 На пике пандемии: кто может въезжать в Германию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.11.2021

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Культура и стиль жизни

На пике пандемии: кто может въезжать в Германию

Кому разрешен въезд в ФРГ, а кому - нет? Нужно ли делать тест, или достаточно предъявить сертификат о вакцинации? А если привит "Спутником V"? DW с ответами на главные вопросы.

Въезд только с негативным тестом на ковид - предупреждение на границе Германии и Чехии

"Въезд только с негативным тестом на ковид" - предупреждение на границе Германии и Чехии

Несмотря на нынешнюю драматическую ситуацию в связи с распространением в Европе коронавируса, условия въезда в Германию в некоторых случаях менее строгие, чем год назад. Тем не менее, на фоне роста случаев инфицирования, с 9 ноября все въезжающие в Германию, за исключением детей до 12 лет, независимо от того, откуда они прибыли и каким видом транспорта воспользовались, должны предъявить по требованию один из трех документов: сертификат о вакцинации против коронавируса, справку о перенесенном заболевании ковидом или негативный тест на коронавирус. 

Всем, кто желает посетить Германию, необходимо выяснить, не внес ли немецкий институт имени Роберта Коха их страну в  зону риска, которой считаются в настоящее время регионы распространения мутаций коронавируса и регионы с высоким уровнем заболеваемости ковидом. Если она входит в этот список, обязательным условием для въезда в ФРГ станет заполнение  онлайн-формуляра.

Все прибывающие в Германию из регионов распространения мутаций коронавируса должны предъявить негативный тест и соблюдать 14-дневный карантин даже при наличии сертификата о прививке. Въезд в Германию из таких регионов в принципе запрещен любым путем, исключения предусмотрены для определенного круга лиц при соблюдении правил тестирования и самоизоляции. По состоянию на 25 ноября таких стран или регионов нет.

Для тех, кто въезжает в Германию из регионов с высоким уровнем заболеваемости ковидом и имеет документ о вакцинации или выздоровлении, дополнительного тестирования не требуется. Обязательный 10-дневный карантин отпадает, если уже при заполнении онлайн-формуляра было загружено свидетельство о вакцинации или выздоровлении. Справка о негативном тесте освобождает от карантина лишь начиная с пятого дня. Дети до 12 лет от карантина освобождаются автоматически на пятый день после прибытия из страны высокого риска.

В списке стран и регионов с высоким уровнем заболеваемости ковидом находятся Российская Федерация (с 7 июля 2021 года) и Украина (с 10 октября). Всего в этом списке на настоящий момент более 65 стран. 

Новое  положение об ограничении въезда в ФРГ  действует до 15 января 2022 года. 

Из каких стран разрешен въезд в Германию

В принципе, въезд возможен из всех стран ЕС, а также из государств, входящих в Шенгенскую зону - Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Возможен въезд в Германию и из третьих стран. Без дополнительных ограничений только на условии предъявления одного из трех выше названных документов в настоящее время въезд в Германию разрешен с любой целью для жителей стран, которые стоят в так называемом  "позитивном списке". По состоянию на 25 ноября в нем нет ни одной страны из бывшего советского пространства. 

Контроль коронавирусных документов в аэропорту

Контроль "коронавирусных" документов в аэропорту проводится выборочно

Жители других третьих стран получают разрешение на въезд в Германию только при наличии  уважительной причины  или сертификата о полной вакцинации. 

Так, в виде исключения из третьих стран, не указанных в "позитивном списке", в Германию могут въезжать дипломаты, сотрудники международных организаций, иностранные студенты, которые не могут дистанционно завершить свое обучение в Германии, специалисты определенных профессий, поздние переселенцы и транзитные пассажиры. Воссоединение семей, предоставление убежища и экстренная медицинская необходимость также рассматриваются в качестве возможной уважительной причины.

Необходимость доказательства уважительной причины для въезда в Германию отпадает для жителей третьих стран, которые полностью вакцинированы. При этом прививка должна быть сделана одним из  допущенных в Германии препаратов, приведенных на сайте Федерального института вакцины и биомедицинских лекарственных средств. В настоящее время это только четыре вакцины: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Варианты этих вакцин, сертифицированные и утвержденные за рубежом, признаются эквивалентными. Иными словами, у тех, кто, к примеру, привит вакциной AstraZeneca южнокорейского производства, которая, среди прочего,  используется в Украине, проблем с въездом не возникнет. А вот туристы, привитые российской вакциной "Спутник V", посещать Германию по-прежнему не могут. 

Человек считается полностью привитым, если после второй прививки прошли минимум 14 дней. Для тех, кто выздоровел, достаточно одной дополнительной дозы. При использовании вакцины Johnson & Johnson нужна только одна прививка.

Дети в возрасте до 12 лет, даже если они еще не привиты, могут въезжать в ФРГ в сопровождении хотя бы одного полностью привитого родителя.

На транзитных пассажиров все эти немецкие правила не распространяются, потому что пересадка в аэропорту не считается въездом в ФРГ. 

С начала ноября Германия переживает четвертую волну коронавируса. На протяжении последних недель показатели распространения COVID-19 ежедневно бьют рекорды. В настоящий момент болеют ковидом не менее полумиллиона жителей Германии. Отдельные регионы страны, в частности, федеральная земля Саксония и частично Бавария, фактически уже находятся в локдауне. Несмотря на то, что начиная с лета 2021 года власти предоставляют каждому жителю возможность привиться высокоэффективными препаратами, доля вакцинированных в ФРГ составляет 68 процентов.

 

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    Автор: Андрей Гурков


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