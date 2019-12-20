 Чем будет заниматься первый военный раввин в бундесвере | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.06.2021

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Германия

Чем будет заниматься первый военный раввин в бундесвере

С 21 июня в армии Германии начал нести службу военный раввин - впервые со времен Первой мировой войны. Он намерен добиться того, чтобы в бундесвере было больше военнослужащих-евреев.

Церемония вступления в должность военного раввина Жолта Баллы, 21 июня 2021 года

Церемония вступления в должность военного раввина Жолта Баллы, 21 июня 2021 года

42-летний Жолт Балла (Zsolt Balla) - пожалуй, самый известный раввин Германии на сегодняшний день. На протяжении последних девяти лет он возглавлял Конференцию ортодоксальных раввинов ФРГ, а в 2019 году получил звание главного ортодоксального раввина федеральной земли Саксония.

На этом Балла, однако, не остановился, и 21 июня официально стал первым за сто лет военным раввином бундесвера. "Наша цель - добиться того, чтобы солдаты еврейского происхождения тоже служили в бундесвере и считали это нормальным", - заявил он. Сам Балла родился в 1979 году в Будапеште в семье подполковника Венгерской народной армии. "Мой отец научил меня уважать военную службу", - рассказывает раввин. 

"Мощный сигнал" для еврейских солдат в бундесвере

Вступление в должность первого федерального военного раввина стало знаменательным событием не только для еврейской общины Германии, но и для всей страны в целом. Военные капелланы иудейской веры последний раз облачались в немецкую форму во время Первой мировой войны. Тогда в рядах германской армии воевало около 100 000 солдат и офицеров еврейского происхождения.

Жолт Балла

Жолт Балла

Среди них было и около 30 военных раввинов. Самый известный из них - Лео Бек - был отправлен нацистами в концлагерь Терезиенштадт, в котором он чудом уцелел.

На этом фоне создание в Германии должности военного раввина имеет особое значение. Соответствующий государственный договор был подписан в Берлине еще в декабре 2019 года. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) тогда отметила, что данный документ является "мощным сигналом для наших еврейских солдат".

Жолт Балла намерен бороться с антисемитизмом в бундесвере

По оценкам минобороны ФРГ, в рядах немецкой армии в данный момент насчитывается около 300 военнослужащих еврейского происхождения.

Крупные христианские церкви в ФРГ уже многие десятилетия обеспечивают вооруженные силы военными священниками. В дальнейшем министерство обороны ФРГ планирует привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей. Число немецких солдат, исповедующих ислам, оценивается сейчас в три тысячи человек - в десять раз больше, чем солдат иудейского вероисповедания.

В то же время в бундесвере в последние годы наблюдается рост правоэкстремистских инцидентов. На этом фоне Балла намерен не только оказывать солдатам духовную поддержку, но и рассказывать им о профессиональных и этических принципах, которыми должны руководствоваться военнослужащие. "Еще одна важная задача для нас, раввинов, заключается в том, чтобы принимать активные и превентивные меры по борьбе с антисемитизмом. Для этого необходимо сделать еще очень много", - подчеркнул он в интервью еженедельнику Jüdische Allgemeine.

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    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

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    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

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    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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