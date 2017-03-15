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Саксония-Анхальт
Саксония-Анхальт - федеральная земля на востоке Германии. Столица Саксонии-Анхальт - Магдебург.
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Контекст
Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"
Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"
Вернигероде входит в число самых красивых фахверковых городов Германии. Над ним возвышается этот живописный замок.
Туризм
22.01.2024
22 января 2024 г.
На стройплощадке Intel в Германии нашли древнее поселение
На стройплощадке Intel в Германии нашли древнее поселение
Археологи обнаружили около Магдебурга следы поселения, существовавшего 4500-3500 лет назад.
Туризм
13.09.2023
13 сентября 2023 г.
Как панельное здание стало самой необычной школой Германии
Как панельное здание стало самой необычной школой Германии
Официально эта гимназия названа в честь Лютера и Меланхтона, но более широко известна как "Школа Хундертвассера".
Туризм
11.09.2023
11 сентября 2023 г.
Мариенкирхе - материнский храм Реформации
Мариенкирхе - материнский храм Реформации
Храм Святой Марии - самое старое здание Виттенберга. Здесь читал свои проповеди Мартин Лютер.
Туризм
12.06.2023
12 июня 2023 г.
Чтобы не гибли под косилками - как в Германии спасают косуль
Чтобы не гибли под косилками - как в Германии спасают косуль
Сколько детенышей европейских косуль гибнет во время полевых работ в Германии, и как их спасают от мучительной смерти?
Природа и окружающая среда
03.06.2023
3 июня 2023 г.
Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки
Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки
"Свадьба Лютера" в Виттенберге - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.
Туризм
28.05.2023
28 мая 2023 г.
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24.06.2022
24 июня 2022 г.
Синицы помогут бороться с дубовым шелкопрядом
Чтобы привлечь в этот заповедник больше синиц, для них создают благоприятные жилищные условия.
Природа и окружающая среда
05.02.2022
5 февраля 2022 г.
Достопримечательности немецких земель
Главные туристические достопримечательности федеральных земель Германии.
Туризм
15.03.2017
15 марта 2017 г.