Немецкий бизнес считает АдГ серьезным риском для экономики

Деловые круги ФРГ решительно против правых популистов и евроскептиков из "Альтернативы для Германии" из-за их антимигрантской повестки и враждебного отношения к ЕС и валюте евро.

У этой партии, казалось бы, привлекательная для бизнеса неолиберальная экономическая программа: снижение налогов для предприятий и получателей высоких доходов, усиление рыночных элементов, борьба с бюрократизмом в Евросоюзе, ограничение расходов на социальные программы. Тем не менее деловые круги ФРГ не только не хотят иметь дело с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), но и видят в ее растущей популярности серьезный риск для экономики страны. К такому выводу пришел коллектив авторов Берлинского научного центра социальных исследований (WZB), опросивший генеральных директоров ведущих предпринимательских объединений страны.

Авторы называют АдГ "частично правоэкстремистской партией"

Ученые проводили опрос на условиях анонимности в августе 2023, затем полгода обобщали полученные данные и собирали дополнительный материал. Так что публикация этого исследования не связана напрямую с волной массовых протестов, прокатившихся по Германии после того, как в январе стало известно о тайной встрече в Потсдаме представителей АдГ с неонацистами, на которой обсуждались планы широкомасштабного выселения из страны иностранцев и даже граждан ФРГ с миграционными корнями.

"Народ - это мы" утверждают активисты партии "Альтернатива для Германии" во время демонстрации фермеров в восточногерманском Эрфурте в январе 2024 Фото: Martin Schutt/picture alliance/dpa

Но само исследование, естественно, было задумано как вклад в общественную дискуссию о том, как относиться к партии, которую одни называют правопопулистской, другие праворадикальной, а некоторые ее отделения Ведомство по охране конституции ФРГ характеризует как "устойчиво правоэкстремистские".

Сами ученые периодически используют формулировку "частично правоэкстремистская партия", а в одном месте напоминают, что гитлеровская партия НСДАП в свое время пользовалась поддержкой в деловых кругах Германии. Поэтому, по их мнению, любое сближение сегодняшнего немецкого бизнеса с радикальными правыми силами "вызовет масштабное сопротивление на национальном и международном уровнях". Тем более, что АдГ считается более радикальной, чем схожие правопопулистские партии в других странах ЕС.

Ксенофобия приведет к обострению дефицита кадров

Однако каких-либо признаков сближения бизнеса с АдГ авторы исследования не обнаружили, хотя сопредседатель партии Алис Вайдель (Alice Weidel) и утверждает, что все больше семейных предприятий ищут контакта с ней. В качестве одного из немногих исключений ученые называют Тео Мюллера (Theo Müller) - владельца широко известной в ФРГ компании, снабжающей супермаркеты молочной продукцией. В списке спонсоров политических партий, который ведет бундестаг, практически нет крупных компаний, которые переводили бы АдГ большие суммы, отмечается в исследовании.

Демонстрация АдГ против миграции в западногерманском городке Айторфе близ Бонна в январе 2024 Фото: Peter Hille/DW

Его авторы выделяют три основные программные установки АдГ, из-за которых немецкий бизнес считает эту партию политическим и экономическим риском для страны. Один из них - ярко выраженная антимиграционная повестка партии. Ведь правые популисты раздувают ксенофобские настроения в ситуации, когда из-за все более острой проблемы дефицита кадров предпринимательские объединения, наоборот, считают необходимым ежегодный приток в страну примерно 400 тысяч иностранных трудовых мигрантов.

Каждый второй участвовавший в опросе руководитель этих объединений указал, что в тех регионах, в которых у АдГ особенно сильные позиции, а они находятся главным образом в Восточной Германии, предприятия уже сейчас испытывают трудности при привлечении работников из-за рубежа, каждый третий отметил растущую напряженность в трудовых коллективах. В перспективе это может заметно ухудшить инвестиционный климат в соответствующих федеральных землях.

Экспортной экономике ФРГ протекционизм вреден

Другая программная установка АдГ, вызывающая особую тревогу немецкого бизнеса, состоит в традиционном для этой партии, создававшейся десятилетие назад евроскептиками, отрицательном отношении к валюте евро и вообще к Евросоюзу. Деловые круги ФРГ, наоборот, считают членство в ЕС и общую денежную единицу важнейшим условием для дальнейшего успешного развития немецкой экономики.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель выступает под лозунгом партии: "Готовы на большее" Фото: Carsten Koall/picture alliance/dpa

Поэтому вбрасывание в общественную дискуссию идеи так называемого Dexit, выхода Германии из ЕС, как это сделала недавно Алис Вайдель, вызывает резко негативную реакцию не только немецких экономистов, но и немецких бизнесменов.

Еще один аспект, который их особенно тревожит, состоит в протекционистских установках правых популистов. "А ведь фундаментом конкурентоспособности ориентированной на экспорт немецкой экономики являются открытые рынки в виде единого внутреннего рынка ЕС, а также соглашений о свободной торговле с третьими странами", - напоминают авторы исследования и подчеркивают, что все это "совершенно не стыкуется с программой АдГ".

Ученые подытоживают: "Требование отказаться от евро, а, может быть, и выйти из Европейского Союза, склонность к протекционизму, отказ от привлечения даже квалифицированных мигрантов и от проведения государственной промышленной политики, а также отрицание вызванного человеком изменения климата - все это центральные пункты программы АдГ, которые вызывают решительную критику деловых кругов".

От этой партии надо отгородиться "санитарным кордоном"

Проведенный опрос, говорится в исследовании, показывает, что руководители немецких предпринимательских объединений практически не видят сколько-нибудь значительных совпадений между требованиями бизнеса и намерениями АдГ. К тому же их отпугивает непредсказуемость этой партии и ее представителей, столь свойственная всем правым популистам.

Так что "подавляющее большинство представителей немецкого бизнеса по-прежнему расценивает АдГ как партию-парию", от которой надо отгородиться "санитарным кордоном", поскольку она "враждебна системе и опасна для системы", констатирует коллектив авторов Берлинского научного центра социальных исследований.

Смотрите также: