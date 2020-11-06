 Жертвами пандемии коронавируса становятся рождественские базары | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.11.2021

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Культура и стиль жизни

Жертвами пандемии коронавируса становятся рождественские базары

Рождество в Германии нельзя представить без рождественских рынков. Но пандемия внесла печальные коррективы в эту многовековую традицию: праздничные рынки закрываются один за другим. Впрочем, кое-где они (пока?) работают.

  • Кристкиндлесмаркт

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Кристкиндлесмаркт в Нюрнберге уже отменен

    Самый известный в мире рождественский базар находится в Нюрнберге. Но все, что от него осталось в этом году, - яркая вывеска: Christkindlesmarkt. 26 ноября его должна была открыть 17-летняя Тереза в образе младенца Христа. Виртуально, чтобы не собирать толпы народу. Но из-за высокой заболеваемости все рождественские рынки в Баварии отменили. Кристкиндлесмаркт останется в 2021 году без посетителей.

  • Штрицельмаркт

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Штрицельмаркт так и не открылся

    Один из старейших рождественских базаров в мире - Штрицельмаркт - каждый год собирает в Дрездене более двух миллионов посетителей. В этом году он должен был открыться в 587-й раз. Но из-за растущих показателей заражаемости Саксония отменила все рождественские рынки.

  • Рождественский рынок в Штутгарте

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Штутгарт - без рождественского базара

    Рождественский рынок в Штутгарте - второй по популярности в Германии после Кристкиндлесмаркта в Нюрнберге. "Мы сделали все возможное, чтобы базар состоялся", - заявил обер-бургомистр Франк Ноппер (Frank Nopper). Однако после отмены сразу нескольких базаров в регионе решили отменить и рынок в Штутгарте, чтобы избежать наплыва посетителей.

  • Рождественский базар на площади Жандарменмаркт в Берлине

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Берлинский базар пока работает

    Один из самых красивых берлинских рождественских базаров на площади Жандерменмаркт открыт с 22 ноября. Но вход сюда разрешен только при соблюдении правила 2G: посетитель должен иметь при себе сертификат либо о выздоровлении от COVID-19, либо о полной вакцинации. Детям и подросткам от 6 до 18 лет нужно предъявить отрицательный тест.

  • Рождественский базар в Гейдельберге

    Рождественские базары во власти коронавируса

    В Гейдельберге ждут посетителей

    С 18 ноября работает и рождественский базар в Гейдельберге - на городской площади в Старом городе. На этом рынке действует правило 3G: помимо вакцинированных и переболевших вход разрешен и при наличии отрицательного теста. Однако уютные улочки в центральной части города тоже ждут посетителей. Здесь можно выпить глинтвейн в более спокойной обстановке.

  • Рождественский базар в Дортмунде

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Под елкой в Дортмунде

    С 18 ноября открыт рождественский базар в Дортмунде. Здесь же была установлена самая большая елка в мире. Ее высота - 45 метров, вес - 40 тонн. 48 тысяч огоньков на ней дарят тепло и праздничную атмосферу посетителям. Гулять по базару и пить глинтвейн можно при соблюдении правила 2G.

  • Рождественский базар под сенью Кельнского собора

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Рождественский базар под сенью Кельнского собора

    В Кельне открылись сразу несколько рождественских рынков. Самый главный и наболее посещаемый - около главной достопримечательности города, Кельнского собора. Для посетителей действует правило 2G.

  • Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Самый фривольный рождественский базар - в Гамбурге

    Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге начал работу 15 ноября. Ярмарка открыта для посетителей, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что они переболели COVID-19.

  • Рождественский базар в Трире

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Рождественский базар в Трире

    Этот рождественский рынок получил титул "Лучший рождественский базар Германии - 2021". Он открылся 19 ноября для всех, кто соблюдает правило 2G. Жители и гости Трира очень надеются, что базар продержится до Рождества - ведь по мере роста показателей заражаемости COVID-19 закрываются и рождественские рынки.

    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


  • Кристкиндлесмаркт

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Кристкиндлесмаркт в Нюрнберге уже отменен

    Самый известный в мире рождественский базар находится в Нюрнберге. Но все, что от него осталось в этом году, - яркая вывеска: Christkindlesmarkt. 26 ноября его должна была открыть 17-летняя Тереза в образе младенца Христа. Виртуально, чтобы не собирать толпы народу. Но из-за высокой заболеваемости все рождественские рынки в Баварии отменили. Кристкиндлесмаркт останется в 2021 году без посетителей.

  • Штрицельмаркт

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Штрицельмаркт так и не открылся

    Один из старейших рождественских базаров в мире - Штрицельмаркт - каждый год собирает в Дрездене более двух миллионов посетителей. В этом году он должен был открыться в 587-й раз. Но из-за растущих показателей заражаемости Саксония отменила все рождественские рынки.

  • Рождественский рынок в Штутгарте

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Штутгарт - без рождественского базара

    Рождественский рынок в Штутгарте - второй по популярности в Германии после Кристкиндлесмаркта в Нюрнберге. "Мы сделали все возможное, чтобы базар состоялся", - заявил обер-бургомистр Франк Ноппер (Frank Nopper). Однако после отмены сразу нескольких базаров в регионе решили отменить и рынок в Штутгарте, чтобы избежать наплыва посетителей.

  • Рождественский базар на площади Жандарменмаркт в Берлине

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Берлинский базар пока работает

    Один из самых красивых берлинских рождественских базаров на площади Жандерменмаркт открыт с 22 ноября. Но вход сюда разрешен только при соблюдении правила 2G: посетитель должен иметь при себе сертификат либо о выздоровлении от COVID-19, либо о полной вакцинации. Детям и подросткам от 6 до 18 лет нужно предъявить отрицательный тест.

  • Рождественский базар в Гейдельберге

    Рождественские базары во власти коронавируса

    В Гейдельберге ждут посетителей

    С 18 ноября работает и рождественский базар в Гейдельберге - на городской площади в Старом городе. На этом рынке действует правило 3G: помимо вакцинированных и переболевших вход разрешен и при наличии отрицательного теста. Однако уютные улочки в центральной части города тоже ждут посетителей. Здесь можно выпить глинтвейн в более спокойной обстановке.

  • Рождественский базар в Дортмунде

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Под елкой в Дортмунде

    С 18 ноября открыт рождественский базар в Дортмунде. Здесь же была установлена самая большая елка в мире. Ее высота - 45 метров, вес - 40 тонн. 48 тысяч огоньков на ней дарят тепло и праздничную атмосферу посетителям. Гулять по базару и пить глинтвейн можно при соблюдении правила 2G.

  • Рождественский базар под сенью Кельнского собора

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Рождественский базар под сенью Кельнского собора

    В Кельне открылись сразу несколько рождественских рынков. Самый главный и наболее посещаемый - около главной достопримечательности города, Кельнского собора. Для посетителей действует правило 2G.

  • Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Самый фривольный рождественский базар - в Гамбурге

    Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге начал работу 15 ноября. Ярмарка открыта для посетителей, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что они переболели COVID-19.

  • Рождественский базар в Трире

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Рождественский базар в Трире

    Этот рождественский рынок получил титул "Лучший рождественский базар Германии - 2021". Он открылся 19 ноября для всех, кто соблюдает правило 2G. Жители и гости Трира очень надеются, что базар продержится до Рождества - ведь по мере роста показателей заражаемости COVID-19 закрываются и рождественские рынки.

    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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