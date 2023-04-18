Парковое королевство Дессау-Вёрлиц. История и фотографии

Современная Германия состоит из шестнадцати федеральных земель, но на территории страны все же сохранилось одно королевство - Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Gartenreich Dessau-Wörlitz). Именно под таким названием эта достопримечательность бывшего княжества Ангальт-Дессау в нынешней земле Саксония-Анхальт более двадцати лет назад была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как аутентичный и уникальный памятник раннего классицизма и эпохи Просвещения.

Леопольд III Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау на гравюре около 1795 года Фото: akg-images/picture alliance

В создание Паркового королевства Дессау-Вёрлиц внесли вклад сразу несколько представителей здешнего княжеского рода, но основную роль сыграл Леопольд III Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау (Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740-1817). "Зеленый лорд" унаследовал власть в очень раннем возрасте и за многие десятилетия правления смог реализовать огромное количество планов и замыслов по благоустройству своих земель и улучшению жизни подданных.

Эпоха Просвещения

"Прекрасное должно быть полезным, а полезное - прекрасным", - сказал как-то князь Франц. Следуя английской моде, этот немецкий правитель времен просвещенного абсолютизма превратил свои владения в огромный парк, на территории которого расположились многочисленные дворцы, господские дома, фруктовые сады, появились искусственно созданные живописные пейзажи, были преображены естественные ландшафты... Между отдельными резиденциями проложили тенистые аллеи, да и вообще дороги, построенные князем, считались лучшими во всей тогдашней Германии.

"Отец Франц", как звали своего правителя здешние подданные, являлся одним из важнейших немецких гуманистов и представителей эпохи Просвещения. Княжество Ангальт-Дессау считается колыбелью этих идей в Германии. Около своей главной резиденции в Вёрлицком парке князь даже распорядился создать искусственный "Остров Руссо" - в знак приверженности философии этого европейского мыслителя, проповедовавшего возврат к природе и призывавшего к установлению социального равенства. До переноса в парижский Пантеон в 1794 году могила Жан-Жака Руссо (1712-1778) находилась на Тополином острове в парке французского Эрменонвиля, копия которого появилась в Вёрлице.

"Остров Руссо" в Вёрлицком парке Фото: lianem/Shotshop/picture alliance

Всё, что здесь строили и преобразовывали, делалось не ради княжеской прихоти, а соответствовало реформаторским замыслам, становилось зримым выражением политических взглядов князя Франца, не говоря уже о реальных реформах - например, реформе системы школьного образования, ставшей позже образцом для всей Германии.

Многие ключевые здания в парковом королевстве возведены по проектам одного из родоначальников немецкого архитектурного классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа (1736-1800). Идеи для них князь, выступавший в роли заказчика, черпал, в частности, во время своих многочисленных и продолжительных путешествий по Европе.

Вёрлицкий парк

Вёрлицкий дворец Фото: Andreas Vitting/imageBROKER/picture alliance

Центральное место в парковом королевстве занимает Вёрлицкий парк, где помимо памятников в стиле неоготики находится Вёрлицкий дворец - первая в Германии резиденция, возведенная в стиле классицизма. Этому месту посвящен отдельный репортаж. Здесь же мы познакомимся с другими уголками зеленого королевства - дворцово-парковыми ансамблями Ораниенбаум, Луизиум, Мозигкау, Георгиум и Гросскюнау. Все они находятся в 15-20 автомобильных минутах друг от друга.

Ораниенбаум

Дворец Ораниенбаум на гравюре 1850 года Фото: akg-images/picture alliance

Ораниенбаум - редкий пример нидерландского барокко в Германии. Строительство дворца для супруги князя Иоганна Георга II фон Ангальт-Дессау (1627-1693) - нидерландской принцессы Генриетты Катарины Нассау-Оранской (1637-1708) начали в 1683 году. Княжество еще не оправилось тогда от последствий Тридцатилетней войны. Этот брак означал не только улучшение политических связей, но и появление значительных финансовых возможностей.

Король и королева Нидерландов Виллем-Александер и Максима в Ораниенбауме в 2017 году Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/dpa/picture alliance

Дворец, княжеский парк и сам город Ораниенбаум размечали и строили по общему геометрическому плану - они являются частями единого проекта. Главная площадь города находится на центральной оси, проходящей через парк. Она имеет точно выверенную квадратную форму, что встречается редко. В центре площади установлено металлическое дерево с позолоченными апельсинами.

