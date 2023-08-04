Украинские беженцы в ФРГ. Кто работает и сколько получает

Каковы успехи, шансы и проблемы граждан Украины при трудоустройстве в Германии? Один из выводов масштабного исследования немецких ученых: занятость растет после года пребывания.

Германия приняла с конца февраля 2022 года свыше одного миллиона граждан Украины, покинувших свою страну из-за полномасштабной российской агрессии, и занимает по этому показателю второе место в ЕС после Польши. Среди прибывших в ФРГ украинских беженцев в трудоспособном возрасте от 18 до 64 лет высшее образование имеют 68 процентов, доля женщин составляет 80%, примерно половина приехала с малолетними детьми.

Шансы найти работу резко растут через год после приезда

Как эти специфические особенности украинских беженцев сказались на их трудоустройстве в Германии? Насколько успешно идет этот процесс? Каковы ближайшие перспективы интеграции приехавших в экономическую жизнь ФРГ? Ответы на эти вопросы дает опубликованный 3 августа на сайте Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB) в Нюрнберге доклад, посвященный "интеграции украинских беженцев на рынке труда" . Его заголовок гласит: "Занятость начинает расти через год после переселения".

Именно таков ключевой вывод исследования, проведенного учеными IAB совместно с коллегами из трех других федеральных научных центров на основе данных, собранных институтом изучения общественного мнения Infas. Социологи дважды провели репрезентативные опросы: сначала летом- осенью 2022 проанкетировали почти 12 тысяч респондентов, затем зимой-весной 2023 вновь опросили примерно 6 тысяч из них.

В результате выяснилось, что после 12 месяцев пребывания в ФРГ доля работающих среди трудоспособных украинских беженцев резко выросла до 28%, тогда как в среднем она составляет 18%. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время число трудоустроившихся граждан Украины должно начать заметно расти, ведь большинство из них приехало в Германию весной или в начале лета прошлого года. Тем более, что 93% из тех, кто на момент анкетирования не работал, заявили о намерении трудоустроиться: 69% ответили, что сделают это "непременно", 24% - "вероятно".

Ярмарки вакансий для украинских беженцев в Берлине и других городах Германии начали проводить еще весной 2022. На этом стенде информировали, "как выучить немецкицй язык для своей профессии" Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Но одно дело - выражать желание, другое - предпринимать конкретные шаги. Авторы исследования видят "хорошие основания для оптимистических ожиданий" в том, что в 1-м квартале этого года 70% еще не работавших украинских беженцев в трудоспособном возрасте в той или иной форме готовились к будущей трудовой деятельности или во всяком случае повышали свои шансы найти работу. 62% посещали интеграционные или языковые курсы, еще 8% учились - либо в общеобразовательных школах, либо в профессионально-технических учебных заведениях (без материального вознаграждения), в вузах, на курсах повышения квалификации.

Столь высокая активность - другой ключевой вывод доклада. "Ярко выраженное стремление украинских беженцев к трудоустройству", отмечаемое авторами, "позволяет рассчитывать на ускоренную интеграцию после окончания курсов". В пользу предположения, что в ближайшее время можно ждать заметного роста числа устроившихся на работу граждан Украины, говорит и то, что в ходе анкетирования 54% намеревающихся работать заявили, что планируют сделать это примерно через год. В любом случае потребность в работниках огромная: в Германии нарастает дефицит кадров самой разной квалификации. А 68% беженцев из Украины в трудоспособном возрасте, как уже отмечалось, имеют высшее образование, еще 16% - профессионально-техническое.

Медианная брутто-зарплата на полной ставке: 2550 евро

Среди тех, кто к моменту второго опроса уже считался трудоустроенным, 39% работали на полной ставке, 36% имели неполную ставку, у 18% была минимальная занятость, 5% проходили оплачиваемое профессиональное обучение и 2% - оплачиваемую практику. Под минимальной занятостью в Германии понимают трудовую деятельность, при которой заработок не должен превышать 520 евро в месяц. Такую форму трудоустройства в ФРГ обычно называют "миниджоп" (Minijob).

