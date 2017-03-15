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Саксония-Анхальт

Саксония-Анхальт - федеральная земля на востоке Германии. Столица Саксонии-Анхальт - Магдебург.

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Контекст

Вернигероде

Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"

Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"

Вернигероде входит в число самых красивых фахверковых городов Германии. Над ним возвышается этот живописный замок.
Туризм22 января 2024 г.
Место раскопок около Магдебурга

На стройплощадке Intel в Германии нашли древнее поселение

На стройплощадке Intel в Германии нашли древнее поселение

Археологи обнаружили около Магдебурга следы поселения, существовавшего 4500-3500 лет назад.
Туризм13 сентября 2023 г.
Виттенберг

Как панельное здание стало самой необычной школой Германии

Как панельное здание стало самой необычной школой Германии

Официально эта гимназия названа в честь Лютера и Меланхтона, но более широко известна как "Школа Хундертвассера".
Туризм11 сентября 2023 г.
Виттенберг

Мариенкирхе - материнский храм Реформации

Мариенкирхе - материнский храм Реформации

Храм Святой Марии - самое старое здание Виттенберга. Здесь читал свои проповеди Мартин Лютер.
Туризм12 июня 2023 г.
Волонтеры из общества "Луговых шерифов" в Саксонии-Анхальт

Чтобы не гибли под косилками - как в Германии спасают косуль

Чтобы не гибли под косилками - как в Германии спасают косуль

Сколько детенышей европейских косуль гибнет во время полевых работ в Германии, и как их спасают от мучительной смерти?
Природа и окружающая среда3 июня 2023 г.
"Свадьба Лютера" - городской исторический праздник в Виттенберге в 2018 году

Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки

Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки

"Свадьба Лютера" в Виттенберге - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.
Туризм28 мая 2023 г.
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