Металлическое дерево с позолоченными апельсинами Фото: DW / Nelioubin

Когда князь Иоганн Георг умер, летнюю резиденцию в Ораниенбауме расширили, превратив во дворец для постоянного проживания овдовевшей княгини Генриетты. Потом он опустел - здесь бывали редко, только во время охот. Ситуация изменилась после вступления в княжеские права правнука Иоганна Георга и Генриетты - Фридриха Франца фон Ангальт-Дессау в 1758 году, рано осиротевшего и успевшего еще до достижения 18-летнего возраста послужить в прусской армии.

Солнечные часы в Ораниенбауме Фото: DW / Nelioubin

"Зеленый князь" не обошел вниманием этот исторический уголок своих владений. При нем в Ораниенбауме возвели китайский домик и пагоду. В 1812 году заложили оранжерею - самую длинную по тем временам в Европе и до сих пор использующуюся для размещения коллекции цитрусовых деревьев.

Китайская башня в парке дворца Фото: DW / Nelioubin

Китайский домик в Ораниенбауме Фото: DW / Nelioubin

Первоначально барочный сад Ораниенбаума был преображен. Его превратили в английский пейзажный парк в китайском стиле. Позже этот экзотический сад не подвергался существенным изменениям, чего нельзя сказать о многих других таких садах в Европе. В связи с этим искусствоведы подчеркивают его особенную ценность, отмечая возможность проследить здесь переход от барокко к классицизму.

Луизиум

Змеиный домик в неоготическом стиле около замка Луизиум Фото: DW / Nelioubin

Примеры барокко и классицизма также можно найти в Луизиуме - идиллической резиденции, которую князь Франц построил для своей супруги Луизы Бранденбург-Шведтской (1750-1811) в 1774-1778 годах, однако начнем осмотр около Змеиного домика - гостевой виллы в неоготическом стиле. Свое название этот домик получил из-за водостоков в форме змеиных голов.

Замок Луизиум Фото: DW / Nelioubin

Главное здание в этой части паркового королевства - дворец или замок Луизиум. Уютный жилой дом княгини с небольшими комнатами является типичным примером архитектуры одного из родоначальников немецкого классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа.

Античный барельеф в парке Луизиума Фото: DW / Nelioubin

Хозяйка была большим знатоком и ценительницей искусства. В оформлении прослеживается влияние помпейской стенной живописи. В парадном зале посетителей встречают символические изображения традиционных женских добродетелей.

Луизиум окружен прекрасным пейзажным парком посреди живописных ландшафтов вдоль Эльбы.

Мозигкау

Дворец и парк Мозигкау около 1760 года Фото: akg-images/picture alliance

От резиденции княгини проследуем ко дворцу одной из принцесс - Анны Вильгельмины (1715-1780), приходившейся князю Францу родной тетушкой. Она была любимой дочерью князя Леопольда I фон Ангальт-Дессау (1676-1747). Дед князя Франца - "Старый дессауец" - вошел в историю в качестве полководца, который ввел в прусской армии солдатскую муштру. Добрый и заботливый отец, в начале 1740-х годов он подарил Анне Вильгельмине два поместья в местечке Мозигкау.

Овцы на лугу перед дворцом Мозигкау Фото: Peter Endig/ZB/picture alliance

Через десять лет здесь приступили к возведению для нее летнего дворца, ставшего памятником эпохи рококо - одним из немногих примеров этого стиля в этой части Германии. Резиденция изначально закладывалась лишь для хозяйки, без спален и комнат для возможного будущего супруга и его прислуги. Представителям противоположного пола, гостившим здесь, предназначались помещения в отдельных постройках.

Герб на фасаде дворца Мозигкау после реставрации в 2018 году Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Часто эту небольшую резиденцию сравнивают со знаменитым дворцом Сан-Суси, но в более скромных размерах. Не исключено, что первые наброски принадлежат архитектору этого дворца Фридриха Великого в Потсдаме - Георгу фон Кнобельсдорфу (1699-1753). Убранство дворца прекрасно сохранилось, как и собранные Анной Вильгельминой картины, среди них - работы Рубенса, Брейгеля, ван Дейка, которые можно увидеть во время экскурсии.

