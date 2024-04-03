"Тогда все развалится". Отток мигрантов был бы бедой для ФРГ

"Тогда все развалится". Отток мигрантов был бы бедой для ФРГ3 апреля 2024 г.
Казалось бы, невелика беда: на фирме SolarWatt в Дрездене уволились два сотрудника. Проблема в том, почему они бросили перспективные рабочие места, ведь компания производит и устанавливает фотоэлектрические системы, а в ФРГ нарастает бум солнечной энергетики. "Два наших иностранных сотрудника покинули Германию, объяснив это тем, что жизнь здесь перестала им нравиться и что они не чувствуют себя больше в безопасности", - рассказывает генеральный директор предприятия Детлеф Нойхаус (Detlef Neuhaus).
Город Хемниц теряет работников из-за ксенофобии
Их отъезд, подчеркивает он, стал результатом "накалившейся атмосферы в стране", хотя конкретных угроз и не было. Иными словами, успешно развивающаяся дрезденская компания потеряла двух квалифицированных сотрудников из-за усилившихся антимигрантских настроений. В Саксонии это далеко не единственный случай, о чем свидетельствует репортаж агентства Reuters из этой федеральной земли на востоке ФРГ.
Так, в городе Хемнице, который во времена ГДР назывался Карл-Маркс-Штадт, на химическом предприятии CAC Engineering за последние 12 месяцев из сорока иностранных сотрудников уволились пять, сославшись на дискриминацию и ксенофобию. "Мы делаем, что можем, но мы не телохранители, - жалуется глава компании Йорг Энгельман (Jörg Engelmann). - Часть населения просто не понимает, что речь идет о квалифицированных кадрах из-за рубежа, которые хотят внести реальный вклад в развитие Германии".
"Да,у нас есть проблема с ксенофобией, но она есть не только у нас здесь, в Саксонии, в Хемнице, мы сталкиваемся с ней повсюду в Германии", - с сожалением признает Карстен Шульце (Karsten Schulze), глава разработчика программного обеспечения FDTech. В этой фирме тоже уже были случаи ухода иностранных специалистов.
Чтобы проиллюстрировать, насколько важны для Хемница иностранные трудовые ресурсы, пресс-секретарь мэрии Маттиас Новак (Matthias Nowak) приводит в пример учреждения здравоохранения: мигранты составляют 40% персонала городских клиник. Если дело дойдет до "массового исхода иностранной рабочей силы", предупреждает он, "тут все развалится".
На востоке Германии с демографией особенно плохо
И это вряд ли преувеличение, причем в масштабах всей страны. Согласно недавним данным Федерального статистического ведомства (Destatis), в некоторых сферах профессиональной деятельности доля иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями, приехавших в прошлые десятилетия или уже родившихся в семьях гастарбайтеров, еще выше.
В сфере уборки помещений, например, сотрудники-мигранты составляют 60%, причем речь идет главным образом о фирмах, обеспечивающих чистоту в офисных зданиях и на промышленных предприятиях, а не об уборщицах в частных домах, которые далеко не всегда охватываются официальной статистикой. Среди поваров миграционные корни имеет 51%, в целом в общественном питании доля представителей некоренного населения составляет 46%, в строительной отрасли их до 40%.
Здесь напрашиваются явные параллели с ситуацией в России, где трудовые мигранты из Центральной Азии играют примерно столь же важную роль на стройках и во многих сегментах сферы обслуживания. Параллель еще и в том, что именно восточные земли ФРГ особенно остро переживают те демографические проблемы, с которыми столкнулись и многие регионы РФ. В 1990-е годы, после объединения Германии, здесь из-за оттока населения, прежде всего молодежи, в западную часть страны резко сократилось число жителей и упала рождаемость. Последствия этой демографической ямы будут чувствоваться примерно до 2040 года, предупреждают ученые.
