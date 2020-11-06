Жертвами пандемии коронавируса становятся рождественские базары

Рождество в Германии нельзя представить без рождественских рынков. Но пандемия внесла печальные коррективы в эту многовековую традицию: праздничные рынки закрываются один за другим. Впрочем, кое-где они (пока?) работают.
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Эта фотография агентства dpa была сделана в столице Саксонии в середине декабря.
До Рождества в Германии осталось совсем не долго. Открываются первые рождественские базары, а главное - уже можно увидеть немецкого Деда Мороза!
Среди кандидатов - рождественские базары и ярмарки в Таллине, Праге, Страсбурге и нескольких немецких городах. Присоединяйтесь к голосованию!
Когда погода становится все более холодной, а ноябрь подходит к концу, в Германии начинают работу традиционные рождественские базары. Deutsche Welle представляет некоторые из них.