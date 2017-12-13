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Классицизм

Классицизм - художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре XVII-XIX веков.

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Контекст

Вёрлицкий парк

Средневековые витражи - уникальная коллекция в Германии

Средневековые витражи - уникальная коллекция в Германии

В Готическом доме посреди Вёрлицкого парка хранится самая большая коллекция витражей в Европе.
Туризм24 апреля 2023 г.
Мозигкау

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц. История и фотографии

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц. История и фотографии

Вёрлиц, Ораниенбаум, Луизиум, Мозигкау, Георгиум и Гросскюнау - дворцы и парки на карте Всемирного наследия в Германии.
Туризм18 апреля 2023 г.
Княжеский дворец в Вёрлицком парке

Вёрлицкий парк - памятник эпохи просвещенного абсолютизма

Вёрлицкий парк - памятник эпохи просвещенного абсолютизма

Чем уникален дворцово-парковый ансамбль в немецком Вёрлице, созданный во второй половине XVIII века?
Туризм15 апреля 2023 г.
Мраморный дворец, 1900 год

Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере

Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере

Здесь жили короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику.
Туризм2 октября 2022 г.
Глиникский мост, 1953 год

Глиникский мост - на котором обменивали шпионов

Глиникский мост - на котором обменивали шпионов

Глиникский мост расположен на границе Берлина и Потсдама - около дворца Глинике.
Туризм11 июля 2022 г.
Мраморный дворец, Потсдам

Достопримечательности Потсдама

Достопримечательности Потсдама

Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Александровка и другие достопримечательности Потсдама.
Туризм13 декабря 2017 г.
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