Деревня Александровка в Потсдаме - история и архитектура

Русская колония, или деревня, Александровка в Потсдаме (Russische Kolonie Alexandrowka) - уникальный памятник деревянного зодчества, истории германо-российских отношений и родственных связей между династиями Гогенцоллернов и Романовых. Поселение было создано в 1826 году. О том, какие события предшествовали появлению русской деревни по соседству с дворцами прусской королевской семьи, мы рассказали в первой части репортажа - Деревня Александровка в Потсдаме - как и почему была создана.

Деревня, храм, сады…

Храм Александра Невского в Александровке Фото: DW/Maksim Nelioubin

Пришло время прогуляться по здешним аллеям, заглянуть в музей, зайти в православный храм, посмотреть на старые яблони. Некоторые из них были посажены еще в позапрошлом веке, а всего в Александровке насчитывается более пятисот сортов разных фруктовых деревьев - яблони, груши, сливы, вишни… За план застройки и закладки садов отвечал выдающийся ландшафтный архитектор Петер Йозеф Ленне (1789-1866).

Андреевский крест

План Александровки 1826 года Фото: public domain

Ленне руководствовался идеями прусского короля Фридриха Вильгельма III. Как видно на этом плане, две главные улицы русской колонии образуют Андреевский крест. Такое их символическое расположение служит напоминанием о святом покровителе России - Андрее Первозванном. Рядом на холме находится православная церковь Александра Невского - старейший русский православный храм Западной Европы.

Горькая утрата

Смерть Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года. Рисунок начала 1830-х годов Фото: picture-alliance/Heritage Images

Эта русская колония должна была увековечить память об Александре I. Царь умер в ноябре 1825 года во время поездки в Таганрог. Когда весть об этом дошла до Потсдама, при дворе был объявлен трехнедельный траур. Александр I был верным союзником Пруссии и ближайшим другом Фридриха Вильгельма III. Столь долгие и тесные связи требовали особого проявления благодарности и скорби по такой горькой утрате.

По воле короля

Яблоки на ветке и дом номер шесть в Александровке Фото: DW/Maksim Nelioubin

Как мы уже упоминали, еще со времен наполеоновских войн на службе у Фридриха Вильгельма III находились русские певчие солдаты. Именно для них он и решил создать это поселение - вечный памятник, назвав русскую колонию в Потсдаме именем своего скончавшегося друга и родственника. Выполнять приказ короля было поручено лучшим прусским мастерам и строителям. В новые дома колонисты въехали уже в 1827 году.

Жизнь певцов в Потсдаме

Дом номер один в Александровке Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1812 году, за пятнадцать лет до этих новоселий, на службу в хор был принят двадцать один певец. К моменту кончины императора Александра I численность действующего состава этого хора сократилась до двенадцати человек. Некоторые умерли, кто-то вернулся в Россию, другие покинули службу по болезни. Почти все певцы были женаты на немках и проживали на квартирах в Потсдаме.

Каждый из двенадцати теперь должен был получить отдельный дом в Александровке, построенный на манер русских изб, вернее - целое подворье. Фридрих Вильгельм III надеялся также, что эти семьи, проживая рядом, смогут лучше сохранить русскую культуру. Однако большинство потомков уже во втором поколении плохо владели языком - не в последнюю очередь из-за того, что здесь не было русской школы.

За счет казны

Бывшая королевская чайная в Александровке, сейчас - дом священника православного храма Фото: DW/Maksim Nelioubin

Еще один дом возвели на холме около храма. Он был более просторным и предназначался для самого Фридриха Вильгельма III. Здесь для монарха обустроили чайную с настоящим тульским самоваром. Смотрителем был назначен верный королевский слуга из России Кондратий Тарновский.

В 1827 году все новые подворья за счет казны обставили мебелью, оснастили домашней утварью и инвентарем для ведения сельского хозяйства. Как и сами дома, все эти вещи оставались королевской собственностью и в будущем подлежали передаче новым жильцам. Каждому дому выделялся земельный участок - от 1/2 до 3/4 гектара, на котором были посажены фруктовые деревья - согласно планам Петера Йозефа Ленне.

Унтер-офицеры и рядовые

В доме номер один расположен ресторан Фото: DW/Maksim Nelioubin

Во время основания колонии певцы еще находились на службе в Первом гвардейском полку. Такой военной деревне, как сочли прусские власти, был необходим старшина. Для него предназначался этот отдельный дом, построенный в центре Александровки на пересечении улиц. Все четырнадцать домов дошли до наших дней. Лишь один из них в 1856 году пострадал от пожара, но был восстановлен.

Унтер-офицерам полагались двухэтажные дома, рядовым - одноэтажные. Король утвердил устав колонии, в том числе, правила передачи подворий в пользование наследникам - исключительно сыновьям, а если таковых не имелось - новым жителям из числа прусских отставных солдат или военных инвалидов. Последний королевский певец умер в 1891 году. Потомки первых поселенцев сейчас живут только в двух из них.

Поездка в Россию

Двухэтажный дом номер три в Александровке Фото: DW/Maksim Nelioubin

Как родилась идея Александровки? В 1818 году Фридрих Вильгельм III посетил Россию по случаю рождения своего внука - будущего императора Александра II. Впечатления, полученные во время поездки, позже сыграют решающую роль при создании потсдамской колонии. Во-первых, в России прусскому королю показали военные деревни, строившиеся тогда под руководством министра Алексея Аракчеева.

