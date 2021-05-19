Что может помешать иностранцу адаптироваться в Германии

В Германии есть множество языковых курсов и программ, помогающих недавно переехавшим иностранцам понять, как устроена жизнь в стране и как быстрее в нее интегрироваться. Например, интеграционные курсы. Однако освоение такой программы - лишь начало пути. Мы собрали истории людей, которые поделились с нами личным опытом.

Открытость и работа над собой - ключ к успеху

Анна переехала из Челябинска в Кельн в 2012 году. Тогда ей было всего 17 лет и немецкий она знала очень посредственно. "Было безумно сложно в начале, - рассказывает девушка. - Я стеснялась говорить, старалась делать это тише, чтобы люди не замечали моих ошибок в речи и акцента. Однако это неправильно. Вас скорее всего поймут, и это главное. А за какие-то ошибки над вами точно никто не будет смеяться или относиться с пренебрежением".

Девушка говорит, что полностью языковой барьер ушел только через пять лет, однако заводить немецких друзей она начала намного раньше, что и помогло ей выучить язык. Она получила образование на немецком и сейчас работает юристом, а круг ее общения состоит как из русскоговорящих, так и из немцев. При этом Анна не видит принципиальных различий в общении.

Со своей русскоговорящей подругой из Украины она познакомилась в один из своих приездов в родной Челябинск. Позже оказалось, что новая знакомая живет в соседнем с Кельном Бонне. "Наверное, это была судьба", - смеется Анна. Еще одна подруга девушки - немка, которая совершенно не говорит по-русски, несмотря на то, что ее молодой человек имеет русские корни. "Наверное, на этой почве мы с ней и сошлись изначально, и это мне очень помогло преодолеть языковой барьер. Со своей стороны она интересуется русской музыкой, просит научить произносить те или иные слова из песен", - рассказывает Анна.

Но как же быть тем, кто только что переехал и не имеет ни одного знакомого в этой стране? Для Анны адаптация в Германии началось с посещения специальных курсов. "Сначала я ходила на интеграционные курсы, где вокруг были такие же приезжие как и я. Нас объединяло желание выучить язык и адаптироваться. Это нас сближало, ты не чувствовал себя одиноким, видя, что существуют и другие люди в такой же ситуации, - рассказывает Анна. - Но после завершения курсов мы не поддерживаем связь. Наверное, потому что все успешно адаптировались и нашли свой круг общения".

Главным в процессе социализации в новой стране Анна считает знание языка и открытость, готовность встречать новых людей, общаться с ними. И если первое условие можно выполнить, потребляя контент на немецком, посещая курсы и используя специальные приложения по изучению языка, то второе условие попросту зависит от вашего настроя. "Самое простое, что вы можете сделать после переезда - пойти учиться или работать. Первое время будет тяжело, но потом вы найдете "своих" людей и выучите язык", - уверена девушка.

Взрослым сложнее адаптироваться, чем молодежи

Ева - человек открытый и экспрессивный. Ей сорок с небольшим, и она переехала в Германию из Латвии два года назад. У нее есть работа и она отлично знает немецкий. Однако это не помогло ей избавиться от пронзительного чувства одиночества в чужой стране. Как признается сама Ева, такое с ней случилось впервые в жизни. "Я хорошо говорю по-немецки, я всегда вежлива, не шучу на острые темы, которые могут быть для немцев чувствительными. И я не понимаю, почему немцы такие холодные. Я смотрю дурацкие юмористические шоу и передачи на немецком телевидении, чтобы быть "в теме", мою свою машину каждую неделю, как это делают они. Но я все еще не вписываюсь в это общество", - делится своим опытом Ева.

Она подчеркивает, что то, что она чувствует - не тоска по дому, не языковой барьер и не полное отсутствие общения. У женщины хорошие отношения с соседями - они обмениваются подарками и иногда ходят друг к другу в гости, чтобы выпить бокал вина. Но Ева уверяет, что это все "не то": за вежливостью все равно скрывается холодность. "Я живу здесь уже третий год, и меня ни разу никто не обнял - это просто не принято", - жалуется Ева, подчеркивая, что дело здесь в менталитете.

"Почему мы должны вдруг стать друзьями? У немцев есть школьные и университетские знакомые, из которых строится их круг общения. А люди моего возраста не ищут себе новых друзей, это очевидно", - рассуждает женщина. Единственный выход, который женщина нашла на данном этапе - записаться на консультацию к психологу. В феврале она начнет курс терапии, который должен помочь ей преодолеть внутренний кризис.

Опыт студента

Артем переехал в Штутгарт из Эстонии, где до этого учился на бакалаврской программе. В Германии он поступил в университет на магистерскую программу и уже более полугода живет здесь, совмещая учебу и работу.

Однако первое знакомство с Германией у молодого человека произошло раньше. В 2018 году он приезжал на семестр во Франкфурт по программе студенческого обмена "Erasmus". Именно поэтому в этот раз молодой человек уже был морально готов к переезду и знал, чего ожидать от страны.

Однако вспоминая свой первый опыт, Артем признается: было непросто. "На это влияло множество факторов - то, что я был вдали от родных и близких, бумажная волокита и бюрократия, к которой я не привык. Также были проблемы с социализацией, потому что я общался только с такими же студентами по обмену как и я, и в моем кругу общения не было на тот момент ни одного немца", - рассказывает Артем.

Трудности при адаптации

Сейчас парень общается свободно, но признается, что его немецкий все еще не дотягивает до такого уровня, чтобы свободно обсуждать любые темы. На данный момент друзей у него больше именно среди русскоговорящих, однако причина не только в языке, но и в общем культурном пространстве. "Иногда начинаешь скучать не только по гречке или квасу, но и по анекдотам, шуткам и мемам, которые поймут только соотечественники", - делится Артем.

Однако самая большая сложность при адаптации по мнению Артема - язык. Даже несмотря на то, что многие немцы владеют английским, крайне важно знать именно немецкий. "Чем дальше вы отъезжаете от крупных городов, тем сильнее вам будет нужен немецкий. Вы можете "отгораживаться" от него первые год или два, но если вы переехали сюда на длительный срок, рано или поздно вам придется его выучить", - уверен молодой человек.

Именно поэтому Артем работает над своим уровнем языка - смотрит немецкое телевидение, читает местные СМИ. Тем, кому сложно воспринимать серьезные темы на немецком, он советует начать с потребления детского контента, например - с "Передачи с Мышью"("Die Sendung mit der Maus").

Еще одна сложность связана с пандемией. До массовой вакцинации Артем не мог полноценно познакомиться ни с культурой страны, ни с немцами, а все его общение ограничивалось деловыми контактами с преподавателями, одногруппниками и коллегами по работе. Сейчас парень наверстывает упущенное. "За эту осень я побывал во многих музеях, начал участвовать в культурных мероприятиях и стал больше общаться с немцами," - рассказывает Артем.

Он рекомендует начать учить язык еще до переезда в Германию, чтобы ваш уровень был не ниже A2. "Некоторые считают, что переезд в Европу избавит от всех жизненных трудностей. Однако здесь тоже есть свои проблемы, поэтому при переезде важно не строить иллюзий и быть честным с самим собой", - советует молодой человек.

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