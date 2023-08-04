Каково работать первым в Германии консультантом по исламу?

Хусейн Хамдан является первым в Германии консультантом по вопросам ислама. Его работа призвана свести к минимуму конфликты между прихожанами мечетей и местными властями.

В Германии насчитывается 2800 мечетей, говорит статистика. Иногда они оказываются в центре дискуссии или споров, особенно когда молитвенные учреждения мусульман выделяются в городском пейзаже в силу своей архитектуры. Обычно мечети следуют тем же предписаниям, что и церкви или синагоги, однако многое зависит от местных правил той или иной общины.

Консультан по вопросам ислама

Хусейн Хамдан (Hussein Hamdan), первый в Германии консультант по вопросам ислама, вносит свой вклад в предотвращение конфликтов между прихожанами мечетей и общиной. "Я всегда выступаю за честный диалог. Это означает, что мы относимся друг к другу с уважением, но также значит, что мы обсуждаем критические темы", - говорит 44-летний исламовед в беседе с Deutsche Welle.

Хусейн Хамдан Фото: Paul Kreiner/Akademie des Bistums Rottenburg-Stuttgart

Хамдан уже 8 лет предлагает консультации по вопросам ислама общинам федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе страны. Мужчина хорошо помнит свое первое задание: "Было 2 июля 2015 года. Администрация округа попросила меня дать оценку суфийскому объединению". Суфиями называют последователей аскетически-мистического направления в исламе. Они известны своей музыкой и экстатическими обрядными танцами. В Германии немного таких обществ. Религиовед собрал подробную информацию и с помощью проанализированного материала сумел прояснить некоторые вопросы, вызвавшие беспокойство муниципальных властей.

Первый мусульманин в католическом диацезе

Стоит отметить, что Хамдан был принят на службу католической церковью и с 2012 года является первым мусульманином при академии диоцеза Роттенбург-Штутгарт. В Баден-Вюртемберге проживают около 11 миллионов человек, 800 тысяч из них - мусульмане. Первые мечети были построены в этой земле в 1990-е годы.

Сперва Хамдан отвечал за проект с мусульманской молодежью. В 2015 году эксперт взял на себя проект о партнерстве Баден-Вюртемберга с мусульманами. Он дает консультации муниципальным властям и ответственным за принятие решений лицам при поддержке Фонда имени Роберта Боша (Robert-Bosch-Stiftung). Из собственного опыта религиовед собрал достаточно материала для книги, назвав ее "Als Islamberater unterwegs durch Baden-Württemberg. Erfahrungen - Herausforderungen - Orientierungen" (можно перевести как "Путешествие по Баден-Вюртембергу в качестве советника по исламу. Опыт - вызовы - ориентиры").

Речь часто идет о бытовых вопросах. Не слишком ли высок минарет? Как следует классифицировать отдельные исламские группы? Как община может интегрировать мусульманскую молодежь в свою жизнь? И как сообщество прихожан той или иной мечети продвигает интеграцию своей молодежи? В большинстве случаев на эти вопросы невозможно ответить в общих чертах. Высота минарета должна быть основана на соответствующих строительных нормах для конкретного городского района. В общинах, где верующие-мусульмане живут десятилетиями, степень интеграции может быть выше, чем в других.

Кроме того, Хамдан объясняет сообществу мусульман порядки общины. Как она функционирует? К кому можно обратиться? Исламовед постоянно указывает на необходимость совместного разговора. А для этого сообществу прихожан-мусульман необходимы постоянные представители, которые будут доступны для подобных бесед, подчеркивает мужчина.

Охватил почти 50 общин

На сегодняшний день услугами Хамдана воспользовались около 50 общин в Баден-Вюртемберге. "Иногда разговор длится всего один-два часа, иногда может потребоваться две-три встречи", - объясняет он. В редких случаях приходилось заниматься ситуацией более длительное время. К этому относятся и обсуждения со всеми причастными в небольших группах и в доверительной обстановке. "Речь идет не о готовых решениях, а о рекомендациях", - подчеркивает эксперт.

Хамдану известно, что в Германии по-разному относятся к строительству мечетей. Одни видят в этом процесс "исламизации", другие же считают общественные мечети - которые часто заменяют молитвенные учреждения, организованные самостоятельно, что называется, "на заднем дворике", - признаком открытости общества.

Исламоведу довелось консультировать и общину с 8 тысячами жителей, которая в конце концов отвергла возведение минарета. По крайней мере, удалось уговорить обе стороны продолжить разговор, указывает Хамдан. Как правило, он не называет конкретные населенные пункты, в том числе в книге, потому что подобная конфиденциальность является частью его работы.

Критические вопросы исламскому сообществу

Хамдан объясняет различные взгляды на строительство мечетей в Германии, в то же время классифицируя исламские группы, некоторые из которых находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции. Исламовед подробно объясняет это и тем самым демонстрирует пределы сотрудничества. Кроме того, он предостерегает от одинаковой оценки сообществ мечетей, относящихся к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений (DITIB). Сообщества прихожан мечетей всегда следует изучать на месте, ведь в разных городах они могут действовать по-разному, подчеркивает эксперт. Сообщества DITIB в ФРГ нередко подвергаются критике, поскольку напрямую подчиняются турецким религиозным властям.

Мечеть в Мангейме (фото из архива) Фото: Schöning/IMAGO

Сообщества DITIB имеют право на дифференцированное отношение, но должны задавать себе серьезные вопросы, отмечает Хамдан. "Честность в диалоге означает, что мы решаем критические вопросы", - указывает он, рекомендуя представителям муниципалитетов и мечетей чаще обмениваться мнениями. "Нужно вместе есть, пить кофе и отмечать праздники. Но необходимо также обмениваться мнениями - как мы справляемся с критическими вопросами, которые важны для нашей совместной жизни в общинах", - объясняет исламовед.

Хамдан понимает, где проходят границы и возможности его консультаций. Он придает большое значение вовлечению мусульман - особенно молодежи - в общественные проекты.

Уполномоченный земли Баден-Вюртемберг по борьбе с антисемитизмом Михаэль Блуме (Michael Blume) высоко оценивает работу консультанта-исламоведа. "Хусейн Хамдан показывает, что вопрос сосуществования религий решается именно в общинах", - говорит Блуме в беседе с DW. "Страны, которые не хотят столкнуться с беспорядками, подобно Франции, должны инвестировать в диалог внутри общин и консультации по исламу", - добавляет он.

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