монарх стал первым кайзером Германской империи. Замок на берегу реки Хафель заложили для него в начале 1830-х годов, когда Вильгельм еще даже не был престолонаследником.

Проект Шинкеля

Бабельсберг
Замок Бабельсберг на гравюре 1870 года Фото: picture-alliance/akg-images

Второй сын прусского короля Фридриха Вильгельма III (1770-1840), принц Вильгельм давно мечтал о собственной летней резиденции. Король согласился выделить средства лишь после долгих уговоров и лишь на небольшой загородный дом. Разработать проект в 1833 году поручили Карлу Фридриху Шинкелю - ведущему представителю романтического историзма в немецкой архитектуре, знаменитому зодчему эпохи классицизма.

Неоготический замок

Бабельсберг
Раскрашенная фотография 1898 года Фото: akg-images/picture-alliance

На строительстве резиденции в неоготическом стиле настояла супруга Вильгельма - принцесса Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская (1811-1890), дочь великой княжны Марии Павловны и племянница российского императора Александра I

Новые обстоятельства

Бабельсберг
Замок и парк в БабельсбергеФото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Однако сначала бросим взгляд на замок с высоты птичьего полета. Согласитесь, что своими размерами Бабельсберг значительно превышает масштабы небольшого загородного дома, о котором шла речь в начале строительства. Действительно, возведен он был в два этапа. Первый завершили в 1835 году, однако уже вскоре Вильгельм из принца превратился в кронпринца...

Престолонаследник

Бабельсберг
Лестница к парадному входу в замок Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1840 году на прусский престол взошел его старший брат Фридрих Вильгельм IV. Брак этого короля был счастливым, но к тому времени - бездетным, поэтому Вильгельма объявили престолонаследником. Для осуществления новых обязанностей кронпринцу требовалась более репрезентативная резиденция. Проект расширения Бабельсберга в этом же году вновь поручили Шинкелю.

Принцесса и архитекторы

Бабельсберг
Потолок танцевального залаФото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance

На пути осуществления мечты о собственном замке в стиле Тюдоров супруге кронпринца Вильгельма пришлось преодолеть много трудностей. Работы затянулись на девять лет. Одной из причин были споры с архитекторами. Дело в том, что принцесса Августа много раз посещала Англию, хорошо знала готическую архитектуру и имела очень конкретные представления о том, как должен выглядеть замок.

Шинкель, скончавшийся в 1841 году еще во время разработки проекта, настаивал на придании замку более строгого вида. Однако Августа хотела видеть больше разных башенок и декора. После смерти зодчего дела передали Людвигу Персиусу - талантливому ученику Шинкеля, который в 1831 году создал первые эскизы замка по заказу Вильгельма и Августы.

Прусский долгострой

Литография 1853 года
Рабочий кабинет кронпринца на литографии 1853 годаФото: Public Domain

Персиус стремился придерживаться планов Шинкеля, но был вынужден постоянно вносить изменения в результате вмешательств Августы. К моменту смерти Персиуса в 1845 году была завершена лишь закладка фундаментов - в частности, большой башни, бального зала и западного крыла, в котором находились детские комнаты и другие апартаменты.

Завершил строительство Иоганн Генрих Штрак, вкусы которого совпадали с пожеланиями принцессы. Бабельсберг являлся летней резиденцией Вильгельма и Августы более полувека. Вместе с другими дворцами Потсдама он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Германский император 

Картина Антона фон Вернера
Церемония провозглашения императора Вильгельма I в Версальском дворце. Картина Антона фон ВернераФото: ullstein bild

На королевский престол в Пруссии Вильгельм I взошел в 1861 году после смерти старшего брата - Фридриха Вильгельма IV. Через 10 лет этот прусский монарх стал первым кайзером Германской империи, созданной в результате объединения вокруг Пруссии более двух десятков королевств, княжеств, герцогств, а также вольных городов: Гамбурга, Бремена и Любека. Путь к этому был открыт после победы во Франко-прусской войне. Церемония провозглашения императора состоялась в 1871 году в Версальском дворце под Парижем.

На картине Антона фон Вернера среди присутствовавших в Версале особенно выделяется Отто фон Бисмарк, изображенный здесь в белом мундире. Именно он был главной движущей силой объединения немецких земель. Возглавить прусский кабинет будущий "железный канцлер" Германской империи согласился после аудиенции в Бабельсберге и прогулки по здешнему парку.

