Чем будет заниматься первый военный раввин в бундесвере
С 21 июня в армии Германии начал нести службу военный раввин - впервые со времен Первой мировой войны. Он намерен добиться того, чтобы в бундесвере было больше военнослужащих-евреев.
Церемония вступления в должность военного раввина Жолта Баллы, 21 июня 2021 года
42-летний Жолт Балла (Zsolt Balla) - пожалуй, самый известный раввин Германии на сегодняшний день. На протяжении последних девяти лет он возглавлял Конференцию ортодоксальных раввинов ФРГ, а в 2019 году получил звание главного ортодоксального раввина федеральной земли Саксония.
На этом Балла, однако, не остановился, и 21 июня официально стал первым за сто лет военным раввином бундесвера. "Наша цель - добиться того, чтобы солдаты еврейского происхождения тоже служили в бундесвере и считали это нормальным", - заявил он. Сам Балла родился в 1979 году в Будапеште в семье подполковника Венгерской народной армии. "Мой отец научил меня уважать военную службу", - рассказывает раввин.
"Мощный сигнал" для еврейских солдат в бундесвере
Вступление в должность первого федерального военного раввина стало знаменательным событием не только для еврейской общины Германии, но и для всей страны в целом. Военные капелланы иудейской веры последний раз облачались в немецкую форму во время Первой мировой войны. Тогда в рядах германской армии воевало около 100 000 солдат и офицеров еврейского происхождения.
Жолт Балла
Среди них было и около 30 военных раввинов. Самый известный из них - Лео Бек - был отправлен нацистами в концлагерь Терезиенштадт, в котором он чудом уцелел.
На этом фоне создание в Германии должности военного раввина имеет особое значение. Соответствующий государственный договор был подписан в Берлине еще в декабре 2019 года. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) тогда отметила, что данный документ является "мощным сигналом для наших еврейских солдат".
Жолт Балла намерен бороться с антисемитизмом в бундесвере
По оценкам минобороны ФРГ, в рядах немецкой армии в данный момент насчитывается около 300 военнослужащих еврейского происхождения.
Крупные христианские церкви в ФРГ уже многие десятилетия обеспечивают вооруженные силы военными священниками. В дальнейшем министерство обороны ФРГ планирует привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей. Число немецких солдат, исповедующих ислам, оценивается сейчас в три тысячи человек - в десять раз больше, чем солдат иудейского вероисповедания.
В то же время в бундесвере в последние годы наблюдается рост правоэкстремистских инцидентов. На этом фоне Балла намерен не только оказывать солдатам духовную поддержку, но и рассказывать им о профессиональных и этических принципах, которыми должны руководствоваться военнослужащие. "Еще одна важная задача для нас, раввинов, заключается в том, чтобы принимать активные и превентивные меры по борьбе с антисемитизмом. Для этого необходимо сделать еще очень много", - подчеркнул он в интервью еженедельнику Jüdische Allgemeine.
Смотрите также:
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Долго и дорого, или Eurofighter
Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
"Торнадо", который летает только днем
Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Сколько еще летать этому старому самолету?
Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Главная головная боль
Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Вертолеты, которые не взлетают
Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Проблемы с бронью
Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Бундесвер ждет предложений от Meads
Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Или все-таки Patriot?
Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Корабли, которые редко выходят в море
Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.
На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Хотя бы четыре из десяти
Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.
Автор: Михаил Бушуев
Смотреть видео03:02
Поделиться
Власти ФРГ резко осудили антисемитские выступления