Как убрать барьеры на пути в ФРГ иностранных специалистов?

Германия ищет квалифицированные иностранные кадры - их нужно около 400 000 человек в год. Но привлекательна ли ФРГ для таких специалистов? Незнание ими немецкого языка может стать тут тормозом.

Джесике Джеймс 31 год, у нее степень бакалавра делового администрирования, девять лет профессионального опыта в различных банках. Возможно, в Германие она, квалифицированный специалист в своей сфере, могла бы найти себе работу, учитывая дефицит кадров на рынке труда. Сейчас Джессика живет в Исламабаде, столице Пакистана, но хочет покинуть родину. "Я христианка, а Пакистан - мусульманская страна. Это главная причина, по которой я хочу уехать в Европу", - призналась она в телефонном интервью DW.

Так, может быть, стоит отправиться во Франкфурт-на-Майне, ведь это один из главных финансовых центров мира? Нет, отвечает Джесика, о Германии не может быть и речи. Чтобы найти там работу, нужно выучить немецкий язык, а это сложно: "Кроме того, Германия строга, когда дело доходит до выдачи виз. И я слышала, что немцы не очень приветливо относятся к людям со смуглой кожей, к иммигрантам в целом". Принимая во внимание все названные причины, молодая банкирша хочет переехать в Нидерланды.

Большой потенциал

Народ неприветливый, язык сложный, визу получить очень трудно. Звучит так, будто Германия не очень-то и стремится привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа. Томас Либих (Thomas Liebig), эксперт по миграции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не согласен с таким утверждением, считая ФРГ привлекательной для иностранных специалистов. Он видит "большой потенциал в высококвалифицированных кадрах за границей, которые интересуются Германией". В исследованиях и опросах, проведенных среди иностранных специалистов, Германия в числе лидеров, хоть и отстает от англоязычных стран, таких как Австралия, Канада или США.

Томас Либих и его коллеги опросили почти 30 000 человек, которые посетили интернет-портал правительства ФРГ, специально предназначенный для квалифицированных рабочих и специалистов из-за рубежа. Самое большее препятствием для лиц, заинтересованных в работе в Германии, - незнание немецкого языка.

Адриан Оку из Албании ищет работу в Германии Фото: Peter Hille/DW

Подавляющее большинство объявлений о вакансиях публикуются именно на немецком. Многие опрошенные могут себе представить трудовую деятельность в Германию, потому что здесь для этого хорошие возможности - как для работы, так и для карьерного роста. Две трети респондентов назвали причиной своего интереса к Германии высокое качество жизни в этой стране.

В их числе и Адриан Оку. "Я ищу здесь работу, потому что хочу жить в Германии, - сказал он DW. - Мне нравится Германия, она - моя мечта". Оку родом из города Кавая в Албании, что примерно в 20 км к западу от столицы страны Тираны. После завершения обучения он работал там механиком и монтажником систем отопления, сантехники и кондиционирования воздуха.

24-летний Оку сидит в Welcome Center Hessen во Франкфурте-на-Майне. Здесь проходят консультации иностранных специалистов на немецком, английском, испанском языках и языке суахили. На парне джинсовая куртка и шерстяная шапка: в офисах немецких компаний и организаций сейчас экономят на отоплении. Но консультант Альберто Коронадо умеет улучшить настроение. Он, один из трех координаторов проекта, улыбаясь спешит по коридору офиса в свой кабинет. Альберто прилагает все усилия, чтобы иностранные квалифицированные специалисты могли выйти на немецкий рынок труда.

Альберто Коронадо во время беседы с Адриан Оку Фото: Peter Hille/DW

Немецкий язык сложен, но красив

Альберто Коронадо просматривает резюме Оку. "Тут надо еще написать, что ты работал электриком в этой фирме", - объясняет он молодому человеку. И может сразу же назвать две компании в регионе, которые могли бы заинтересоваться Оку. Ведь потребность в монтажниках велика - Германия делает ставку на тепловые насосы, и кто-то должен их профессионально подключать и обслуживать. "Твое резюме составлено неплохо, его надо отправить нескольким адресатам", - добавляет Коронадо.

Самым большим препятствием для Оку, вероятно, является немецкий язык. Албанец не торопится с выбором слов, тщательно обдумывая, что хочет сказать. Немецкий, признается парень, действительно очень сложный язык: "Но и очень красивый".

В исследовании ОЭСР 40% респондентов назвали немецкий язык препятствием, которое мешает им устроиться на работу в Германии. Здесь в мастерских, лабораториях и конференц-залах в основном говорят на немецком. Большинство немцев считает это само собой разумеющимся, однако является ли это фактором, который снижает шансы ФРГ в международной конкуренции за квалифицированных специалистов и рабочих?

Если вы спросите об этом консультанта Криса Пьяка (Chris Pyak), то он ответит однозначно: да. Пьяк консультирует тех, кто ищет работу в Германии. У него в Дюссельдорфе те же задачи, что и у Альберто Коронадо во Франкфурте-на-Майне. Единственное отличие - Крис работает один, без команды. Более 25 000 иностранных специалистов подписаны на его рассылки, сообщил Пьяк в интервью DW.

"Основным препятствием для прибытия в Германию квалифицированных специалистов являются не иммиграционные правила и не признание квалификации, а доступ к информации о вакансиях. Дело в том, что только четыре процента из них по всей Германии публикуются на английском языке", - подчеркивает он.

"Мы должны прилагать усилия"

При этом Крис Пьяк полагает, что в случае большинства востребованных сегодня профессий можно хорошо выполнять обязанности, общаясь и на английском языке. И приводит в качестве примера разработчиков программного обеспечения: "В тысячах компаний по всему миру это вполне нормально".

Крис Пьяк Фото: Immigrant Spirit GmbH

Германии нужен новый подход к иммигрантам, убежден Пьяк: "Для того, чтобы к нам приехали лучшие, мы должны прилагать усилия для привлечения их. В противном случае приедут те, у кого нет выбора". С другой стороны, изменения в иммиграционном законодательстве не так важны, считает Пьяк. Необходимо, чтобы в будущем соискатели могли устроиться на работу в ФРГ без признания здесь их квалификации, но позднее получить его.

Для Хамди Зергина из Алжира язык и культура Германии также были самыми важными факторами при принятии решения искать работу за границей. Они и привели его в Германию. "Мне нравится немецкий язык и здешний менталитет", - сообщил он в беседе с DW. То, что немцы считаются трудолюбивыми и немного холодными в личном общении, ему как раз-таки нравится: "И когда вы слышите, что данный товар сделан в Германии, это синоним качества".

Инженер Хамди Зергин из Алжира хочет сделать карьеру в Германии Фото: Peter Hille/DW

38-летний Зергин - дипломированный инженер, специализирующийся на электронике и автоматизации. У него десятилетний профессиональный опыт. "Я амбициозен, хочу сделать карьеру в Германии", - говорит он о себе. Такая возможность вскоре представится. После того, как Хамди Зергин отправил несколько резюме, ему пришло заманчивое предложение. И если все будет хорошо, то в январе он уже начнет работать инженером на автозаводе Tesla под Берлином.

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