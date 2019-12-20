Чем будет заниматься первый военный раввин в бундесвере

42-летний Жолт Балла (Zsolt Balla) - пожалуй, самый известный раввин Германии на сегодняшний день. На протяжении последних девяти лет он возглавлял Конференцию ортодоксальных раввинов ФРГ, а в 2019 году получил звание главного ортодоксального раввина федеральной земли Саксония.

На этом Балла, однако, не остановился, и 21 июня официально стал первым за сто лет военным раввином бундесвера. "Наша цель - добиться того, чтобы солдаты еврейского происхождения тоже служили в бундесвере и считали это нормальным", - заявил он. Сам Балла родился в 1979 году в Будапеште в семье подполковника Венгерской народной армии. "Мой отец научил меня уважать военную службу", - рассказывает раввин.

"Мощный сигнал" для еврейских солдат в бундесвере

Вступление в должность первого федерального военного раввина стало знаменательным событием не только для еврейской общины Германии, но и для всей страны в целом. Военные капелланы иудейской веры последний раз облачались в немецкую форму во время Первой мировой войны. Тогда в рядах германской армии воевало около 100 000 солдат и офицеров еврейского происхождения.

Жолт Балла

Среди них было и около 30 военных раввинов. Самый известный из них - Лео Бек - был отправлен нацистами в концлагерь Терезиенштадт, в котором он чудом уцелел.

На этом фоне создание в Германии должности военного раввина имеет особое значение. Соответствующий государственный договор был подписан в Берлине еще в декабре 2019 года. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) тогда отметила, что данный документ является "мощным сигналом для наших еврейских солдат".

Жолт Балла намерен бороться с антисемитизмом в бундесвере

По оценкам минобороны ФРГ, в рядах немецкой армии в данный момент насчитывается около 300 военнослужащих еврейского происхождения.

Крупные христианские церкви в ФРГ уже многие десятилетия обеспечивают вооруженные силы военными священниками. В дальнейшем министерство обороны ФРГ планирует привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей. Число немецких солдат, исповедующих ислам, оценивается сейчас в три тысячи человек - в десять раз больше, чем солдат иудейского вероисповедания.

В то же время в бундесвере в последние годы наблюдается рост правоэкстремистских инцидентов. На этом фоне Балла намерен не только оказывать солдатам духовную поддержку, но и рассказывать им о профессиональных и этических принципах, которыми должны руководствоваться военнослужащие. "Еще одна важная задача для нас, раввинов, заключается в том, чтобы принимать активные и превентивные меры по борьбе с антисемитизмом. Для этого необходимо сделать еще очень много", - подчеркнул он в интервью еженедельнику Jüdische Allgemeine.

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