Тем обиднее предприятиям в Хемнице, где население, по сравнению со временами ГДР, сократилось примерно на 20%, терять сегодня иностранных работников, которые, казалось бы, уже освоились, прижились и хотели работать, что случается не всегда. Ведь освободившиеся рабочие места будет очень трудно заполнить.
Одни фирмы ищут электриков, другие - айтишников
Насколько это трудно, свидетельствует репортаж восточногерманской телерадиокомпании MDR о фирме Ambulanz Mobile из городка Шёнебека в федеральной земле Саксония-Анхальт. На ней трудятся 320 человек, она превращает легкие коммерческие автомобили в кареты скорой помощи, оснащая их необходимым медицинским оборудованием, и экспортирует свою продукцию в сорок стран. Предприятие ищет сейчас электриков, чтобы заполнить восемь вакантных мест. Без этих работников не удастся вернуть объемы производства на прежний уровень в 1600 машин в год, из-за нехватки кадров выпуск, несмотря на полный портфель заказов, упал до 1300 единиц. А это означает, что компания упускает примерно 15 млн евро годовой выручки, жалуется глава фирмы Ханс-Юрген Шварц (Hans-Jürgen Schwarz).
А пока одни фирмы не могут найти сотрудников с рабочими специальностями, другие остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Так, повсюду в Германии нарастает дефицит айтишников. К концу 2023 года, по данным немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom, число вакантных должностей для IT-специалистов различного профиля достигло рекордных 149 000. Многие предприятия связывают надежды на заполнение этих вакансий с индийскими специалистами, которые доказали свою отличную подготовку. Так, среди получателей вида на жительство в Германии по системе Blue Card, которую ввели в Евросоюзе для привлечения специалистов с высшим образованием из третьих стран, не входящих в ЕС, почти каждый четвертый родом из Индии.
Однако их приток может теперь сократиться, опасается Дениз Атес (Deniz Ates), глава рекрутингового агентства Who Moves, специализирующегося на поиске кадров для IT-отрасли. В прошлом году во время презентации в Индии его впервые начали спрашивать про политические настроения в Германии, рассказывает он агентству Reuters, и он почувствовал, что некоторые индийские айтишники уже передумали искать работу в стране, где к людям с темной кожей, пусть и не везде, относятся недоброжелательно или даже враждебно. Ведь дурная слава быстро распространяется.
Работодатели Грайфсвальда фотографируются с мигрантами
Это почувствовали и в городе Грайфсвальде в восточногерманской федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. "Мы уже видим, что некоторые ученые, которых мы хотели бы пригласить на работу, стали задавать вопросы про здешнюю политическую обстановку, и именно из-за нее они могут не принять наше приглашение", - с тревогой отмечает в репортаже телеканала ZDF ректор Грайфсвальдского университета профессор Катарина Ридель (Katharina Riedel).
Она выступила инициатором кампании под девизом "Gesicht zeigen gegen Rassismus", который означает "открыто выступить против расизма", хотя дословно переводится как "показать свое лицо против расизма". Сначала, как и в других городах, был организован митинг, а теперь руководители научных учреждений и фирм Грайфсвальда фотографируются вместе со своими сотрудниками из других стран для плакатов, которые планируется разместить по всему городу.
В этой кампании участвует, в частности, Джанет Мехель (Janett Mechel), генеральный директор фирмы ml&s, выпускающей электронные системы управления автомобилем. Здесь трудятся 650 человек, из них 70 человек - мигранты. Предпринимательница сфотографировалась с беженцем из Сирии, который приехал в 2015 году и шаг за шагом дослужился до начальника смены.
"Своими силами, с теми работниками, которые есть сегодня в Германии, мы продолжать свой бизнес не сможем", - подчеркивает Джанет Мехель. Если будут нарастать ксенофобские, расистские настроения, продолжает она, трудовые мигранты "рано или поздно покинут нашу страну, а нам нужен каждый из них".
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