У тех, кто весной этого года работал на полную ставку, медианная зарплата составляла брутто, до вычета налогов и социальных выплат, примерно 2550 евро в месяц. Медиана (серединное значение) при анализе доходов обычно точнее отражает реальное положение дел, чем средний показатель. В данном случае медианная зарплата означает, что половина работающих в Германии на полную ставку украинских беженцев получает больше 2550 евро, другая половина - меньше.

Экономист-математик Юлия Заливина из Запорожья сейчас работает в начальной школе небольшого баварского городка Бишофсгрюн Фото: Privat

В то же время эта сумма составляет лишь около 73% от медианной зарплаты всех наемных работников в Германии с полной ставкой. У них медиана находится на уровне 3516 евро, указывают авторы доклада IAB и подчеркивают, что "заработки у украинских беженцев ниже средних". Еще один вывод из доклада состоит в том, что зарплаты тех, кто впредь хотел бы жить как в Украине, так и в Германии, на 17% ниже, чем у тех, кто настроился на постоянное проживание в ФРГ.

Если же взять всех приехавших в Германию после февраля 2022 и трудоустроившихся граждан Украины, то у них ежемесячная медианная зарплата существенно ниже и составляет 1550 евро, что объясняется тем, что в большинстве своем они работают на неполную ставку, имеют "миниджоп", проходят оплачиваемое обучение или практику.

Поскольку женщины значительно чаще трудятся неполный день, чем приехавшие в Германию украинские мужчины, то и зарабатывают они в среднем существенно меньше: 1200 евро в месяц вместо 2300 у мужчин. В то же время женщины на полной ставке получают 94% от медианной зарплаты работающих на полной ставке мужчин.

Очень серьезная проблема - уход за детьми

Широкое распространение среди украинских женщин различных форм неполного рабочего дня, в свою очередь, в значительной мере объясняется тем, что многие из них приехали с малолетними детьми, нередко даже дошкольного возраста. Представленные в докладе данные наглядно показывают, что чем старше дети, тем чаще украинки трудоустраиваются.

Так, среди матерей с детьми до трех лет работают только 3%, эта доля возрастает до 11% у матерей с детьми в возрасте от трех до шести лет, до 15% у матерей школьников от семи до десяти лет и до 16%, когда дети старше одиннадцати лет. Среди женщин без детей доля трудоустроившихся составляет 20%.

Получить для ребенка место в детском саду - большая проблема во многих городах Германии Фото: picture alliance / dpa

"Уход за детьми - структурная проблема", - подчеркивает в сообщении для прессы один из соавторов доклада, научный сотрудник IAB профессор Херберт Брюккер (Herbert Brücker), имея в виду хронический дефицит в Германии мест в детских садах и ограниченные возможности устроить школьников в группы продленного дня. Это серьезно сдерживает трудоустройство украинских женщин. А ведь хорошо организованный уход за детьми, причем с раннего возраста, "не только повышает непосредственные шансы беженок на рынке труда", отмечает ученый, но и способствует также расширению социальных контактов с немецкими семьями и "тем самым косвенно облегчает доступ к рынку труда".

Знание языка обеспечивает более высокий заработок

Еще один из ключевых выводов доклада: почти половина трудоустроившихся украинских беженцев (49%) являются сверхквалифицированными для той работы, на которую их приняли. Иными словами, их образование и опыт превышают требования, предъявляемые к занимаемой должности. Это касается, прежде всего, женщин.

Однако ученые института IAB, которые много занимаются вопросами трудовой интеграции мигрантов, напоминают, что "временное обесценивание приобретенного в стране происхождения человеческого капитала является вполне обычным явлением в период непосредственно после миграции". В то же время, подчеркивается в докладе, "такое состояние постепенно можно преодолеть путем приобретения дополнительных способностей в стране прибытия".

Одной из важнейших таких способностей является знание языка. "Заработки беженцев, окончивших курс немецкого языка на уровне C1 или C2, на 38% выше, чем у тех, что не прошел языковой курс", - отмечается в докладе.

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