Вёрлицкий парк - памятник эпохи просвещенного абсолютизма

Вёрлицкий парк (Wörlitzer Park) в земле Саксония-Анхальт, заложенный в 1769-1773 годах, был одним из первых английских ландшафтных парков в Германии и до сих пор является одним из самых обширных - площадь превышает полторы сотни футбольных полей.

Этот уникальный дворцово-парковый ансамбль, созданный князем Фридрихом Францем фон Ангальт-Дессау (Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740-1817), прекрасно сохранился и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и другие достопримечательности здешних мест, входящие в Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Gartenreich Dessau-Wörlitz): дворцы Луизиум, Георгиум, Мозигкау, Гроскюнау и Ораниенбаум.

Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау, 1758 год Фото: Gemeinfrei

Путешественник и мечтатель

Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау много путешествовал, мечтал жить в Англии, восхищался Италией, культурой античной Греции. Во время этих поездок князь собирал идеи для своего парка, ставшего своего рода путевым дневником. "Зачем мне ездить в отпуск?" - не без гордости спрашивает наш лодочник во время экскурсии и начинает перечислять страны... Один круг по парку - половина Европы!

В Вёрлице находится первый в Германии дворец в стиле классицизма, он же - один из первых европейских примеров этого стиля за пределами Англии. Отсюда, из княжества Ангальт-Дессау, по немецким землям началось распространение неоготики - еще одной моды, пришедшей в континентальную Европу с Туманного Альбиона.

"Чистейшее очарование"

Этим дворцово-парковым ансамблем восхищался трижды бывавший здесь Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe). Восторженный отзыв поэта из частного письма из Вёрлица 17 мая 1778 года Шарлотте фон Штейн (Charlotte von Stein) можно прочитать в Нимфеуме - одном из памятников, посвященных здесь культуре Древней Греции и Римской империи. Цитата выбита на двух каменных плитах.

"Здесь безгранично красиво. Вчера вечером, когда мы неторопливо восхищались озерами, каналами и уютными уголками парка, я был буквально растроган тем, что боги позволили князю воплотить здесь свои мечты… Один за другим меняются виды, какое неспешное разнообразие. Ни одна возвышенность не тормозит взгляда, ничто не привязывает его к одной точке. Скользишь, не спрашивая, где начал и где закончишь. … Всё здесь вызывает чистейшее очарование".

Достопримечательности парка, согласно замыслу князя и в соответствии с духом эпохи Просвещения, должны были служить наглядными пособиями. Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау стремился приобщать своих подданных к прекрасному, пробуждать интерес к наукам и культуре. Для этих целей также предназначались многочисленные коллекции - от уникального собрания швейцарских витражей до двухсот восковых моделей разных фруктов.

Вёрлицкий парк на фотохроме около 1900 года Фото: akg-images/picture alliance

Эпоха Просвещения

Князь строил школы, открывал библиотеки, устраивал больницы, обучал своих крестьян прогрессивным методам сельского хозяйства, да и сам охотно выступал в роли фермера. Часть территории в Вёрлице использовалась в хозяйственных целях для того, чтобы финансировать обустройство и содержание самого парка, не обременяя дополнительно подданных княжества, в котором в те времена насчитывалось около 40 тысяч человек.

Фрагмент фрески в Вёрлицком дворце Фото: Schloss Wörlitz

Бесплатный доступ в парк и дворец был открыт всем жителям и гостям, то есть не только знаменитостям масштаба уже упомянутого нами Гёте или Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt). "Отец Франц", как его называли, часто сам водил экскурсии, гордо демонстрируя обстановку, картины, вазы, скульптуры, фрески...

Дворец в стиле классицизма

Вёрлицкий дворец Фото: DW / Nelioubin

Главной достопримечательностью этого места является Вёрлицкий дворец (Schloss Wörlitz). Эту новую резиденцию здесь заложили для юной пары - князя Фридриха Франца и княгини Луизы в 1769 году. Брак с дочерью маркграфа Бранденбург-Шведтского состоялся не по любви. Решающую роль сыграл тогда прусский король Фридрих Великий (Friedrich der Große). Князь был известен своей любвеобильностью. Позже неофициальной супругой Фридриха Франца стала дочь главного вёрлицкого садовника и ландшафтного архитектора - Луиза Шох (Luise Schoch). Позже они даже переехали жить под одну крышу - в Готический дом (Gotisches Haus) на окраине парка, где у них родилось трое детей.

