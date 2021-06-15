 В Германии появился Исламский колледж | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

В Германии появился Исламский колледж

В июне в Оснабрюке открылся первый учебный центр по подготовке имамов. Он финансируется государством.

Deuschland | Eröffnung Islam-Kolleg in Osnabrück

"Мы хотим, чтобы этот день стал поворотным моментом в обучении религиозных наставников в Германии, и чтобы мы могли начать обучение здесь, в Германии, на постоянной основе", - подчеркнул Бюлент Учар, директор первого в Германии Исламского колледжа на официальной церемонии его открытия. Колледж будет готовить имамов - мужчин и женщин, а также социальных работников для мечетей и исламских религиозных общин в Германии. Необходимость в таком учебном заведении, по мнению экспертов, назрела давно.

Большинство имамов в Германии не говорят по-немецки

По оценке Фонда имени Конрада Аденауэра, от 80 до 90 процентов имамов в немецких мечетях прибыли из-за границы. Большинство из них плохо или совсем не владеют немецким языком.

Это подтверждает в интервью DW и руководитель Центра исламской теологии при университете Мюнстера Муханад Хорхиде: "Большинство приглашенных из Турции имамов не только не говорят по-немецки, но и не представляют себе реальность, в которой живет немецкая молодежь. Для них непривычна повседневная жизнь в Германии, а ведь многие из молодых мусульман родились и выросли здесь. Поэтому они не могут установить контакт с этой молодежью". 

Директор Исламского колледжа Бюлент Учар

Директор Исламского колледжа Бюлент Учар

Занятия в Исламском колледже будут проходить на немецком языке. Первый курс состоит из более чем 50 учащихся, около 20 процентов из которых - женщины. Колледж не захотел участвовать в дискуссии о том, должны ли быть женщины имамами. "Общины мечетей должны решить это сами", - подчеркнул директор колледжа Бюлент Учар.

Подобно католическим священникам, протестантским пасторам и еврейским раввинам, учащиеся Исламского колледжа, получив теологическое образование, должны быть подготовлены к работе в мусульманских общинах и мечетях Германии в качестве имамов.

Где в Германии можно изучать исламскую теологию

В настоящее время исламскую теологию можно изучать в университетах Мюнстера, Тюбингена, Оснабрюка, Гиссена и в университете Эрлангена - Нюрнберга. В октябре 2019 года факультет исламской теологии открылся также в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Однако выпускники этих факультетов не могут работать имамами в Германии, поскольку в университетах не обучают чтению Корана, прочтению молитв и другим обрядам. Для всего этого необходимо отдельное практическое образование, которое будут давать в новом Исламском колледже в Оснабрюке.

Не все мусульманские ассоциации поддерживают Исламскаий колледж в Оснабрюке. Например, Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB) в прошлом году основал собственный учебный центр в Aйфеле на юго-западе Северного Рейна - Вестфалии. Большинство исламских общин в стране возглавляют имамы, связанные с этим союзом, который курирует деятельность более 900 мечетей по всей Германии, объединяя до 70 процентов живущих в стране мусульман. Помимо прочего эта культурно-религиозная организация отвечает за уроки ислама в государственных школах.

Государство обеспечивает финансирование 

По словам директора колледжа Бюлента Учара, учебные планы устанавливает комиссия, в которой представлены пять мусульманских ассоциаций, поддерживающих колледж, а также общины мечетей и богословов, в том числе Центральный совет мусульман Германии и Нижней Саксонии.

Часть библиотеки колледжа

Часть библиотеки колледжа

Федеральное правительство и земля Нижняя Саксония обеспечат первичное финансирование деятельности Исламского колледжа. Объем финансирования на первые пять лет составит около пяти с половиной миллионов евро. "При этом они не имеют права голоса при составлении программы обучения", - добавляет Учар.

Попечительский совет возглавил бывший президент Германии

Председателем попечительского совета Исламского колледжа Германии (IKD) стал бывший президент ФРГ Кристиан Вульф (Christian Wulff). "Это важный шаг, необходимый компонент в общей концепции полного равенства мусульман в нашей стране", - подчеркнул Вульф.

Бывший президент ФРГ Кристиан Вульф

Бывший президент ФРГ Кристиан Вульф на церемонии открытия колледжа

Именно Кристиан Вульф чуть более десяти лет назад, будучи президентом Германии, во время своего выступления на праздновании 20-летнего германского единства в Бремене заявил о том, что"ислам - часть Германии". Тогда это вызвало бурные дебаты. Сегодня в Германии мало кто в этом сомневается. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с премьер-министром Турции в 2015 году повторила слова Кристиана Вульфа. "Это так, и я придерживаюсь того же мнения", - заявила она. Вместе с тем она отметила, что существует "необходимость усилить диалог между религиями".