Ландшафты

Глиникский мост
Глиникский мост на реке Хафель в ПотсдамеФото: DW/Maksim Nelioubin

Такой вид на Хафель открывается от Бабельсберга в наши дни. Нынешний стальной мост - четвертый на этом месте. Был возведен в 1907 году. Сначала носил имя Вильгельма I, но позже был переименован в Глиникский мост - по соседнему дворцу Глинике. В годы холодной войны именно здесь на границе между ГДР и Западным Берлином устраивали обмены шпионами.

В 1862 году Вильгельм I и вызванный к нему будущий министр-президент Пруссии и первый рейхсканцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, гуляя по парку, видели другой мост - каменный, возведенный по проекту Фридриха Шинкеля в 1830-х годах. В это же время Шинкель начал строительство Бабельсберга. Каменный мост был позже снесен и заменен более высоким, так как препятствовал судоходству.

Последняя надежда

Император Вильгельм I и рейхсканцлер Бисмарк
Император Вильгельм I и рейхсканцлер Бисмарк в Берлине на акварели 1887 годаФото: picture-alliance / akg-images

Уже вскоре после вступления на престол в 1861 году Вильгельм I столкнулся с трудностями при принятии военного бюджета и проекта армейской реформы в парламенте, из-за чего даже хотел отречься от короны и заготовил грамоту - без даты и подписи. В качестве последний надежды из Парижа в Потсдам был вызван 47-летний прусский дипломат, занимавший там должность посланника, а до этого работавший в Санкт-Петербурге.

Императрица Августа

Августа Прусская
Скульптура и портрет императрицы Августы Прусской на выставке в Веймаре в 2011 году Фото: Michael Reichel/dpa/picture alliance

Отто фон Бисмарк считался решительным и сильным политиком и его уже много лет пророчили на должность главы прусского правительства. Однако Вильгельм относился к нему с опаской, а его супруга Августа вообще открыто не любила Бисмарка, при всех очевидных талантах считала его фривольным и надменным. Эту неприязнь она сохранит до конца своих дней.

Исторический разговор

Замок Бабельсберг в Потсдаме
Замок Бабельсберг со стороны паркаФото: DW/Maksim Nelioubin

Аудиенция в Бабельсберге состоялась 22 сентября 1862 года и описана в мемуарах Бисмарка. Король указал своему гостю на готовую грамоту об отречении и сказал, что не может найти кандидата в премьеры, готового проводить в Пруссии политику, которую он, король, считает нужной - наперекор ландтагу и политическим оппонентам.

Беседа, начавшаяся в замке, продолжилась в парке. Именно здесь Вильгельм понял, что может доверять Бисмарку, а тот смог убедить короля в своей полной лояльности, готовности и способности выполнять его волю даже вопреки парламентскому большинству. Перед встречей король собственноручно на восьми страницах подготовил правительственную программу, которую должен был принять будущий премьер...

Новая должность

Bismarck bei Wilhelm I., Holzstich
Отто фон Бисмарк и Вильгельм I на гравюре около 1880 годаФото: picture-alliance

Однако Бисмарк на это не пошел, настояв на необходимости взаимного доверия без каких-либо письменных обязательств. Вильгельм согласился, порвал программу и выбросил с мостика в парке, однако Бисмарк посоветовал документ лучше сжечь - чтобы тот не попал в руки оппонентов. Через два дня после этой исторической встречи он был назначен и. о. министр-президента и вскоре был утвержден в должности.

Террасы и фонтаны

Бабельсберг
Один из фонтанов в Бабельсберге после завершения реставрации в 2019 годуФото: picture-alliance/dpa/B.Settnik

"Мостик Бисмарка" и ныне там, а вот вся обстановка Бабельсберга была утрачена в конце Второй мировой войны. В 2010-х годах замок и уникальный парк, в создании которого участвовали Петер Йозеф Ленне и князь Герман фон Пюклер-Мускау, подверглись генеральной реконструкции. В частности, здесь вновь заработали фонтаны и были отреставрированы террасы, которые Шинкель называл "залами под открытым небом".

Подарок из Кельна

Бабельсберг
Готический фонтан в БабельсбергеФото: picture-alliance/dpa/B.Settnik

На одной из террас Бабельсбергского замка установлен этот фонтан - подарок императору Вильгельму I от жителей Кельна в благодарность за финансовую поддержку, оказанную для завершения строительства Кельнского собора. Он был возведен в два этапа - в Средние века (1248-1437) и XIX столетии (1842-1880). Украшает фонтан фигура первого зодчего этого храма - мастера Герхарда фон Риле. Кельн и другие земли вдоль Рейна перешли Пруссии в 1822 году по результатам Венского конгресса, став частью прусской Рейнской провинции.

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