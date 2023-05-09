Немцы хотят работать меньше, но получать столько же

Фонд имени Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung ) провел исследование, чтобы выяснить, как жители Германии относятся к идее четырехдневной рабочей недели. Основной вывод: чуть более 80 процентов сотрудников, работающих полный рабочий день, хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением рабочего времени. Почти 73 процента заявляют, что хотят сокращения рабочего времени только в том случае, если заработная плата останется прежней. Восемь процентов работающих согласилась бы на четырехдневную рабочую неделю даже при условии, что заработная плата будет снижена. 17 процентов опрошенных высказались против четырехдневной рабочей недели, два процента уже распределили свою полноценную работу на четыре дня.

Аргументы - "за" и "против"

Около 75 процентов опрошенных хотели бы сократить свою рабочую нагрузку, чтобы больше времени уделять себе и семье. 87 процентов мечтают уделять больше времени хобби, спорту и волонтерской работе. По мнению исследователей, четырехдневная рабочая неделя также может помочь укрепить активность гражданского общества. "Поэтому свободное время имеет особое значение для социальной сплоченности и стабильности демократии", - считают ученые.

Те, кто высказался против четырехдневной рабочей недели, назвали причиной то, что им часто приходится заменять коллег. Каждый третий уверен, что сокращение рабочего дня не приведет к росту профессиональных навыков и опыта.

Состав респондентов

Исследование Фонда Ханса Бёклера, завершившееся в ноябре 2022 года, основано на данных 2575 сотрудников, которые работают полный рабочий день и имеют регламентированное договором рабочее время. Опрос проводился онлайн, с апреля 2020 года респондентов девять раз спрашивали об их работе и жизненной ситуации. Выбор участников опроса основан на таких структурных характеристиках, как возраст, пол, федеральная земля и образование. Иными словами, состав респондентов соответствует распределению рабочей силы в стране, согласно официальной статистике, поэтому результаты исследования репрезентативны для работающего населения Германии.

Производительность труда не пострадает

По мнению авторов исследования, тот факт, что подавляющее большинство опрошенных хотели бы работать четыре дня в неделю при той же заработной плате, не является принципиальным препятствием для сокращения рабочего времени. Предыдущие исследования показывают, что сотрудники работают более продуктивно при четырехдневной рабочей неделе, подчеркивают авторы исследования из Института экономических и социальных наук фонда (WSI) Ивон Лотт (Yvonne Lott) и Эльке Виндшайд (Eike Windscheid). "В этом смысле четырехдневная рабочая неделя - тот режим рабочего времени, который не только обещает выгоды, но и предпочтителен в индивидуальном порядке", - подчеркивают исследователи.

Важные предпосылки для короткой рабочей недели

Лотт и Виндшайд видят и другие преимущества для общества в целом - в том, что сотрудники могут лучше восстанавливаться, уделять больше времени семье, лучше работать и оставаться здоровыми. "Есть много основания полагать, что политики и экономисты, принимающие решения, должны использовать модель четырехдневной недели в качестве инструмента для устранения дефицита квалифицированных специалистов, для стабилизации фондов социального обеспечения, для эффективного распределения времени, отведенного семье и работе и сохранения здоровья людей. Ко всему этому следует относиться очень серьезно", - подчеркивают исследователи.

Однако при четырехдневной рабочей неделе также приходится корректировать объем работы и рабочие процессы. В противном случае сокращение рабочего времени может негативно сказаться на мотивации и самочувствии сотрудников. "Для эффективной реализации четырехдневной рабочей недели требуются четкие праивла, а также сокращение объема работы за счет автоматизации рабочих процессов", - рекомендуют авторы исследования. И еще один немаловажный момент: если в будущем значительно больше сотрудников будут работать четыре дня в неделю, то потребуется больше государственных и частных детских садов.

Четырехдневная рабочая неделя нужна для эффективного распределения времени Фото: Begsteiger/imagebroker/IMAGO

Таким образом, четырехдневная трудовая неделя сулит не только прибыль для предприятий и фирм, но и пользуется широкой поддержкой среди населения, уверены авторы нового исследования.

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