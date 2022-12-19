Как убрать барьеры на пути в ФРГ иностранных специалистов?
Петер Хилле | Виктор Вайц
11 мин. назад
Германия ищет квалифицированные иностранные кадры - их нужно около 400 000 человек в год. Но привлекательна ли ФРГ для таких специалистов? Незнание ими немецкого языка может стать тут тормозом.
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Джесике Джеймс 31 год, у нее степень бакалавра делового администрирования, девять лет профессионального опыта в различных банках. Возможно, в Германие она, квалифицированный специалист в своей сфере, могла бы найти себе работу, учитывая дефицит кадров на рынке труда. Сейчас Джессика живет в Исламабаде, столице Пакистана, но хочет покинуть родину. "Я христианка, а Пакистан - мусульманская страна. Это главная причина, по которой я хочу уехать в Европу", - призналась она в телефонном интервью DW.
Так, может быть, стоит отправиться во Франкфурт-на-Майне, ведь это один из главных финансовых центров мира? Нет, отвечает Джесика, о Германии не может быть и речи. Чтобы найти там работу, нужно выучить немецкий язык, а это сложно: "Кроме того, Германия строга, когда дело доходит до выдачи виз. И я слышала, что немцы не очень приветливо относятся к людям со смуглой кожей, к иммигрантам в целом". Принимая во внимание все названные причины, молодая банкирша хочет переехать в Нидерланды.
Большой потенциал
Народ неприветливый, язык сложный, визу получить очень трудно. Звучит так, будто Германия не очень-то и стремится привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа. Томас Либих (Thomas Liebig), эксперт по миграции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не согласен с таким утверждением, считая ФРГ привлекательной для иностранных специалистов. Он видит "большой потенциал в высококвалифицированных кадрах за границей, которые интересуются Германией". В исследованиях и опросах, проведенных среди иностранных специалистов, Германия в числе лидеров, хоть и отстает от англоязычных стран, таких как Австралия, Канада или США.
Томас Либих и его коллеги опросили почти 30 000 человек, которые посетили интернет-портал правительства ФРГ, специально предназначенный для квалифицированных рабочих и специалистов из-за рубежа. Самое большее препятствием для лиц, заинтересованных в работе в Германии, - незнание немецкого языка.
Подавляющее большинство объявлений о вакансиях публикуются именно на немецком. Многие опрошенные могут себе представить трудовую деятельность в Германию, потому что здесь для этого хорошие возможности - как для работы, так и для карьерного роста. Две трети респондентов назвали причиной своего интереса к Германии высокое качество жизни в этой стране.
В их числе и Адриан Оку. "Я ищу здесь работу, потому что хочу жить в Германии, - сказал он DW. - Мне нравится Германия, она - моя мечта". Оку родом из города Кавая в Албании, что примерно в 20 км к западу от столицы страны Тираны. После завершения обучения он работал там механиком и монтажником систем отопления, сантехники и кондиционирования воздуха.
24-летний Оку сидит в Welcome Center Hessen во Франкфурте-на-Майне. Здесь проходят консультации иностранных специалистов на немецком, английском, испанском языках и языке суахили. На парне джинсовая куртка и шерстяная шапка: в офисах немецких компаний и организаций сейчас экономят на отоплении. Но консультант Альберто Коронадо умеет улучшить настроение. Он, один из трех координаторов проекта, улыбаясь спешит по коридору офиса в свой кабинет. Альберто прилагает все усилия, чтобы иностранные квалифицированные специалисты могли выйти на немецкий рынок труда.
Немецкий язык сложен, но красив
Альберто Коронадо просматривает резюме Оку. "Тут надо еще написать, что ты работал электриком в этой фирме", - объясняет он молодому человеку. И может сразу же назвать две компании в регионе, которые могли бы заинтересоваться Оку. Ведь потребность в монтажниках велика - Германия делает ставку на тепловые насосы, и кто-то должен их профессионально подключать и обслуживать. "Твое резюме составлено неплохо, его надо отправить нескольким адресатам", - добавляет Коронадо.
Самым большим препятствием для Оку, вероятно, является немецкий язык. Албанец не торопится с выбором слов, тщательно обдумывая, что хочет сказать. Немецкий, признается парень, действительно очень сложный язык: "Но и очень красивый".
В исследовании ОЭСР 40% респондентов назвали немецкий язык препятствием, которое мешает им устроиться на работу в Германии. Здесь в мастерских, лабораториях и конференц-залах в основном говорят на немецком. Большинство немцев считает это само собой разумеющимся, однако является ли это фактором, который снижает шансы ФРГ в международной конкуренции за квалифицированных специалистов и рабочих?
Если вы спросите об этом консультанта Криса Пьяка (Chris Pyak), то он ответит однозначно: да. Пьяк консультирует тех, кто ищет работу в Германии. У него в Дюссельдорфе те же задачи, что и у Альберто Коронадо во Франкфурте-на-Майне. Единственное отличие - Крис работает один, без команды. Более 25 000 иностранных специалистов подписаны на его рассылки, сообщил Пьяк в интервью DW.
"Основным препятствием для прибытия в Германию квалифицированных специалистов являются не иммиграционные правила и не признание квалификации, а доступ к информации о вакансиях. Дело в том, что только четыре процента из них по всей Германии публикуются на английском языке", - подчеркивает он.
"Мы должны прилагать усилия"
При этом Крис Пьяк полагает, что в случае большинства востребованных сегодня профессий можно хорошо выполнять обязанности, общаясь и на английском языке. И приводит в качестве примера разработчиков программного обеспечения: "В тысячах компаний по всему миру это вполне нормально".
Германии нужен новый подход к иммигрантам, убежден Пьяк: "Для того, чтобы к нам приехали лучшие, мы должны прилагать усилия для привлечения их. В противном случае приедут те, у кого нет выбора". С другой стороны, изменения в иммиграционном законодательстве не так важны, считает Пьяк. Необходимо, чтобы в будущем соискатели могли устроиться на работу в ФРГ без признания здесь их квалификации, но позднее получить его.
Для Хамди Зергина из Алжира язык и культура Германии также были самыми важными факторами при принятии решения искать работу за границей. Они и привели его в Германию. "Мне нравится немецкий язык и здешний менталитет", - сообщил он в беседе с DW. То, что немцы считаются трудолюбивыми и немного холодными в личном общении, ему как раз-таки нравится: "И когда вы слышите, что данный товар сделан в Германии, это синоним качества".
38-летний Зергин - дипломированный инженер, специализирующийся на электронике и автоматизации. У него десятилетний профессиональный опыт. "Я амбициозен, хочу сделать карьеру в Германии", - говорит он о себе. Такая возможность вскоре представится. После того, как Хамди Зергин отправил несколько резюме, ему пришло заманчивое предложение. И если все будет хорошо, то в январе он уже начнет работать инженером на автозаводе Tesla под Берлином.