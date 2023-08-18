  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

За что иностранные специалисты не любят Германию

Марина Борисова
56 мин. назад

1,5 миллиона специалистов не хватает Германии. Но хотят ли граждане других государств работать в ФРГ? Новое исследование напомнило о дефицитах, которые омрачают жизнь экспатов в стране.

https://p.dw.com/p/4VJhj
Аэропорт
Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Дефицит кадров в Германии оценивается в 1,5 миллиона специалистов. Как привлечь квалифицированные кадры, регулярно обсуждается политиками и экспертами. При этом по привлекательности жизни Германия явно уступает другим странам. Результаты актуального исследования это подтверждают.

Юбилейный выпуск Expat Insider 2023 по случаю 10-летия исследования, которое, по словам авторов, является самым масштабным в мире, в этом году охватывает 12 тысяч участников опроса.

Германия заняла первое место, но...

Большинство экспатов в данный момент проживают и работают в Германии. За ней следуют Испания, ОАЭ, США, Швейцария, Франция, Великобритания, Нидерланды, Италия и Канада. Но первое место по численности иностранных специалистов - это единственная лидирующая позиция Германии в данном исследовании. Что же касается качества жизни, то тут все гораздо хуже: страна находится на 49 месте из 53, попав в  десятку худших мест на планете для жизни экспатов.

Лучшим местом для жизни и работы для иностранных специалистов стала Мексика. Эта страна покорила экспатов своим дружелюбием и благоприятной атмосферой. В топ-10 вошли Испания, Республика Панама, Малайзия, Тайвань, Таиланд, Республика Коста-Рика, Филиппины, Бахрейн, Португалия. Иностранные специалисты, выбирая место работы, явно отдают предпочтение природным красотам, богатой флоре и фауне.

Если взглянуть на критерии, определяющие место страны в рейтинге, то можно выделить основные категории: "качество жизни", "легкость адаптации", "работа", "финансы", "все самое необходимое" (здесь и язык, и дигитализация, и обустройство домашнего хозяйства). В десятке стран с худшими позициями для экспатов компанию Германии составили Новая Зеландия, Мальта, Италия, Южная Африка, Южная Корея, Туриция, Норвегия и Кувейт. Но почему же ФРГ заняла одно из последних мест? 

Экспат в Германии: кто он?

Среднестатистическому экспату в Германии примерно 42 года. Он скорее всего приехал из США, Великобритании или Индии. Его сфера работы охватывает IT, инжиниринг или финансы. Результаты исследования утверждают, что экспаты не очень довольны жизнью в Германии. Основным препятствием для успешного старта в Германии является немецкая бюрократия. Кроме того, экспаты отмечают недостаточную дигитализацию в Германии. Вершину айсберга составляют трудности адаптации к жизни в самом немецком обществе. Экспаты испытывают сложности в поиске друзей.

В целом Германия получила низкую оценку по всем трем составляющим индекса "легкости адаптации": экспаты крайне низко оценили дружелюбие немцев, возможности для поиска новых друзей и культуру гостеприимства. Но несмотря на одно из последних мест, которое Германия занимает в рейтинге, стоит все же отметить, что в среднем 64 процента экспатов чувствуют себя в этой стране счастливыми. В глобальном масштабе счастливыми чувствуют себя в среднем 72 процента экспатов, живущих и работающих в других странах, говорится в исследовании. 

Смотрите также:

Переехать в Германию по работе станет проще?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Центральная мечеть Кельна и Кельнский собор

Каково работать первым в Германии консультантом по исламу?

Каково работать первым в Германии консультантом по исламу?

Хусейн Хамдан является первым в Германии консультантом по вопросам ислама. Его работа призвана свести к минимуму конфликты между прихожанами мечетей и местными властями.
Культура4 августа 2023 г.
Демонстрация в Берлине за четырехдневную рабочую неделю

Немцы хотят работать меньше, но получать столько же

Немцы хотят работать меньше, но получать столько же

Согласно новому исследованию, проведенному в Германии, более 80 процентов работающих немцев выступают за сокращение рабочей недели.
Культура9 мая 2023 г.
Беженка из Украины держит в руках брошюру "Работа в Германии"

Украинские беженцы в ФРГ. Кто и где работает, сколько получает

Украинские беженцы в ФРГ. Кто и где работает, сколько получает

Каковы успехи, шансы и проблемы граждан Украины при трудоустройстве в Германии? Один из выводов масштабного исследования немецких ученых: занятость растет после года пребывания.
Экономика и бизнес4 августа 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Запорожье после обстрелов (фото из архива)
Трансляция

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Корреспондент "Медузы" Елена Костюченко

Елена Костюченко: "Это бред, когда пытаются убить репортера"

Елена Костюченко: "Это бред, когда пытаются убить репортера"

Правосудие и закон20 ч. назад
Леонид Судаленко

Леонид Судаленко - о заключении: "Спал на полу, без матраца"

Леонид Судаленко - о заключении: "Спал на полу, без матраца"

Общество21 ч. назад
Один из автопограпереходов на границе Литвы и Беларуси

Пересечь границу между Литвой и Беларусью становится сложнее

Пересечь границу между Литвой и Беларусью становится сложнее

Политика21 ч. назад
Карикатура - на левой половине рисунка карикатурный президент России Владимир Путин говорит, прикладывая руку к уху: "Я слышу "Голос". На правой половине рисунка он вытянул эту руку в сторону, выставив указательный палец, и приказывает: "Заставить замолчать!"

Выборы в России: что Путин делает с голосами против

Выборы в России: что Путин делает с голосами против

Политика23 ч. назад
Молодые белорусские солдаты

Для парней из РБ учеба за рубежом - часто билет в один конец

Для парней из РБ учеба за рубежом - часто билет в один конец

Политика12 мин. назад
Аэропорт

За что иностранные специалисты не любят Германию

За что иностранные специалисты не любят Германию

Культура56 мин. назад
На главную страницу