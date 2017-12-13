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Классицизм
Классицизм - художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре XVII-XIX веков.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Средневековые витражи - уникальная коллекция в Германии
Средневековые витражи - уникальная коллекция в Германии
В Готическом доме посреди Вёрлицкого парка хранится самая большая коллекция витражей в Европе.
Туризм
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц. История и фотографии
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц. История и фотографии
Вёрлиц, Ораниенбаум, Луизиум, Мозигкау, Георгиум и Гросскюнау - дворцы и парки на карте Всемирного наследия в Германии.
Туризм
18.04.2023
18 апреля 2023 г.
Вёрлицкий парк - памятник эпохи просвещенного абсолютизма
Вёрлицкий парк - памятник эпохи просвещенного абсолютизма
Чем уникален дворцово-парковый ансамбль в немецком Вёрлице, созданный во второй половине XVIII века?
Туризм
15.04.2023
15 апреля 2023 г.
Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере
Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере
Здесь жили короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику.
Туризм
02.10.2022
2 октября 2022 г.
Глиникский мост - на котором обменивали шпионов
Глиникский мост - на котором обменивали шпионов
Глиникский мост расположен на границе Берлина и Потсдама - около дворца Глинике.
Туризм
11.07.2022
11 июля 2022 г.
Достопримечательности Потсдама
Достопримечательности Потсдама
Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Александровка и другие достопримечательности Потсдама.
Туризм
13.12.2017
13 декабря 2017 г.
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Всего публикаций: 10
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