Глиникский мост - тот самый, на котором обменивали шпионов

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Глиникский мост расположен на границе Берлина и Потсдама - около дворца Глинике. Во времена холодной войны здесь обменивали шпионов. | 21 фотография
"Вы оставляете американский сектор на середине моста". Глиникский мост со стороны Западного Берлина в 1953 году
Дворцово-парковый ансамбль Глинике (Schloss Glienicke, он же иногда - Klein Glienicke) расположен на границе Берлина и Потсдама в столичном районе Ванзе - около того самого знаменитого моста, на котором во времена холодной войны производили обмены шпионов. Эта усадьба входит в число прусских памятников Берлина и Бранденбурга, включенных в список Всемирного наследия - наряду со знаменитым Сан-Суси, Павлиньим островом и русской деревней Александровка.
За почти четверть века на Глиникском мосту (Glienicker Brücke), по которому проходила граница между Западным и Восточном Берлином, обменяли сорок человек. Первыми в 1962 году были американский летчик Гэри Пауэрс и советский разведчик Рудольф Абель. В 2015 году Стивен Спилберг снимал здесь фильм "Шпионский мост" ("Bridge of Spies") с Томом Хэнксом в главной роли.
Однако на Глиникском мосту меняли не только шпионов на агентов и агентов на шпионов. На одном из снимков ниже запечатлен переход на территорию Западного Берлина известного советского диссидента Анатолия Щаранского в 1986 году. Вряд ли в такие моменты кто-то из участников и присутствовавших обращал внимание на местные красоты и достопримечательности. Мы, в свою очередь, мимо дворца и парка пройти, кончено же, не можем, но сначала посмотрим фотографии легендарного моста, сделанные в разные годы.
Глиникский мост в день обмена американского летчика Гэри Пауэрса и советского разведчика Рудольф Абеля в 1962 году
Обмен четырех приговоренных к тюремным срокам в США шпионов КГБ на 23 агентов ЦРУ. Этот большой обмен в 1985 году стал последним в "шпионской" истории моста
Из всех прусских дворцов и замков он чаще всего менял владельцев и перестраивался, а также использовался в самых разных целях. Заложен он был как помещичья усадьба, позже стал летней резиденций одного из прусских принцев, пришел в запустение, использовался берлинскими городскими властями, был лазаретом, советским офицерским клубом и спортивным отелем, а музеем стал лишь в конце 1980-х годов.
Дважды за перестройку Глиникского дворца дворца отвечал самый известный немецкий архитектор эпохи классицизма Карл Фридрих Шинкель. Именно перед Шинкелем была поставлена задача воплотить около Берлина "итальянскую мечту" принца Карла Прусского (1801-1883), возникшую во время поездки на Апеннинский полуостров.
Чтобы разработать планы создания этого уголка средиземноморской Италии на берегу бранденбургской реки Хафель, Шинкель изучил некоторые труды древнеримского политического деятеля и писателя Плиния Младшего, описавшего в них свои собственные виллы. Позже Шинкель также использовал эти идеи при работе над планами дворца Шарлоттенхоф и Римских бань, расположенных в потсдамском парке Сан-Суси.
Фонтан со львами перед дворцом Глинике. Позолоченные львы являются копиями знаменитых скульптур около Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Он были подарком принцу Карлу от сестры Фридерики Луизы Шарлотты Вильгельмины Прусской - российской императрицы Александры Федоровны
Новую резиденцию прусского принца Шинкелю предстояло создать, перестроив помещичью усадьбу, заложенную в 1753 году. Принц купил эти владения в 1824 году. До этого усадьба уже многократно меняла владельцев, перестраивалась и расширялась, но при этом все же сохраняла облик типичного прусского поместья, то есть была не дворцом, а господским домом в центре обширного и прибыльного имения.
До принца Карла эти владения принадлежали государственному канцлеру - князю Карлу Августу фон Гарденбергу. Он получил этот титул за заслуги перед Пруссией, в первую очередь, за проведение либерально-демократических реформ после изгнания Наполеона. Помимо Шинкеля свой вклад в создание этого памятника Всемирного наследия внес еще один знаменитый представитель той эпохи - Петер Йозеф Ленне.
Петер Йозеф Ленне - садовый художник и ландшафтный архитектор эпохи классицизма, оказавший определяющее влияние на развитие садового искусства первой половины XIX века в Германии. В Потсдаме это имя встречается на каждом шагу, но работу над ансамблем в Глинике он начал, будучи еще подмастерьем. То есть парк дворца - одно из первых его творений, над которым он трудился несколько десятилетий.
Не случайно именно здесь в 2006 году открылся первый в Европе музей, рассказывающий об истории придворных садовников. Завершая наше знакомство с этим дворцом, отметим, что недалеко от него находится охотничий дворец Глинике, построенный в 1682-1693 годах.
Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.
Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?
Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.
Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.
В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
Рядом с этим храмом проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.
Откуда открываются прекрасные виды на Потсдам, и где находится первое здание, построенное Карлом Фридрихом Шинкелем?
Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.
Протяженность этой границы составляла 1400 километров. Пограничникам ГДР было приказано открывать огонь по беглецам на поражение.