По словам статс-секретаря министерства внутренних дел Германии, ответственного за Исламскую конференцию, Маркуса Кербера (Markus Kerber), с момента прибытия в Германию в 2015 году большого числа беженцев, исламское сообщество в Германии стало более разнообразным, чем в любой другой стране Европы. Он выразил надежду, что через несколько лет колледж займет достойное и авторитетное место среди подобных учебных заведений и в мусульманских странах.

Смотрите также:

  • Здание собора на закате солнца

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Собор Святой Софии стал мечетью

    Государственный совет Турции разрешил использовать собор Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) в качестве мечети. 10 июля суд отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея. 24 июля здесь состоялся первый за 86 лет пятничный намаз. В нем принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и тысячи верующих.

  • Собор Святой Софии в Стамбуле

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Собор Святой Софии - это не только символ Стамбула, но и самая популярная туристическая достопримечательность Турции. Храм с огромным куполом высотой 55 метров, 4 минаретами и интерьером, украшенным древними фресками и мозаикой, ежегодно привлекает миллионы туристов. С 1985 года собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Собор святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Памятник византийского зодчества

    В 532 году император Юстиниан велел построить в Константинополе собор Святой Софии. К его возведению было привлечено 10 000 рабочих. 15 лет спустя недостроенное окончательно здание собора было освящено. Он более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

  • Собор Святой Софии изнутри

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Собор, в котором короновали императоров Византии

    Почти 150 тонн золота отдал император Юстиниан для строительства собора Святой Софии. Но несовершенная конструкция здания нуждалась в доработке. Купол вначале был спроектирован с ошибками и рухнул во время землетрясения. С середины VII века в соборе Cвятой Софии короновали византийских императоров.

  • Султан Мехмед II

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Как собор стал мечетью

    Византийское правление в Константинополе окончилось в 1453 году. Город завоевал османский султан Мехмед II. Он распорядился, чтобы собор Святой Софии стал мечетью. К зданию пристроили 4 минарета. Крест заменили на полумесяц, колокола и алтарь были демонтированы или разрушены, мозаика и фрески замазаны штукатуркой.

  • Мустафа Кемаль Ататюрк

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Мечеть превратили в музей

    После падения Османской империи основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году превратил собор Святой Софии в музей, получивший название Музей Айя-София. В здании начались реставрационные работы. Были вновь открыты фрески и мозаика, ранее замазанные штукатуркой. Много внимания было уделено тому, чтобы не повредить мусульманские символы в здании.

  • Византийская икона

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Византийские иконы

    В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.

  • Мусульманские и христианские символы в соборе Святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Символы ислама и христианства

    То, что в этом здании речь идет о двух крупных мировых религиях - исламе и христианстве, сразу понятно любому посетителю. Рядом с изображением Девы Марии с Иисусом Христом расположены священные для мусульман цитаты из Корана.

  • Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Диалог культур и религий

    Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур.

    Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова


Контекст

От новых имамов в ФРГ будут требовать хорошего знания немецкого языка

Перед въездом в Германию имамам будет необходимо подтвердить достаточные для работы знания языка. Позиция немецкого правительства обусловлена политикой по интеграции. Нововведения должен одобрить бундесрат.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как стать имамом в ФРГ, или Когда в мечетях в Германии проповедники заговорят по-немецки? (15.06.2021)  

Протестантская церковь открыла двери мусульманам в рамадан (22.05.2020)  

В Германии запретили свинину, или Еще одна утка из ФРГ (04.03.2016)  

Также по теме

Как стать имамом в ФРГ, или Когда в мечетях в Германии проповедники заговорят по-немецки? (15.06.2021) 15.06.2021

В мечетях в ФРГ люди в основном молятся на турецком или арабском языке. Но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. В ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов, с обучением на немецком языке.

Aktionstag der deutschen Muslime 19.9.2014 Muslime gegen Hass

От новых имамов в ФРГ будут требовать хорошего знания немецкого языка 07.11.2019

Перед въездом в Германию имамам будет необходимо подтвердить достаточные для работы знания языка. Позиция немецкого правительства обусловлена политикой по интеграции. Нововведения должен одобрить бундесрат.

Реклама