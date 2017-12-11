Потсдамские Бельведеры
"Прекрасный вид" - так переводится итальянское название Belvedere, которое носят десятки дворцов и прочих достопримечательностей в разных странах Европы. Самый известный Бельведер находится в австрийской столице Вене. В немецком Потсдаме есть сразу два Бельведера. Оба входят в число прусских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Высокое место
Один из них расположен на самом высоком холме Потсдама - 76-метровой горе Пфингстберг, но сначала обратим внимание на малоприметную постройку немного левее от центра перед круглой лужайкой, явно нарушающую всю здешнюю симметрию. Она появилась раньше дворца и должна была исчезнуть, если бы проект Бельведера реализовали полностью, включая каскад фонтанов и лестницу к Святому озеру - Хайлигерзе.
Первый проект Шинкеля
Раньше на этом склоне находился виноградник. В 1800 году его состоятельный владелец решил сделать своей супруге подарок - построить летний павильон в виде храма, посвященного древнеримской покровительнице фруктовых деревьев. Заказ получил 19-летний Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel). Храм Помоны стал первым проектом этого архитектора, в будущем - одного из ведущих немецких зодчих эпохи классицизма.
Бельведер заложили здесь примерно через полвека после храма Помоны - в 1847 году, когда эти земли уже принадлежали прусскому королю Фридриху Вильгельму IV(Friedrich Wilhelm IV)- романтику на троне, любителю Италии и изящных искусств. Именно он задумал построить на самой высокой точке Потсдама дворец, чтобы наслаждаться отсюда видом на окрестности - между парком Сан-Суси и Новым садом.
Традиции Ренессанса
Фридрих Вильгельм IV, прекрасно рисовавший, лично разработал эскизы. Сделал он это под впечатлениями от итальянской архитектуры эпохи Ренессанса, в особенности - виллы кардинала Фарнезе около Рима, где побывал, будучи еще кронпринцем. Так это место выглядело в XVIII веке. Прусский король хотел во многом скопировать виллу в Капрароле, дополнив двумя 25-метровыми башнями.
Как на ладони
Башни заложили первыми. На крышу ведут винтовые чугунные лестницы, преодолев которые можно разом увидеть весь Потсдам, набросать план осмотра здешних достопримечательностей, полюбоваться зеленью парков, гладью озер и даже увидеть Берлин - высотные здания и телевышку на Александерплац. Башни связаны галереей, а внутри них расположены два кабинета - Римский и Мавританский залы.
Мавританский зал
Как было видно на предыдущей фотографии, во внутреннем дворике находится бассейн, устроенный не только ради красоты и живописных отражений, но и выполняющий вполне практическую функцию - причем, до сих пор. Вода отсюда под напором поступает для фонтанов и поливки Нового сада, по которому мы уже гуляли, а подается наверх насосной станцией на берегу "Девичьего озера" - Юнгфернзе.
Перерыв
Замысел Фридриха Вильгельма IV был реализован лишь частично. Строительство было прервано через пять лет из-за другого крупного проекта, задуманного этим прусским монархом - возведения Оранжерейного дворца в парке Сан-Суси. На холме Пфингстберг работы возобновились в 1860 году - примерно за год до его смерти.
Завершение строительства
Второй этап строительства Бельведера закончили в 1863 году, когда на прусском троне уже находился младший брат Фридриха Вильгельма IV - Вильгельм I (Wilhelm I). Он особого интереса к Бельведеру не испытывал, но распорядился доделать начатую часть дворца, для чего проект пришлось изменить. Так он выглядел в 1910 году.
Популярная достопримечательность
Бельведер могли посещать не только члены и гости королевской семьи. Почти сразу доступ сюда открыли для общественности - конечно же, при условии соблюдения строгих правил. В частности, было запрещено курить и приводить собак. Очень быстро этот дворец со смотровыми площадками стал популярной достопримечательностью, о чем напоминают многочисленные открытки тех времен.
По проекту Ленне
Так как первоначальный проект не был реализован полностью, необходимость в сносе храма Помоны отпала. Вильгельм I поручил разбить вокруг Бельведера парк в английском стиле, интегрировав в него этот павильон. План разработал ландшафтный архитектор Петер Йозеф Ленне (Peter Joseph Lenné), ранее участвовавший в создании русской колонии Александровка, Павлиньего острова и парка Бабельсберг, о которых мы уже рассказывали.
Пфингстберг
На полпути между Александровкой и Бельведером находится еврейское кладбище, заложенное на тогдашнем Дубовом холме в 1743 году, после чего он получил название Еврейского холма. Название Пфингстберг было дано при Фридрихе Вильгельме IV. По одной из версий, именно в этот праздник - на Пятидесятницу (Pfingsten) - он впервые посетил здешний виноградник и задумал построить дворец.
Во время Второй мировой войны Бельведер практически не пострадал, но пришел в запустение в годы, когда недалеко от него проходила Берлинская стена. Отсюда хорошо просматривались пограничные укрепления, поэтому доступ во дворец и на башни был зарыт. Вход и окна вообще замуровали.
После Воссоединения Германии
Примерно за год до падения Берлинской стены жители Потсдама создали общественную группу для спасения этого памятника и восстановления парка. Одну из смотровых площадок смогли открыть в 2001 году, после чего реставрация продолжалась еще четыре года. Отсюда мы сейчас отправимся в Новый дворец в парке Сан-Суси, по пути коротко остановившись около второго потсдамского Бельведера.
Клаусберг
Этот Бельведер на холме Клаусберг был построен в Потсдаме раньше - в 1770-1772 годах по заказу Фридриха Великого (Friedrich der Große). Основой для проекта послужило изображение постройки в виде храма на античной монете, опубликованное итальянским археологом Франческо Бьянкини в 1738 году. Во времена Фридриха Великого рядом на южном склоне был разбит королевский виноградник и посажен фруктовый сад.
Около виноградника
Эта потсдамская достопримечательность сильно пострадала в конце Второй мировой войны - выгорела в результате артиллерийского обстрела. Восстановление начали лишь после объединения Германии. Первый этап реставрации завершился в 2002 году. Рядом на склоне вновь растет виноград и посажены фруктовые деревья по планам XVIII века.