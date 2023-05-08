Германия страдает от нехватки специалистов

На протяжении многих лет немецкие компании предупреждали о бомбе замедленного действия, заложенной в самое сердце крупнейшей экономики Европы: нехватке квалифицированных рабочих. В последнее время ситуация обострилась и все больше компаний из разных секторов экономики заявляют о тщетных попытках найти квалифицированный персонал.

Фото: Peter Hille/DW

Правительство Германии считает трудовую иммиграцию одним из решений проблемы. Ожидается, что в ближайшее время в стране будет принят новый закон, который, как ожидается, сделает страну более привлекательной для иностранных специалистов.

"К 2035 году в Германии будет не хватать 7 миллионов работников, если мы ничего не предпримем", - заявил в интервью изданию Financial Times министр труда страны Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он разделяет убеждение многих представителей деловых кругов о том, что кадровый дефицит скоро начнет подрывать рост немецкой экономики, если этого еще не произошло.

Проблема важнейших секторов немецкой экономики

Во многих отраслях эта проблема уже очевидна. "Нехватка квалифицированных рабочих является одной из основных проблем для немецких автопроизводителей", - сказал DW Андреас Раде (Andreas Rade) из Объединения предприятий немецкой автомобильной промышленности (VDA). По его словам, недавний опрос показал, что более трех четвертей компаний в отрасли в настоящее время испытывают острую нехватку работников.

Более 40 процентов предприятий машиностроения страдают от нехватки кадров Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Аналогичная проблема - в немецком машиностроении, которое долгое время являлось одним из краеугольных камней экспорта страны. "Ситуация неуклонно ухудшается с 2021 года", - заявил в интервью DW Тило Бродтман (Thilo Brodtmann) из Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA). Он указал, что более 70 процентов компаний в этом секторе испытывают острую нехватку кадров, и ожидается, что она усугубится в течение 2023 года. "Последствия очевидны: нехватка квалифицированных рабочих замедляет рост", - сказал он.

DW обратилась с запросами к компаниям из различных ключевых секторов немецкой экономики, и почти все согласились с тем, что нехватка квалифицированных рабочих была либо самой большой, либо второй по величине проблемой, с которой сталкивается их отрасль, уступая только трудностям в цепочке поставок.

"Общество находится в переломной ситуации", - заявила DW Сабрина Пфайфер (Sabrina Pfeifer) из Центрального союза предприятий электротехнической и электронной промышленности Германии (ZVEI). По ее словам, массовый выход на пенсию так называемого поколения бэби-бумеров в ближайшие годы приведет к обострению кадрового голода. Уже сейчас более 40 процентов компаний в отрасли испытывают проблемы с заполнением вакансий, особенно сильно пострадала полупроводниковая промышленность.

Дуальная система профессионально-технического образования в Германии, предусматривающая тесную связь теории с практикой, долгое время считалась одним из ключей к экономическому могуществу страны. Однако она привлекает все меньше молодых людей. В 2022 году такое обучение прошли 469 000 человек, что примерно на 100 000 меньше, чем в 2011 году.

Полная занятость и нехватка специалистов

Несмотря на обеспокоенность представителей деловых кругов нехваткой кадров, некоторые эксперты рассматривают рекордно высокий уровень занятости в Германии после объединения страны в качестве доказательства того, что кадровый кризис не так серьезен, как представляется. В 2022 году в стране работало около 45,6 миллиона немцев, больше, чем когда-либо с 1990 года, а уровень безработицы упал до 2,8%.

По мнению Энцо Вебера (Enzo Weber), исследователя из Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB), кадровые проблемы вызваны не нехваткой рабочей силы, а тем, что компании стали предъявлять все более высокие требования к уровню квалификации своих сотрудников.

Помогут ли мигранты?

Ясно одно - для тысяч немецких компаний общая ситуация ухудшается. Министр труда страны Хубертус Хайль надеется, что решить ситуацию позволит реформа миграционного законодательства. Она должна ослабить строгие немецкие требования к квалифицированным иностранным специалистам, желающим работать в стране.

Все больше мигрантов работают в Германии в сфере здравоохранения Фото: DW

В деловых кругах планируемые реформы оценивают с осторожным оптимизмом. Но многие считают их и недостаточными. Критике подвергаются, в частности строгие требования в области знания немецкого языка. "Потребность в знаниях немецкого языка преувеличена, - считает Тило Бродтман из VDMA. - Сегодня для работы в большинстве промышленных компаний достаточно хорошего знания английского".

Большинство экспертов также считают, что законодательство должно резко сократить высокий уровень бюрократических препон, с которыми сталкиваются иностранные специалисты, приехавшие в Германию.

И сторонники, и критики реформы согласны с тем, что привлечение правительством иностранных специалистов необходимо, если немецкая экономика не хочет стать жертвой растущего демографического дефицита в стране. По оценкам IAB, Германии до 2060 года нужно каждые три года приглашать по 1,2 млн иностранных специалистов для поддержания адекватного уровня рабочей силы.

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