В такие военные деревни при Александре I направляли семейных солдат, чтобы в мирные времена они могли заниматься крестьянским трудом, уменьшая расходы на армию. В год смерти этого императора в них насчитывалось 750 тысяч человек. Александр I сильно идеализировал такую жизнь, считал военные деревни благом для солдат, что не соответствовало действительности. При Николае I они постепенно исчезли.

Эскизы в подарок

Крыша дома номер шесть Фото: DW/Maksim Nelioubin

Окна дома номер три в русской колонии в Потсдаме Фото: DW/Maksim Nelioubin

Резные украшения фасада и крыши дома номер три Фото: DW/Maksim Nelioubin

Во-вторых, Фридрих Вильгельм III интересовался искусством и архитектурой. В 1818 году в России ему для коллекции преподнесли эскизы домов декоративной парковой деревни Глазово, построенной на окраине Павловского парка под Санкт-Петербургом. Их создал архитектор Карло Росси по заказу императрицы Марии Федоровны (1759-1828) - матери Александра I и Николая I.

Когда Фридрих Вильгельм III решил основать Александровку, именно они послужили образцом для здешних домов, украшенных балконами, верандами, шпилем и ажурной резьбой. Наличие эскизов Карло Росси ускорило выполнение задачи, поставленной королем. Прусские военные строители возвели их традиционным немецким фахверковым способом, затем облицевав под избы. Деревня Глазово считается первым примером использования мотивов русского народного зодчества в архитектуре XIX века, но до наших дней она не дошла - сгорела во время Второй мировой войны.

Музей Александровки

Самовары и другие экспонаты музея Александровки Фото: DW/Maksim Nelioubin

В поселении есть небольшой частный Музей Александровки (alexandrowka.de ), отрытый в 2005 году в доме номер два немецким врачом Германом Кремером из Вестфалии. Рядом находится фруктовый сад. Первые деревья были посажены на территории русской колонии по планам Петера Йозефа Ленне и оплачены из королевской казны. Поселенцы продавали часть урожая, получая дополнительные средства для существования. По замыслу Фридриха Вильгельма III, жители Александровки должны были сами себя содержать - возделывать землю, держать коров и так далее.

Жители колонии были освобождены от налога на землю и взносов в кассу огневого страхования. Эти расходы оплачивал король. Сено для коров, выделенных семьям, поставлялось из государственных запасов. Однако денег на жизнь поселенцам все же не хватало, поэтому вскоре им разрешили сдавать комнаты квартирантам. Потсдам как раз набирал популярность среди дачников из Берлина.

Поселенцы и наследники

Табличка "Николай Яблоков" ("Nicol. Jablokoff") в музейной экспозиции Фото: DW/Maksim Nelioubin

Расходы по ремонту домов, за чистку колодцев и уборку улиц тоже оплачивались из королевских средств. После отречения от престола последнего германского императора в 1918 году Александровка во времена Веймарской республики еще почти десять лет оставалась в собственности династии Гогенцоллернов и лишь затем перешла под управление новых властей. Вторую мировую войну она пережила без разрушений.

На некоторых домах в глаза бросаются сохранившиеся таблички, как выше на фотографии из музея. По ним можно (было) узнать, кто здесь жил и наследовал права пользования. Делалось это по распоряжению Фридриха Вильгельма III. Сначала таблички писали кириллицей, но позже стали использовать латиницу. Этот дом в 1827 году получил гренадер Анисимов - один из двенадцати певцов королевского русского хора.

Уникальные сады

Плоды разных сортов яблонь и других фруктовых деревьев, растущих в Александровке Фото: DW/Maksim Nelioubin

Однако вернемся в сад. Среди прочих в Александровке были посажены яблони, названные в честь российского императора - Kaiser Alexander. Немцы переименовали известный и очень старый сорт Апорт, привезенный в Германию из России еще в самом начале XIX века. Позже Александр попал отсюда в Англию, а затем под этим же называнием получил распространение в США и Канаде.

Ежегодно в августе музей проводит яблочный фестиваль. Времена, когда в первой половине XIX века Петер Йозеф Ленне закладывал здешние сады, считаются золотым веком помологии - науки о плодовых и ягодных растениях. Знаменитый ландшафтный архитектор хотел использовать как можно больше разных фруктовых деревьев, поэтому Александровку сейчас также считают своего рода памятником истории сортоведения.

Храм Александра Невского

Храм в Александровке был освящен в 1829 году Фото: DW/Maksim Nelioubin

Проект православной церкви Александра Невского в Александровке разработал русский придворный архитектор Василий Стасов, а за его осуществление на месте отвечал немецкий зодчий Карл Фридрих Шинкель - ведущий прусский зодчий эпохи классицизма. Шинкель внес в него некоторые изменения, согласованные с Фридрихом Вильгельмом III. Храм действующий и открыт для посетителей. В 1990-1997 годах он был отремонтирован на средства земли Бранденбург и Потсдама.

Самый старый в Западной Европе

Изображение Александра Невского на фасаде храма Фото: DW/Maksim Nelioubin

Церковь Александра Невского является самым старым русским православным храмом в Западной Европе. Она может вместить около пятидесяти человек. Первая служба здесь состоялась в 1829 году - через два года после заселения Александровки. В ней участвовали российский император Николай I и его супруга Александра Федоровна - старшая дочь Фридриха Вильгельма III. Иконостас, дошедший до наших дней, был изготовлен в Пруссии по эскизам российских мастеров с дополнениями, которые сделал Шинкель. Иконы привезли из России. Одна из них была подарена императрицей Александрой Федоровной.