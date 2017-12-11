Потсдамские Бельведеры

"Прекрасный вид" - так переводится итальянское название Belvedere, которое носят десятки дворцов и прочих достопримечательностей в разных странах Европы. Самый известный Бельведер находится в австрийской столице Вене. В немецком Потсдаме есть сразу два Бельведера. Оба входят в число прусских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Высокое место

Бельведер и храм Помоны Фото: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Один из них расположен на самом высоком холме Потсдама - 76-метровой горе Пфингстберг, но сначала обратим внимание на малоприметную постройку немного левее от центра перед круглой лужайкой, явно нарушающую всю здешнюю симметрию. Она появилась раньше дворца и должна была исчезнуть, если бы проект Бельведера реализовали полностью, включая каскад фонтанов и лестницу к Святому озеру - Хайлигерзе.

Первый проект Шинкеля

Храм Помоны на холме Пфингстберг Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Раньше на этом склоне находился виноградник. В 1800 году его состоятельный владелец решил сделать своей супруге подарок - построить летний павильон в виде храма, посвященного древнеримской покровительнице фруктовых деревьев. Заказ получил 19-летний Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel). Храм Помоны стал первым проектом этого архитектора, в будущем - одного из ведущих немецких зодчих эпохи классицизма.

Бельведер заложили здесь примерно через полвека после храма Помоны - в 1847 году, когда эти земли уже принадлежали прусскому королю Фридриху Вильгельму IV(Friedrich Wilhelm IV)- романтику на троне, любителю Италии и изящных искусств. Именно он задумал построить на самой высокой точке Потсдама дворец, чтобы наслаждаться отсюда видом на окрестности - между парком Сан-Суси и Новым садом.

Традиции Ренессанса

Вилла кардинала Фарнезе в Италии на гравюре 1748 года Фото: picture-alliance/akg-images

Фридрих Вильгельм IV, прекрасно рисовавший, лично разработал эскизы. Сделал он это под впечатлениями от итальянской архитектуры эпохи Ренессанса, в особенности - виллы кардинала Фарнезе около Рима, где побывал, будучи еще кронпринцем. Так это место выглядело в XVIII веке. Прусский король хотел во многом скопировать виллу в Капрароле, дополнив двумя 25-метровыми башнями.

Как на ладони

Внутренний двор и бассейн Фото: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Башни заложили первыми. На крышу ведут винтовые чугунные лестницы, преодолев которые можно разом увидеть весь Потсдам, набросать план осмотра здешних достопримечательностей, полюбоваться зеленью парков, гладью озер и даже увидеть Берлин - высотные здания и телевышку на Александерплац. Башни связаны галереей, а внутри них расположены два кабинета - Римский и Мавританский залы.

Мавританский зал

Мавританский зал после реставрации служит местом для свадебных церемоний Фото: Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER/picture alliance

Как было видно на предыдущей фотографии, во внутреннем дворике находится бассейн, устроенный не только ради красоты и живописных отражений, но и выполняющий вполне практическую функцию - причем, до сих пор. Вода отсюда под напором поступает для фонтанов и поливки Нового сада, по которому мы уже гуляли, а подается наверх насосной станцией на берегу "Девичьего озера" - Юнгфернзе.

Перерыв

Бельведер на холме Пфингстберг на рисунке около 1910 года Фото: picture-alliance/akg-images

Замысел Фридриха Вильгельма IV был реализован лишь частично. Строительство было прервано через пять лет из-за другого крупного проекта, задуманного этим прусским монархом - возведения Оранжерейного дворца в парке Сан-Суси. На холме Пфингстберг работы возобновились в 1860 году - примерно за год до его смерти.

Завершение строительства

Вход в Бельведер Фото: DW/Maksim Nelioubin

Второй этап строительства Бельведера закончили в 1863 году, когда на прусском троне уже находился младший брат Фридриха Вильгельма IV - Вильгельм I (Wilhelm I). Он особого интереса к Бельведеру не испытывал, но распорядился доделать начатую часть дворца, для чего проект пришлось изменить. Так он выглядел в 1910 году.

Популярная достопримечательность

Резные украшения балюстрады Фото: picture-alliance/ZB/R. Hirschberger

Бельведер могли посещать не только члены и гости королевской семьи. Почти сразу доступ сюда открыли для общественности - конечно же, при условии соблюдения строгих правил. В частности, было запрещено курить и приводить собак. Очень быстро этот дворец со смотровыми площадками стал популярной достопримечательностью, о чем напоминают многочисленные открытки тех времен.

По проекту Ленне

Бронзовые пегасы - копия утраченных скульптур 1863 года Фото: DW/Maksim Nelioubin

Так как первоначальный проект не был реализован полностью, необходимость в сносе храма Помоны отпала. Вильгельм I поручил разбить вокруг Бельведера парк в английском стиле, интегрировав в него этот павильон. План разработал ландшафтный архитектор Петер Йозеф Ленне (Peter Joseph Lenné), ранее участвовавший в создании русской колонии Александровка, Павлиньего острова и парка Бабельсберг, о которых мы уже рассказывали.

Пфингстберг

Еврейское кладбище в Потсдаме Фото: DW/Maksim Nelioubin

На полпути между Александровкой и Бельведером находится еврейское кладбище, заложенное на тогдашнем Дубовом холме в 1743 году, после чего он получил название Еврейского холма. Название Пфингстберг было дано при Фридрихе Вильгельме IV. По одной из версий, именно в этот праздник - на Пятидесятницу (Pfingsten) - он впервые посетил здешний виноградник и задумал построить дворец.

Во время Второй мировой войны Бельведер практически не пострадал, но пришел в запустение в годы, когда недалеко от него проходила Берлинская стена. Отсюда хорошо просматривались пограничные укрепления, поэтому доступ во дворец и на башни был зарыт. Вход и окна вообще замуровали.

После Воссоединения Германии

Колонны бокового крыла Фото: DW/Maksim Nelioubin

Примерно за год до падения Берлинской стены жители Потсдама создали общественную группу для спасения этого памятника и восстановления парка. Одну из смотровых площадок смогли открыть в 2001 году, после чего реставрация продолжалась еще четыре года. Отсюда мы сейчас отправимся в Новый дворец в парке Сан-Суси, по пути коротко остановившись около второго потсдамского Бельведера.

Клаусберг

Бельведер на холме Клаусберг Фото: Oliver Gerhard/imageBROKER/picture alliance

Этот Бельведер на холме Клаусберг был построен в Потсдаме раньше - в 1770-1772 годах по заказу Фридриха Великого (Friedrich der Große). Основой для проекта послужило изображение постройки в виде храма на античной монете, опубликованное итальянским археологом Франческо Бьянкини в 1738 году. Во времена Фридриха Великого рядом на южном склоне был разбит королевский виноградник и посажен фруктовый сад.

Около виноградника

Во время сбора урожая на винограднике Клаусберг Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Эта потсдамская достопримечательность сильно пострадала в конце Второй мировой войны - выгорела в результате артиллерийского обстрела. Восстановление начали лишь после объединения Германии. Первый этап реставрации завершился в 2002 году. Рядом на склоне вновь растет виноград и посажены фруктовые деревья по планам XVIII века.