Прометей и Просвещение

Потолочная фреска во дворце Фото: Schloss Wörlitz

Картины, скульптуры, фрески… Дворец был оформлен по последней моде, воспевавшей культуру античной Греции и Древнего Рима, хотя нашлось здесь и почетное место для китайских шелков с фарфором. Убранство прекрасно сохранилось. Сразу после окончания строительства князь открыл свой дворец для общественности.

Библиотека

Портреты в библиотеке Фото: Schloss Wörlitz

В княжеской библиотеке стены украшены портретами мыслителей, библейских персонажей, писателей, ученых, знаменитых правителей. Под большим изображением Моисея расположены портреты Фридриха Великого и Петра I.

"Зеленая Венеция"

Лодки у пристани Фото: DW / Nelioubin

В парке, кажущимся естественным творением природы, все продумано до мельчайших деталей. Идеальный пейзаж создан рукой художника - не красками, в реальности. Состоит из нескольких частей. Чтобы обойти парк пешком, потребуется больше часа, если без остановок. Однако лучше всего начать день в Вёрлице с прогулки по озерам и каналам. Пристань находится прямо около главного входа, а местные лодочники по совместительству - отменные экскурсоводы.

Синагога

Синагога и нимфа на берегу озера Фото: DW / Nelioubin

Ранним утром туристов еще мало. За первыми лодками с берегов наблюдают нимфы, богини, лебеди. В пруду отражается синагога - еще один пример классицизма и символ политики религиозной толерантности, которую проводил князь. Образцом для этого проекта стал античный храм в Риме, посвященный богине Весте. Под синагогой расположена ритуальная купальня - миква. В годы "третьего рейха" внутреннее убранство уничтожили, но само здание тогдашнему хранителю парка удалось отстоять, за что он лишился работы.

Неоготика

Княжеская оранжерея Фото: DW / Nelioubin

Помимо классицизма еще одной архитектурной страстью князя была неоготика. В этом стиле он приказал возвести эту кирпичную оранжерею, распорядился спроектировать виллу своего для главного садовника - тот самый Готический дом, который мы еще увидим.

Мосты

Железный мост Фото: DW / Nelioubin

Китайский, Цепной, Солнечный, Плавающий, Разводной, Дубовый... На прогулочных дорожках в парке насчитывается более полутора десятков мостиков. Этот был возведен в 1791 году над каналом Святого Георга, названного как морской пролив между Ирландией и Великобританией. Он является уменьшенной копией первого в мире чугунного арочного моста, построенного в 1779 году в Англии, и… первым чугунным мостом в Германии!

Красная сторожка

Завтрак около сторожки Фото: DW / Nelioubin

Обширная территория Вёрлицкого парка не обнесена никакими заборами. В некоторых местах он плавно переходит в соседние поля и заливные луга. Со стороны Эльбы сооружена защитная дамба - вал, по которому князь проложил прогулочный маршрут, позволяющий по достоинству оценить этот живописный ландшафт. На этом земляном валу находится эта Красная сторожка (Rotes Wallwachhaus), построена в 1772 году по проекту Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа. Сейчас здесь находятся гостевые апартаменты, которые можно снять для отдыха посреди Всемирного наследия.

Юноша, вытаскивающий занозу

Лебедь и скульптура в парке Фото: DW / Nelioubin

Налево по тропинке пойдешь - к лебединому озеру и домику из пьемонтской деревни попадешь, направо по дамбе - к юноше, вытаскивающему занозу, мимо Пантеона… Классических скульптур в парке много, они поджидают посетителей в самых неожиданных местах. Некоторые мы еще обнаружим - ориентируясь по подробному плану парка или случайно.

Пантеон и египетская мифология

Вёрлицкий Пантеон Фото: DW / Nelioubin

"Вёрлицкий Пантеон" завершили около 1795 года. Примером для него послужил знаменитое здание в Риме. На нижний этаж можно попасть через грот. Внутри помимо символического изображения Эльбы в виде канопы, египетского ритуального сосуда, находятся рельефы Анубиса, Осириса и Хора, а также статуя Исиды - примеры самых ранних произведений, созданных в Германии по мотивам египетской мифологии.

Избушка

Корневой домик Фото: DW / Nelioubin

Эту романтическую беседку в одном из тенистых уголков парка обустроили в 1785 году. "Корковый" или "Корневой домик" (Borkenhäuschen, Wurzelhaus) - так ее называют. Чем-то похож на присевшую отдохнуть избушку на курьих ножках.

Искусство извержения

Остров Штайн Фото: Bildagentur-online/Joko/picture alliance

Средиземноморье в Германии! Каменный остров Штайн сложили в Вёрлице из валунов посреди большого пруда, затем построили на нем виллу, посадили агавы и финики. Рядом возвышается настоящий… искусственный вулкан - "Вёрлицкий Везувий".

Новые технологии

Извержение искусственного вулкана в 2019 году Фото: Peter Endig/dpa/picture alliance

Идеи для острова Штайн князь привез из поездки в Неаполь. После долгого перерыва показательные извержения вулкана возобновились в 2005-2006 годах, но летом 2020 года настоящий огонь решили заменить светотехникой, так как сотрясения из-за применения пиротехники негативно отражались на состоянии этого исторического сооружения.

Богини

Диана и Венера Фото: DW / Nelioubin

Статуя богини растительного и животного мира Дианы, купающаяся Венера... Гуляя по парку, можно изучать античную мифологию. Около острова Штайн находится грот Эгерии - нимфы, обладающей даром пророчества. Особое место в парке занимает золотая урна…

Памяти принцессы

Золотая урна Фото: DW / Nelioubin

Она находится на пересечении визуальных осей. Первая ось открывает вид на колокольню здешней неоготической церкви - через луга и свободное пространство между деревьями. Вторая - на синагогу через канал, названный именем христианской мученицы Агнессы. Золотую урну установили в парке в 1769 году в память о принцессе - родившейся мертвой дочери молодой тогда княжеской пары.

В официальном браке у князя родился сын-наследник, но заключен этот союз был не по любви, а из политических расчетов. До свадьбы князь находился в отношениях с пасторской дочерью и трижды становился отцом. Позже вступил в морганатический брак с дочерью своего главного садовника, о чем мы уже упоминали. В этой семье у него родилось еще трое детей. Плюс четверо от двух других связей…

Две Луизы

Окна Готического дома Фото: DW/Nelioubin / Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Первоначально Готический дом предназначался для садовника Иоганна Шоха. Вступив в неофициальный брак с дочерью Иоганна Шоха - Луизой, князь переехал сюда из дворца, который уже в то время был открыт всем посетителям и больше напоминал музей. В свою очередь, княгиня Луиза еще в 1790 году переселилась в Серый дом - уединенный особняк около церкви, который она прозвала "Серым монастырем".

Готический дом

Готический дом со стороны Волчьего канала Фото: DW / Nelioubin

Особенность Готического дома состоит в двух абсолютно разных фасадах. Первый, выходящий на просторную лужайку, сложен из красного кирпича в стиле английского поместья Строберри-Хилл. Второй со стороны Волчьего канала и храма Флоры, который был виден на предыдущей фотографии через окно, напоминает венецианскую церковь Мадонна делл'Орто.

В английском стиле

Другой фасад Готического дома Фото: DW / Nelioubin

Готический дом относится к числу наиболее ранних и лучше всего сохранившихся примеров неоготической архитектуры на европейском континенте. Его строительство было начато в 1773 году. Вплоть до 1813 года он несколько раз расширялся. Его залы и помещения напоминают по своей атмосфере обстановку средневековых рыцарских замков. Открыт для посещения в рамках экскурсий. Помимо собрания швейцарских витражей, украшающих его окна, здесь находятся многие другие экспонаты княжеских собраний и коллекций.

На крики птиц

Павлины в парке Фото: DW / Nelioubin

Найти Готический дом в огромном Вёрлицком парке можно без карты и указателей, следуя на крики павлинов - пронзительные, слышные издалека. Они разгуливают здесь не только по лужайкам, но и к огромному восторгу публики, размахивая своими широкими крыльями, взлетают на крышу по четко отработанному маршруту - сначала на колодец, затем на пристройку у входа...