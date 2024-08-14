В Германии готовятся к извержению вулкана

"Вёрлицкий Везувий" XVIII века - самый большой искусственный вулкан в Европе. Последние пять лет он молчал, но скоро вновь заговорит после модернизации.

В конце этой недели после пятилетнего перерыва в Германии вновь можно будет увидеть извержение вулкана - искусственного "Вёрлицкого Везувия" ("Vesuv von Wörlitz"). Как сообщает информационное агентство dpa, представления состоятся в пятницу и субботу - 16 и 17 августа.

Длительный перерыв был вызван необходимостью разработать новую техническую концепцию, чтобы обеспечить сохранность этого уникального исторического памятника, созданного на острове в здешнем парке недалеко от города Дессау в земле Саксония-Анхальт в конце XVIII века. В результате использования традиционной пиротехники в конструкции от сотрясений начали появляться трещины, поэтому для достижения необходимых световых и прочих эффектов здесь теперь будут применять современное световое, звуковое и прочее оборудование.

"Вёрлицкий Везувий" на острове Штайн около 1890 года Фото: akg-images/picture alliance

Искусственный вулкан для немецкого князя

Первое пиротехническое представление состоялось в Вёрлицком парке 10 августа 1794 года по случаю дня рождения Фридриха Франца фон Ангальт-Дессау (Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740-1817), во времена правления которого в этих местах появился целый ансамбль из дворцов, замков, садов и парков. Парковое королевство Дессау- Вёрлиц имеет статус памятника Всемирного наследия.

Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау захотел создать свой собственный "Везувий" после поездки в Неаполь. Люди давно пытались понять, как и почему происходят извержения вулканов. В начале XVIII века в Европе получила широкое распространение теория одного французского ученого, согласно которой, причиной этого природного феномена якобы является химическая реакция - взрывы в результате смешения веществ в недрах земли.

Уже скоро для наглядной демонстрации этой теории были придуманы искусственные вулканы - макеты, извергавшие вполне реальные огонь, искры, дым и пепел. Такие рукотворные "Везувии" показывали на ярмарках, устанавливали в парках и даже выпускали в виде детских игрушек для проведения домашних извержений - прямо в комнатах, если верить торговому каталогу 1803 года из Нюрнберга.

17-метовый искусственный вулкан в Вёрлицком парке будет извергаться каждый год в августе Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

"Вёрлицкий Везувий"

Самый большой искусственный вулкан Европы был возведен в княжеском парке в немецком Вёрлице и дошел до наших дней. Долгое время этот 17-метровый "Везувий" молчал, но был, так сказать, заново введен в эксплуатацию после двухсотлетнего перерыва и капитального ремонта за 7,5 миллиона евро в 2005 году.

Ежегодные извержения привлекали в парк тысячи зрителей, но пять лет назад от них решили временно отказаться, чтобы разработать новую концепцию. Хотя многие акустические и световые эффекты отныне будут достигаться разными современными средствами, непосредственно в жерле вулкана будет гореть настоящий огонь - полыхать своего рода большой костер из древесины хвойных пород. Во время представления в озеро также будет стекать лава, но технические детали этой части шоу решили заранее не разглашать - оставить в качестве сюрприза для премьерной публики.

"Вёрлицкий Везувий" в 2010 году Фото: Peter Endig/dpa/picture alliance

Как отмечает dpa, отныне извержения будут проходить ежегодно - несколько раз в августе. Некоторые посетители, успевшие забронировать билеты, смогут наблюдать за представлением из гондол посреди озера, на которых в парке обычно проводят экскурсии по здешним каналам.