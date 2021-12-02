 В ФРГ объявили об ужесточении антиковидных мер | Новости из Германии о Германии | DW | 02.12.2021

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Германия

В ФРГ объявили об ужесточении антиковидных мер

Пытаясь побороть четвертую волну коронавируса, федеральные и земельные власти Германии договорились об ограничениях, касающихся преимущественно тех, кто не был привит и не переболел ковидом.

Ангела Меркель на пресс-конференции об антиковидных мерах

Ангела Меркель считает ситуацию с пандемией коронавируса "очень серьезной"

Реагируя на рост статистики заражаемости коронавирусом, главы федерального и земельных правительств Германии договорились ввести по всей стране ограничения для непривитых жителей. Так, в частности, в магазины (за исключением тех, которые торгуют товарами повседневного спроса) будут впускать только привитых и переболевших ковидом, объявила в четверг, 2 декабря, и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Подобные правила уже сейчас действуют в некоторых землях, однако теперь, согласно решению, принятому на совещании глав земельных правительств с участием Меркель и ее преемника на посту канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), оно вводится на всей территории ФРГ вне зависимости от локальной статистики заболеваемости.

Маски в школах обязательны

В школах вводится общее требование носить защитные маски. В районах, где семидневный показатель заражаемости превышает 350 на 100 тысяч населения, будут закрыты клубы и дискотеки, а в частных встречах или праздниках могут принимать участие не более 50 человек в закрытых помещениях и 200 - на открытом воздухе.

Если на частных встречах присутствуют невакцинированные и не переболевшие COVID-19 лица, то в них могут принимать участие, кроме хозяев помещения, не более двух человек из другого домохозяйства (дети 14 лет и младше в расчет не принимаются).

В целях сдерживания пандемии коронавируса будет существенно ограничено число участников спортивных, культурных и прочих масштабных мероприятий, проводимых на межрегиональном уровне. При их проведении в закрытом помещении могут быть заполнены не более 30-50 процентов мест, а число зрителей не должно превышать 5000. На уличных мероприятиях число посетителей ограничено 15 тысячами.

Фейерверки на Новый год запрещены

Кроме того, в этом году, как и в прошлом, запрещается продавать и зажигать новогодние фейерверки (определять территории, на которых действуют этот запрет, лежит в компетенции отдельных коммун), а также проводить вечеринки на Новый год.

В свете очередной волны распространения коронавирусной инфекции Ангела Меркель высказалась в пользу обязательной вакцинации. По ее словам, существенные "пробелы в вакцинации" в Германии означают, что привитые граждане по-прежнему ограничены в своих возможностях, а система здравоохранения в некоторых случаях перегружена. "Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю необходимым ввести обязательную вакцинацию", - указала Меркель, покидающая пост канцлера.

Эту точку зрения поддержали и остальные участники совещания, однако решение о введении в стране обязательной вакцинации от ковида должен принимать бундестаг ФРГ.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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