За что иностранные специалисты не любят Германию

1,5 миллиона специалистов не хватает Германии. Но хотят ли граждане других государств работать в ФРГ? Новое исследование напомнило о дефицитах, которые омрачают жизнь экспатов в стране.

Дефицит кадров в Германии оценивается в 1,5 миллиона специалистов. Как привлечь квалифицированные кадры, регулярно обсуждается политиками и экспертами. При этом по привлекательности жизни Германия явно уступает другим странам. Результаты актуального исследования это подтверждают.

Юбилейный выпуск Expat Insider 2023 по случаю 10-летия исследования, которое, по словам авторов, является самым масштабным в мире, в этом году охватывает 12 тысяч участников опроса.

Германия заняла первое место, но...

Большинство экспатов в данный момент проживают и работают в Германии. За ней следуют Испания, ОАЭ, США, Швейцария, Франция, Великобритания, Нидерланды, Италия и Канада. Но первое место по численности иностранных специалистов - это единственная лидирующая позиция Германии в данном исследовании. Что же касается качества жизни, то тут все гораздо хуже: страна находится на 49 месте из 53, попав в десятку худших мест на планете для жизни экспатов.

Лучшим местом для жизни и работы для иностранных специалистов стала Мексика. Эта страна покорила экспатов своим дружелюбием и благоприятной атмосферой. В топ-10 вошли Испания, Республика Панама, Малайзия, Тайвань, Таиланд, Республика Коста-Рика, Филиппины, Бахрейн, Португалия. Иностранные специалисты, выбирая место работы, явно отдают предпочтение природным красотам, богатой флоре и фауне.

Если взглянуть на критерии, определяющие место страны в рейтинге, то можно выделить основные категории: "качество жизни", "легкость адаптации", "работа", "финансы", "все самое необходимое" (здесь и язык, и дигитализация, и обустройство домашнего хозяйства). В десятке стран с худшими позициями для экспатов компанию Германии составили Новая Зеландия, Мальта, Италия, Южная Африка, Южная Корея, Туриция, Норвегия и Кувейт. Но почему же ФРГ заняла одно из последних мест?

Экспат в Германии: кто он?

Среднестатистическому экспату в Германии примерно 42 года. Он скорее всего приехал из США, Великобритании или Индии. Его сфера работы охватывает IT, инжиниринг или финансы. Результаты исследования утверждают, что экспаты не очень довольны жизнью в Германии. Основным препятствием для успешного старта в Германии является немецкая бюрократия. Кроме того, экспаты отмечают недостаточную дигитализацию в Германии. Вершину айсберга составляют трудности адаптации к жизни в самом немецком обществе. Экспаты испытывают сложности в поиске друзей.

В целом Германия получила низкую оценку по всем трем составляющим индекса "легкости адаптации": экспаты крайне низко оценили дружелюбие немцев, возможности для поиска новых друзей и культуру гостеприимства. Но несмотря на одно из последних мест, которое Германия занимает в рейтинге, стоит все же отметить, что в среднем 64 процента экспатов чувствуют себя в этой стране счастливыми. В глобальном масштабе счастливыми чувствуют себя в среднем 72 процента экспатов, живущих и работающих в других странах, говорится в исследовании.

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