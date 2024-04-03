"Тогда все развалится". Отток мигрантов был бы бедой для ФРГ

Казалось бы, невелика беда: на фирме SolarWatt в Дрездене уволились два сотрудника. Проблема в том, почему они бросили перспективные рабочие места, ведь компания производит и устанавливает фотоэлектрические системы, а в ФРГ нарастает бум солнечной энергетики. "Два наших иностранных сотрудника покинули Германию, объяснив это тем, что жизнь здесь перестала им нравиться и что они не чувствуют себя больше в безопасности", - рассказывает генеральный директор предприятия Детлеф Нойхаус (Detlef Neuhaus).

Город Хемниц теряет работников из-за ксенофобии

Их отъезд, подчеркивает он, стал результатом "накалившейся атмосферы в стране", хотя конкретных угроз и не было. Иными словами, успешно развивающаяся дрезденская компания потеряла двух квалифицированных сотрудников из-за усилившихся антимигрантских настроений. В Саксонии это далеко не единственный случай, о чем свидетельствует репортаж агентства Reuters из этой федеральной земли на востоке ФРГ.

Нажмиддин Бахридинов из Узбекистана обслуживает токарно-фрезерный обрабатывающий центр на заводе компании Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH в Хемнице Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Так, в городе Хемнице, который во времена ГДР назывался Карл-Маркс-Штадт, на химическом предприятии CAC Engineering за последние 12 месяцев из сорока иностранных сотрудников уволились пять, сославшись на дискриминацию и ксенофобию. "Мы делаем, что можем, но мы не телохранители, - жалуется глава компании Йорг Энгельман (Jörg Engelmann). - Часть населения просто не понимает, что речь идет о квалифицированных кадрах из-за рубежа, которые хотят внести реальный вклад в развитие Германии".

"Да,у нас есть проблема с ксенофобией, но она есть не только у нас здесь, в Саксонии, в Хемнице, мы сталкиваемся с ней повсюду в Германии", - с сожалением признает Карстен Шульце (Karsten Schulze), глава разработчика программного обеспечения FDTech. В этой фирме тоже уже были случаи ухода иностранных специалистов.

Чтобы проиллюстрировать, насколько важны для Хемница иностранные трудовые ресурсы, пресс-секретарь мэрии Маттиас Новак (Matthias Nowak) приводит в пример учреждения здравоохранения: мигранты составляют 40% персонала городских клиник. Если дело дойдет до "массового исхода иностранной рабочей силы", предупреждает он, "тут все развалится".

На востоке Германии с демографией особенно плохо

И это вряд ли преувеличение, причем в масштабах всей страны. Согласно недавним данным Федерального статистического ведомства (Destatis), в некоторых сферах профессиональной деятельности доля иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями, приехавших в прошлые десятилетия или уже родившихся в семьях гастарбайтеров, еще выше.

Берлин, июль 2023. Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (слева) и министр экономики Роберт Хабек в клинике "Шарите" с медицинским персоналом из-за рубежа Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

В сфере уборки помещений, например, сотрудники-мигранты составляют 60%, причем речь идет главным образом о фирмах, обеспечивающих чистоту в офисных зданиях и на промышленных предприятиях, а не об уборщицах в частных домах, которые далеко не всегда охватываются официальной статистикой. Среди поваров миграционные корни имеет 51%, в целом в общественном питании доля представителей некоренного населения составляет 46%, в строительной отрасли их до 40%.

Здесь напрашиваются явные параллели с ситуацией в России, где трудовые мигранты из Центральной Азии играют примерно столь же важную роль на стройках и во многих сегментах сферы обслуживания. Параллель еще и в том, что именно восточные земли ФРГ особенно остро переживают те демографические проблемы, с которыми столкнулись и многие регионы РФ. В 1990-е годы, после объединения Германии, здесь из-за оттока населения, прежде всего молодежи, в западную часть страны резко сократилось число жителей и упала рождаемость. Последствия этой демографической ямы будут чувствоваться примерно до 2040 года, предупреждают ученые.

