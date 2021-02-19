 Чем занимаются в Германии полицейские раввины | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.03.2021

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Культура и стиль жизни

Чем занимаются в Германии полицейские раввины

Полицейский раввин, - такая должность впервые появилась в Германии в начале нынешнего года. Почему немецкой полиции необходима помощь раввинов?

Менора у Бранденбургских ворот в Берлине в праздник Хануки

Менора у Бранденбургских ворот в Берлине в праздник Хануки

Германия - третья страна в мире, после Израиля и США, в которой в полиции появились раввины. С начала 2021 года в федеральной земле Баден-Вюртемберг приступили к работе два первых полицейских раввина. Еврейскую общину Вюртемберга в полиции будут представлять раввин из Ульма Шнеур Требник (Shneur Trebnik) и раввин города Лёрраха Моше Фломенман (Moshe Flomenmann).

39-летний земельный раввин Моше Фломенман, отвечающий за 10 общин в регионе Баден, родился и вырос в Украине. В Германию приехал с семьей в двенадцатилетнем возрасте. Родители отправили его учиться в Копенгагенскую еврейскую академию. Потом он поступил в раввинский университет в Манчестере. Почти семь лет был земельным раввином федеральной земли Саксония-Анхальт. У него двое детей: восьмилетняя дочь и пятилетний сын. Моше Фломенман свободно говорит на шести языках: немецком, русском, украинском, иврите, английском и идише. Главный язык общения с членами еврейских общин, как он рассказывает, - русский. На русском раввин и отвечает на вопросы DW.

DW: Что собой представляют еврейские общины вашего региона и какова численность верующих евреев?

Раввин Моше Фломенман

Раввин Моше Фломенман

Раввин Моше Фломенман: Община в городе Лёррахе насчитывает 500 прихожан, а численность прихожан в регионе Баден составляет около пяти с половиной тысяч человек. Большинство - выходцы из республик бывшего СССР, старше шестидесяти лет, но среди верующих немало людей среднего и молодого возраста. В основном, это дети выходцев из бывшего Советского Союза.

- Почему возникла необходимость в том, чтобы в федеральной земле Баден-Вюртемберг появилась должность полицейского раввина?

- Начнем с того, что полицейские охраняют нашу и другие синагоги в Германии. Это, к сожалению, вынужденный шаг. Антисемитизм в Германии за последние десять лет усилился, и участились нападения на синагоги. Одна из задач полицейского раввина заключается в том, чтобы разъяснять сотрудникам полиции, которые имеют дело с еврейской общиной, кого они охраняют, что собой представляют члены еврейской общины, особенности иудейской религии и так далее.

После теракта в Галле 9 октября 2019 года, в день еврейского праздника Йом-Кипур, в адрес полиции прозвучало немало критики в связи с тем, что ее сотрудники не так быстро прибыли на место происшествия и не смогли сразу воспрепятствовать вооруженной атаке преступника, который снимал происходящее на камеру и вел прямую трансляцию в интернете. На наш взгляд, полиция должна иметь больше информации о том, какие праздники отмечают евреи, как и чем они живут, какие страхи они испытывают в связи с антисемитскими настроениями в обществе.

Синагога в Карлсруэ, вид сверху

Синагога в Карлсруэ

Не случайно министр внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг Томас Штробель (Thomas Strobel) во время подписания соглашения между министерством и еврейскими общинами Бадена и Вюртемберга сказал буквально следующее: “Полиция, стоящая на страже нашего свободного и демократического порядка, должна подавать пример в борьбе с антисемитизмом. Наша полиция выступает за открытость и терпимость и твердо придерживается конституции”.

- Вы сами долго работали в Галле. Как вы восприняли известие о вооруженном нападении на синагогу?

- Я был шокирован тем, что погибли два человека, но если бы преступнику удалось проникнуть в здание самой синагоги, то жертв могло бы оказаться гораздо больше. Должен признаться вам в том, что во время моей работы в Галле у нас не было хорошего и делового контакта с полицией. У членов общины не было ощущения, что они находятся в безопасности. Именно после нападения на синагогу в Галле уполномоченный земельного правительства Баден-Вюртемберга по борьбе с антисемитизмом Михаэль Блуме (Michael Blume) предложил ввести должности полицейских раввинов по аналогии с теми, которые существуют в Израиле и США.

Соглашение, где это обговаривалось, было подписано в 2020 году. Мы надеемся, что нашему примеру вскоре последуют и другие федеральные земли Германии.

- Вы сказали, что одна из задач полицейского раввина - разъяснительная работа. В чем конкретно она будет выражаться?

- Наша главная задача - донести до полицейских понимание иудейской религии и того, как живут евреи в Германии сегодня, в год, когда здесь отмечается 1700-летие еврейской жизни. Мы будем проводить курсы в полицейских академиях, читать лекции, знакомить с жизнью и традициями евреев в Германии. Наша задача - донести до сотрудников полиции понимание того, что собой представляет антисемитизм и чем он опасен не только для евреев, но и в целом для всего немецкого общества. Ведь люди, которые погибли в Галле, не были евреями. 

Полицейский патруль у входа в берлинскую синагогу

Полицейский патруль у входа в берлинскую синагогу

Уже запланированы курсы для полицейских, пока, правда, в онлайн-режиме, но мы надеемся, что сотрудники полиции скоро смогут прийти в синагоги, увидеть их собственными глазами. Нам важно, чтобы люди, которые по долгу своей службы защищают наши права и безопасность, знали, что иудаизм - это не что-то далекое, чуждое, что его не надо бояться. Часто у людей, которые чего-то не понимают, появляются страх и отчуждение, и этот страх может перерасти даже в ненависть. Мы хотим дать людям возможность лучше узнать и понять нас.

- Вы верите в то, что наступит день, когда синагоги в Германии не надо будет охранять?

- Нет, я не верю, что такое время скоро наступит. Полностью искоренить антисемитизм, на мой взгляд, нереально и невозможно. Но наша цель - приблизить людей к еврейской жизни, чтобы они увидели, что евреи не кусаются, что они такие же люди, как и все остальные, и что они просто исповедуют другую религию. Мы надеемся на то, что синагоги и в будущем будут охранять, но мы, конечно, желали бы, чтобы наступило такое время, когда в этом отпадет необходимость.

- Изменится ли ваша жизнь в связи с вашей новой должностью полицейского раввина?

- Безусловно изменится. Это серьезная дополнительная работа для меня и моего коллеги Шнеура Требника. Мы считаем этот проект очень важным и убеждены в том, что сможем внести свой вклад в улучшение взаимопонимания между полицией и еврейскими общинами нашей федеральной земли. Кстати, никакой полицейской формы у нас нет, мы будем приходить к полицейским в нашей раввинской одежде с кипой на голове.

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  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

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  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

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  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

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  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


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