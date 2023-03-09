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Центр для иностранных специалистов во Франкфурте-на-Майне
Центр для иностранных специалистов во Франкфурте-на-МайнеФото: Peter Hille/DW
МиграцияГермания

Немецкий рынок труда утратил популярность среди иностранцев

Ирина Уманская
28 мин. назад

За последние три года Германия утратила свои позиции среди стран, наиболее привлекательных для квалифицированных специалистов, оценили эксперты. Среди причин называют сложную процедуру получения визы и гражданства.

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С 2019 года Германия опустилась на три позиции в рейтинге привлекательных для иностранных специалистов стран, заняв в 2022 году 15-е место, сообщил в четверг, 9 марта, Фонд Бертельсмана со ссылкой на исследование Организации экономического сотрудничества и развития.

Исследование проводилось на базе 38 стран-участников ОЭСР. Каждая страна оценивалась с точки зрения возможностей для заработка, повышения квалификации, воссоединения с семьей, разнообразия и качества жизни в целом. Дополнительно анализировалась сложность процесса легализации в стране. 

Германия снизила популярность среди специалистов, но осталась привлекательной для студентов

Самыми привлекательными для высококвалифицированных специалистов, предпринимателей и основателей стартапов стали Новая Зеландия, Швеция, Швейцария, Австралия и Норвегия. Условия для иностранных специалистов в Германии остались прежними, однако другие страны предприняли больше усилий для упрощения трудовой миграции, отмечают исследователи. Так, в Германии чаще отклоняют заявления на получение визы, а сам процесс остается бюрократически сложным и не оцифрованным.  

В то же время Германия остается одной из самых привлекательных стран для иностранных студентов. В этой категории она занимает второе место после США, опережая Великобританию, Норвегию и Австралию. Учеба в Германии ценится за качество, низкую стоимость обучения в университетах и хорошие условия проживания. 

Квалифицированных кадров не хватает в разных областях

Согласно отчету Фонда Бертельсмана о миграции квалифицированной рабочей силы, в 2020 году о дефиците специалистов на предприятиях в Германии сообщали 55% респондентов. В 2022 году о нехватке специалистов заявили уже 72,7% опрошенных. Особенно остро она ощущается в таких отраслях, как автомобильная промышленность, строительство, торговля, страховые и банковские услуги.

Ранее в правительстве Германии заявили о намерении предпринять конкретные шаги для облегчения трудоустройства иностранных квалифицированных кадров.

Смотрите также: 

Нехватка специалистов: в ФРГ упростят миграционные правила

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