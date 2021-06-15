В Германии появился Исламский колледж

"Мы хотим, чтобы этот день стал поворотным моментом в обучении религиозных наставников в Германии, и чтобы мы могли начать обучение здесь, в Германии, на постоянной основе", - подчеркнул Бюлент Учар, директор первого в Германии Исламского колледжа на официальной церемонии его открытия. Колледж будет готовить имамов - мужчин и женщин, а также социальных работников для мечетей и исламских религиозных общин в Германии. Необходимость в таком учебном заведении, по мнению экспертов, назрела давно.

Большинство имамов в Германии не говорят по-немецки

По оценке Фонда имени Конрада Аденауэра, от 80 до 90 процентов имамов в немецких мечетях прибыли из-за границы. Большинство из них плохо или совсем не владеют немецким языком.

Это подтверждает в интервью DW и руководитель Центра исламской теологии при университете Мюнстера Муханад Хорхиде: "Большинство приглашенных из Турции имамов не только не говорят по-немецки, но и не представляют себе реальность, в которой живет немецкая молодежь. Для них непривычна повседневная жизнь в Германии, а ведь многие из молодых мусульман родились и выросли здесь. Поэтому они не могут установить контакт с этой молодежью".

Директор Исламского колледжа Бюлент Учар

Занятия в Исламском колледже будут проходить на немецком языке. Первый курс состоит из более чем 50 учащихся, около 20 процентов из которых - женщины. Колледж не захотел участвовать в дискуссии о том, должны ли быть женщины имамами. "Общины мечетей должны решить это сами", - подчеркнул директор колледжа Бюлент Учар.

Подобно католическим священникам, протестантским пасторам и еврейским раввинам, учащиеся Исламского колледжа, получив теологическое образование, должны быть подготовлены к работе в мусульманских общинах и мечетях Германии в качестве имамов.

Где в Германии можно изучать исламскую теологию

В настоящее время исламскую теологию можно изучать в университетах Мюнстера, Тюбингена, Оснабрюка, Гиссена и в университете Эрлангена - Нюрнберга. В октябре 2019 года факультет исламской теологии открылся также в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Однако выпускники этих факультетов не могут работать имамами в Германии, поскольку в университетах не обучают чтению Корана, прочтению молитв и другим обрядам. Для всего этого необходимо отдельное практическое образование, которое будут давать в новом Исламском колледже в Оснабрюке.

Не все мусульманские ассоциации поддерживают Исламскаий колледж в Оснабрюке. Например, Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB) в прошлом году основал собственный учебный центр в Aйфеле на юго-западе Северного Рейна - Вестфалии. Большинство исламских общин в стране возглавляют имамы, связанные с этим союзом, который курирует деятельность более 900 мечетей по всей Германии, объединяя до 70 процентов живущих в стране мусульман. Помимо прочего эта культурно-религиозная организация отвечает за уроки ислама в государственных школах.

Государство обеспечивает финансирование

По словам директора колледжа Бюлента Учара, учебные планы устанавливает комиссия, в которой представлены пять мусульманских ассоциаций, поддерживающих колледж, а также общины мечетей и богословов, в том числе Центральный совет мусульман Германии и Нижней Саксонии.

Часть библиотеки колледжа

Федеральное правительство и земля Нижняя Саксония обеспечат первичное финансирование деятельности Исламского колледжа. Объем финансирования на первые пять лет составит около пяти с половиной миллионов евро. "При этом они не имеют права голоса при составлении программы обучения", - добавляет Учар.

Попечительский совет возглавил бывший президент Германии

Председателем попечительского совета Исламского колледжа Германии (IKD) стал бывший президент ФРГ Кристиан Вульф (Christian Wulff). "Это важный шаг, необходимый компонент в общей концепции полного равенства мусульман в нашей стране", - подчеркнул Вульф.

Бывший президент ФРГ Кристиан Вульф на церемонии открытия колледжа

Именно Кристиан Вульф чуть более десяти лет назад, будучи президентом Германии, во время своего выступления на праздновании 20-летнего германского единства в Бремене заявил о том, что"ислам - часть Германии". Тогда это вызвало бурные дебаты. Сегодня в Германии мало кто в этом сомневается. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с премьер-министром Турции в 2015 году повторила слова Кристиана Вульфа. "Это так, и я придерживаюсь того же мнения", - заявила она. Вместе с тем она отметила, что существует "необходимость усилить диалог между религиями".

По словам статс-секретаря министерства внутренних дел Германии, ответственного за Исламскую конференцию, Маркуса Кербера (Markus Kerber), с момента прибытия в Германию в 2015 году большого числа беженцев, исламское сообщество в Германии стало более разнообразным, чем в любой другой стране Европы. Он выразил надежду, что через несколько лет колледж займет достойное и авторитетное место среди подобных учебных заведений и в мусульманских странах.

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