Тем обиднее предприятиям в Хемнице, где население, по сравнению со временами ГДР, сократилось примерно на 20%, терять сегодня иностранных работников, которые, казалось бы, уже освоились, прижились и хотели работать, что случается не всегда. Ведь освободившиеся рабочие места будет очень трудно заполнить.

Одни фирмы ищут электриков, другие - айтишников

Насколько это трудно, свидетельствует репортаж восточногерманской телерадиокомпании MDR о фирме Ambulanz Mobile из городка Шёнебека в федеральной земле Саксония-Анхальт. На ней трудятся 320 человек, она превращает легкие коммерческие автомобили в кареты скорой помощи, оснащая их необходимым медицинским оборудованием, и экспортирует свою продукцию в сорок стран. Предприятие ищет сейчас электриков, чтобы заполнить восемь вакантных мест. Без этих работников не удастся вернуть объемы производства на прежний уровень в 1600 машин в год, из-за нехватки кадров выпуск, несмотря на полный портфель заказов, упал до 1300 единиц. А это означает, что компания упускает примерно 15 млн евро годовой выручки, жалуется глава фирмы Ханс-Юрген Шварц (Hans-Jürgen Schwarz).

Бангалор, июнь 2023. Во время визита в Индию канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с индийскими специалистами, отправляющимися на работу в Германию Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

А пока одни фирмы не могут найти сотрудников с рабочими специальностями, другие остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Так, повсюду в Германии нарастает дефицит айтишников. К концу 2023 года, по данным немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom, число вакантных должностей для IT-специалистов различного профиля достигло рекордных 149 000. Многие предприятия связывают надежды на заполнение этих вакансий с индийскими специалистами, которые доказали свою отличную подготовку. Так, среди получателей вида на жительство в Германии по системе Blue Card, которую ввели в Евросоюзе для привлечения специалистов с высшим образованием из третьих стран, не входящих в ЕС, почти каждый четвертый родом из Индии.

Однако их приток может теперь сократиться, опасается Дениз Атес (Deniz Ates), глава рекрутингового агентства Who Moves, специализирующегося на поиске кадров для IT-отрасли. В прошлом году во время презентации в Индии его впервые начали спрашивать про политические настроения в Германии, рассказывает он агентству Reuters, и он почувствовал, что некоторые индийские айтишники уже передумали искать работу в стране, где к людям с темной кожей, пусть и не везде, относятся недоброжелательно или даже враждебно. Ведь дурная слава быстро распространяется.

Работодатели Грайфсвальда фотографируются с мигрантами

Это почувствовали и в городе Грайфсвальде в восточногерманской федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. "Мы уже видим, что некоторые ученые, которых мы хотели бы пригласить на работу, стали задавать вопросы про здешнюю политическую обстановку, и именно из-за нее они могут не принять наше приглашение", - с тревогой отмечает в репортаже телеканала ZDF ректор Грайфсвальдского университета профессор Катарина Ридель (Katharina Riedel).

Грайфсвальд, январь 2024. Митинг в центре города под девизом "Открыто выступить против расизма" Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Она выступила инициатором кампании под девизом "Gesicht zeigen gegen Rassismus", который означает "открыто выступить против расизма", хотя дословно переводится как "показать свое лицо против расизма". Сначала, как и в других городах, был организован митинг, а теперь руководители научных учреждений и фирм Грайфсвальда фотографируются вместе со своими сотрудниками из других стран для плакатов, которые планируется разместить по всему городу.

В этой кампании участвует, в частности, Джанет Мехель (Janett Mechel), генеральный директор фирмы ml&s, выпускающей электронные системы управления автомобилем. Здесь трудятся 650 человек, из них 70 человек - мигранты. Предпринимательница сфотографировалась с беженцем из Сирии, который приехал в 2015 году и шаг за шагом дослужился до начальника смены.

"Своими силами, с теми работниками, которые есть сегодня в Германии, мы продолжать свой бизнес не сможем", - подчеркивает Джанет Мехель. Если будут нарастать ксенофобские, расистские настроения, продолжает она, трудовые мигранты "рано или поздно покинут нашу страну, а нам нужен каждый из них".

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