Одна из скульптур около дворца и белые розы Фото: DW / Nelioubin

Замуж Анна Вильгельмина так и не вышла. Судя по всему, она к этому не стремилась. Незадолго до смерти принцесса завещала устроить в своем дворце резиденцию для незамужних знатных дам - своего рода светскую обитель, что и было сделано в 1780 году. В этих целях владение в Мозигкау использовалось до 1945 года. Затем здесь почти сразу открыли музей.

Георгиум

Дворец Георгиум в Дессау Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER/picture alliance

Следующий адрес - Пушкинская аллея в Дессау, где находится Георгиум - второй по своему культурно-историческому значению дворцово-парковый ансамбль Паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

Георгиум создал один из братьев князя Франца - принц и прусский генерал Иоганн Георг фон Ангальт-Дессау (1748-1811). Свою новую резиденцию он заложил здесь посреди пойменного леса около Эльбы в 1780 году. Проект был выполнен, как и Вёрлицский дворец, в стиле классицизма. Вокруг резиденции тогда же приступили к закладке английского пейзажного парка, постепенно переходящего в естественные эльбские ландшафты.

Беседка в виде ионического храма Фото: DW / Nelioubin

В бывшем дворце принца Георга находится Ангальтская картинная галерея с коллекциями старых немецких и голландских мастеров, а также собранием графики - работами Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего. В 1946 году произведения искусства из этого музея попали в Советский Союз, но позже большая их часть была возвращена в ГДР.

Беседка в форме ионического храма - один из архитектурных элементов, гармонично вписанных в ландшафт этого классического английского парка. Также среди достопримечательностей - копии других памятников и развалин античности и более поздних эпох. Среди них - руины римского портала и своеобразный потешный средневековый замок. Со стороны города Георгиум граничит с Мавзолейным парком…

Герцогский мавзолей Фото: DW / Nelioubin

Хотя этот памятник к Парковому королевству Дессау-Вёрлиц уже не относится, пройти мимо него нельзя, причем не только из-за высокого купола. Его построили в 1894-1898 годах в стиле неоренессанса для захоронения членов правящей семьи тогдашнего герцогства Ангальт. В 1958 году власти ГДР тайно удалили останки из склепов, перезахоронив их в общей могиле на одном из кладбищ.

Гросскюнау

Дворец Гросскюнау Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Последний парк со статусом Всемирного наследия, который мы сегодня посетим, находится в нескольких километрах от центра Дессау на южном берегу озера Кюнау. Наследный принц Фридрих Ангальт-Дессауский (1769-1814) - единственный ребенок князя Франца, родившийся в браке - приступил к созданию этого парка вокруг свой резиденции Гросскюнау в 1805 году. В это время посреди здешнего озера появились искусственные острова и были преобразованы сельские ландшафты - появились фруктовые сады и виноградник.

Замок на винограднике в Кюнау Фото: DW / Nelioubin

Этот домик в итальянском стиле построили уже после смерти наследного принца - в 1818-1820 годах. От него к берегу озера в густом лесу проложена просека. Замок на винограднике служит одним из архитектурных ориентиров в этом уголке Паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

Скульптуры на входе в парк Фото: Peter Hirth/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

У входов в парк гостей до сих пор приветствуют Марс и Венера, Ариадна и Тесей. Гросскюнау стал последним этапом в создании паркового королевства. К этому времени княжество Ангальт-Дессау получило статус герцогства. Уже скоро начнется новый эпохальный период в его истории.

Озеро Кюнау Фото: DW / Nelioubin

Герцогству Ангальт со столицей в Дессау предстоит стать одним из первых немецких промышленных центров индустриальной эпохи. Бурный рост начнется после прокладки железной дороги в Берлин и основания газовой компании. Затем в городских хрониках появится имя Хуго Юнкерса, а на окраинах Дессау - его заводы. По соседству построит свои новые здания Баухаус, но это уже другая история…

"Прогулка в Гросскюнау". Макс Корн (Max Korn), 1920 год Фото: akg-images/picture alliance

Согласно воспоминаниям современников, Василий Кандинский и Пауль Клее, преподававшие в Баухаусе, любили выбраться сюда с семьями на выходные...

Их вполне можно понять.