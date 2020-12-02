 Какие антиковидные меры применяются в немецких вузах | Учеба и работа в Германии | DW | 08.12.2021

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Учеба и карьера

Какие антиковидные меры применяются в немецких вузах

На фоне четвертой волны пандемии коронавируса немецкое правительство ужесточило антиковидные меры для непривитых. Отразилось ли это на работе университетов?

Студентка в маске

Ношение масок в университетеах обязательно

Четвертая волна коронавируса в Германии все еще не идет на спад. Поэтому немецким правительством было принято решение об ужесточении антиковидных мер. Как в таких условиях работают университеты?

Единой схемы, которой бы придерживались все вузы Германии не существует. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Вопросами образования в Германии занимаются сами федеральные земли, поэтому и правила могут сильно отличаться. Кроме того, и сами университеты вводят различные меры по борьбе с COVID-19, ориентируясь на правила, действующие в конкретном регионе и уровень заболеваемости. Об аналогичной ситуации в немецких школах мы уже рассказывали.

3G+ вместо 2G

Что происходит в стенах одного из старейших вузов Германии? Как сообщает проректор по учебной работе Дрезденского технического университета Михаэль Кобель (Michael Kobel), вуз не применяет правило 2G ни к студентам, ни к преподавателям. Дрезденский университет "гарантирует каждому право на образование". При этом руководство вуза ввело множество других мер по борьбе с распространением коронавируса, которые постоянно корректируются в зависимости от актуальной ситуации.

Так, осенний семестр в вузе начался с отслеживания контактов, обязательного ношения масок, регулярных проветриваний помещений и правила 3G для доступа в здания. В вузе были введены ограничения на наполняемость помещений, чтобы обеспечить соблюдение дистанции в 1,5 метра между студентами. 

Сейчас на практических занятиях, где студентам приходится контактировать теснее, чем на лекциях, рекомендуется соблюдать правило 3G +. Оно подразумевает проведение тестов для всех, независимо от того, вакцинирован человек или нет. При этом студент освобождается от лекций уже на основании положительного антиген-теста (до получения результатов ПЦР-теста). Кстати, для непривитых студентов в университете есть свой центр тестирования, где можно бесплатно узнать свой ковид-статус перед тем, как пойти на занятия.

Как показывает практика, принятые меры вполне эффективны. Согласно предоставленным университетом данным, на 30 тысяч студентов за последние шесть недель пришлось всего 85 заражений коронавирусом. В центре тестирования при университете из почти 11 тысяч сделанных тестов позитивными оказались только 41.

Формат обучения 

Даже при соблюдении таких мер контактное обучение в вузе сокращается. Михаэль Кобель в интервью DW отметил, что почти 55 процентов лекций проводится сейчас онлайн. При этом на тех лекциях, которые все-таки проходят в стенах университета, предусмотрен гибридный формат: они также транслируются онлайн, что позволяет студентам, которые не могут посещать университет, участвовать в учебном процессе.

Что касается онлайн-обучения, то преподаватели отмечают его перспективность и считают, что в будущем качество образования благодаря таким технологиям только возрастет. Однако сейчас все еще существуют определенные проблемы, над решением которых придется работать.

Например,согласно исследованию Дрезденского технического университета, часть преподавателей обеспокоена тем, что на онлайн-экзаменах возрастает возможность обмана со стороны студентов. 60 процентов говорят о том, что качество онлайн-обучения значительно ниже, чем контактного. 

"Гибридные меры" и недовольство

Один из самых сильных исследовательских вузов Германии - Гамбургский университет - подходит к борьбе с коронавирусом со всей серьезностью. Экзамены проводятся либо дистанционно, либо с применением правила 3G. Оно же действует и для практических занятий, которые невозможно перенести в онлайн-среду. Остальные лекции и семинары проводятся в соответствии с требованиями 2G - то есть только для тех, кто переболел или был вакцинирован. В университете действует обязательный масочный режим и социальное дистанцирование.

Тем же, кто не может посещать такие занятия, преподаватели предлагают альтернативу в виде дополнительной литературы, онлайн-материалов и гибридного формата обучения с возможностью следить за происходящим на занятиях в онлайн-формате.

Гамбургский университет

Тем студентам, которые не могут посещать занятия из-за антиковидных мер, предлагается альтернатива

Некоторые студенты Гамбургского университета выражали свое недовольства такими ограничениями и даже писали соответствующие электронные письма руководству вуза. Однако большая часть отнеслась к такому положению дел с пониманием.

Большой процент вакцинированных студентов

В настоящее время Свободный университет Берлина предлагает проводить курсы в зимнем семестре в очном, цифровом и гибридном форматах. Исходя из ситуации и своих собственных приоритетов, отдельные подразделения сами принимают решение о том, следует ли переходить на цифровой или иной альтернативный формат обучения или нет.

Антиковидные правила, действующие в Берлине, распространяются и на занятия в вузах, поэтому медицинские маски необходимо носить во всех университетских зданиях. Сам же вуз настоятельно рекомендует использовать именно FPP2 маски. Занятия проходят в режиме 3G, который контролируются на выборочной основе. Таких проверок с начала семестра было проведено более 12 тысяч. При этом, по информации вуза, количество вакцинированных студентов превышает 90 процентов.

Кроме того, в университете было разработано приложение anwesen.de, которое используется для контроля  посещаемости и отслеживания контактов. Это позволяет быстро реагировать на новые заражения.

Строгий 2G режим

В одном из самых престижных учебных заведений Европы - Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана (LMU) - посещать очные занятия могут только переболевшие или привитые студенты. Исключение составляют только те, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Но даже в этом случае находиться на парах можно только имея отрицательный ПЦР-тест.

Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана

Очные занятия в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана могут посещать только переболевшие или привитые студенты

Всем остальным, кто не отвечает требованиям 2G, университет предоставляет эквивалентные занятия онлайн, стремясь к тому, чтобы все студенты имели равные условия при подготовке к экзаменам. Однако если заболеваемость в регионе превышает 1000 человек на 100 тысяч жителей за 7 дней, все собрания отменяются, за исключением лабораторных занятий, требующих личного присутствия и экзаменов. При этом если экзаменуемый не отвечает описанным выше требованиям, то ему предлагается сдать экзамен онлайн.

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    Автор: Сергей Гуща, Томас Лачан


 

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