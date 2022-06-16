Глиникский мост - тот самый, на котором обменивали шпионов

Дворцово-парковый ансамбль Глинике (Schloss Glienicke, он же иногда - Klein Glienicke) расположен на границе Берлина и Потсдама в столичном районе Ванзе - около того самого знаменитого моста, на котором во времена холодной войны производили обмены шпионов. Эта усадьба входит в число прусских памятников Берлина и Бранденбурга, включенных в список Всемирного наследия - наряду со знаменитым Сан-Суси, Павлиньим островом и русской деревней Александровка.

За почти четверть века на Глиникском мосту (Glienicker Brücke), по которому проходила граница между Западным и Восточном Берлином, обменяли сорок человек. Первыми в 1962 году были американский летчик Гэри Пауэрс и советский разведчик Рудольф Абель. В 2015 году Стивен Спилберг снимал здесь фильм "Шпионский мост" ("Bridge of Spies") с Томом Хэнксом в главной роли.

Однако на Глиникском мосту меняли не только шпионов на агентов и агентов на шпионов. На одном из снимков ниже запечатлен переход на территорию Западного Берлина известного советского диссидента Анатолия Щаранского в 1986 году. Вряд ли в такие моменты кто-то из участников и присутствовавших обращал внимание на местные красоты и достопримечательности. Мы, в свою очередь, мимо дворца и парка пройти, кончено же, не можем, но сначала посмотрим фотографии легендарного моста, сделанные в разные годы.

"Шпионский мост" между Берлином и Потсдамом. Фотографии

Этот почти 130-метровый мост через реку Хафель был возведен в 1907-1908 годах

Глиникский мост соединяет берлинский район Ванзе и город Потсдам - столицу земли Бранденбург

Глиникский мост в день обмена американского летчика Гэри Пауэрса и советского разведчика Рудольф Абеля в 1962 году

Обмен диссидента Анатолия Щаранского в 1986 году на советского разведчика Карла Кёхера

Пресса около входа на мост в Глинике ожидает обмена Анатолия Щаранского в 1986 году

Обмен четырех приговоренных к тюремным срокам в США шпионов КГБ на 23 агентов ЦРУ. Этот большой обмен в 1985 году стал последним в "шпионской" истории моста

Американские военные на Глиникском мосту в 1986 году

Глиникский мост после открытия германо-германской границы, 10 ноября 1989 года

Глиникский мост во время празднования 30-летия падения Берлинской стены в 2019 году

Глиникский мост ночью и без шпионов

Дворец Глинике - итальянская мечта прусского принца

Из всех прусских дворцов и замков он чаще всего менял владельцев и перестраивался, а также использовался в самых разных целях. Заложен он был как помещичья усадьба, позже стал летней резиденций одного из прусских принцев, пришел в запустение, использовался берлинскими городскими властями, был лазаретом, советским офицерским клубом и спортивным отелем, а музеем стал лишь в конце 1980-х годов.

Дважды за перестройку Глиникского дворца дворца отвечал самый известный немецкий архитектор эпохи классицизма Карл Фридрих Шинкель. Именно перед Шинкелем была поставлена задача воплотить около Берлина "итальянскую мечту" принца Карла Прусского (1801-1883), возникшую во время поездки на Апеннинский полуостров.

Чтобы разработать планы создания этого уголка средиземноморской Италии на берегу бранденбургской реки Хафель, Шинкель изучил некоторые труды древнеримского политического деятеля и писателя Плиния Младшего, описавшего в них свои собственные виллы. Позже Шинкель также использовал эти идеи при работе над планами дворца Шарлоттенхоф и Римских бань, расположенных в потсдамском парке Сан-Суси.

Дворец и парк Глинике. Фотографии

Один из двух грифонов, охраняющих дворцовые ворота

Дворец Глинике на рисунке Карла Фридриха Шинкеля, 1825 год

Фонтан со львами перед дворцом Глинике. Позолоченные львы являются копиями знаменитых скульптур около Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Он были подарком принцу Карлу от сестры Фридерики Луизы Шарлотты Вильгельмины Прусской - российской императрицы Александры Федоровны

Дворец и парк Глинике на фотографии около 1875 года

Дворец Глинике на фотографии 1981 года

Глиникский дворец

Ротонда во дворцовом парке

Позолоченная балюстрада ротонды

Павильон в парке Глиникского дворца

Вид на "Девичье озеро" - Юнгфернзе из дворцового парка

Наследие великих мастеров - Шинкеля и Ленне

Новую резиденцию прусского принца Шинкелю предстояло создать, перестроив помещичью усадьбу, заложенную в 1753 году. Принц купил эти владения в 1824 году. До этого усадьба уже многократно меняла владельцев, перестраивалась и расширялась, но при этом все же сохраняла облик типичного прусского поместья, то есть была не дворцом, а господским домом в центре обширного и прибыльного имения.

До принца Карла эти владения принадлежали государственному канцлеру - князю Карлу Августу фон Гарденбергу. Он получил этот титул за заслуги перед Пруссией, в первую очередь, за проведение либерально-демократических реформ после изгнания Наполеона. Помимо Шинкеля свой вклад в создание этого памятника Всемирного наследия внес еще один знаменитый представитель той эпохи - Петер Йозеф Ленне.

Петер Йозеф Ленне - садовый художник и ландшафтный архитектор эпохи классицизма, оказавший определяющее влияние на развитие садового искусства первой половины XIX века в Германии. В Потсдаме это имя встречается на каждом шагу, но работу над ансамблем в Глинике он начал, будучи еще подмастерьем. То есть парк дворца - одно из первых его творений, над которым он трудился несколько десятилетий.

Не случайно именно здесь в 2006 году открылся первый в Европе музей, рассказывающий об истории придворных садовников. Завершая наше знакомство с этим дворцом, отметим, что недалеко от него находится охотничий дворец Глинике, построенный в 1682-1693 годах.