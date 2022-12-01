Немецкий рынок труда станет привлекательнее для иностранцев

"Ты нужен нам" ("Wir brauchen Sie") - такими словами министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) обращается к квалифицированным специалистам за рубежом в видео под названием "Сделай это в Германии" на портале федерального правительства. Министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) подчеркивает, что Германия хочет "нового старта в миграционной политике". Люди, приехавшие в Германию, "внесли свой вклад в то, что наша экономика стала такой сильной", - говорит федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в видеообращении. Он, как и министр Фезер, выступает за упрощение закона о немецком гражданстве.

Правительство Германии решило облегчить трудоустройство квалифицированных кадров из-за рубежа. Законопроект, призванный повысить привлекательность работы в Германии для специалистов из стран, не входящих в ЕС, должен быть подготовлен в 2023 году.

Германии все больше не хватает специалистов и рабочих в области технологий и торговли, гастрономии, логистики, образования или ухода за больными и пожилыми людьми. "Для многих компаний поиск квалифицированных рабочих уже является насущной проблемой", - предупредил федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil) на правительственном совещании, посвященном дефициту квалифицированных кадров.

Новые шансы для мигрантов и Германии

Коалиционное правительство, состоящее из социал-демократов (СДПГ), "зеленых" и либералов (СвДП), уже объявило, что оно продолжит разработку законодательства.иммиац.

С этой целью коалиция разработала три пакета изменений: по законодательству о предоставлении убежища и возможностях для людей с так называемой отсрочкой депортации (Duldung), иммиграции в Германию квалифицированных рабочих и получению гражданства. В связи с этим в стране много говорят о новых шансах для иностранных специалистов, но также и об открывающихся возможностях для самой Германии.

Право на проживание для людей с отсрочкой депортации

В конце прошлого года в Германии проживало около 240 000 человек с отсрочкой депортации: их ходатайства о предоставлении политического убежища было отклонено, однако их депортация была временно приостановлена, например, из-за рисков, с которыми они могут столкнуться на родине, серьезной болезни или отсутствия необходимых документов для высылки из Германии.

Отсрочка депортации (Duldung) Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Правительственная коалиция хочет изменить это: каждый, кто проживает в Германии не менее пяти лет по состоянию на 1 октября 2022 года, должен получить новое право на проживание на полтора года. Речь при этом идет об около 136 000 человек. Те, кто не попал в поле зрения юстиции, не совершал правонарушений и преступлений, могут в течение этого испытательного срока создать предпосылки для получения права на ПМЖ в Германии.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер уточняет: "Это означает, прежде всего, что они сами должны зарабатывать на жизнь, говорить по-немецки и документально удостоверить свою личность". Если все эти требования соблюдены, то человек получает право на постоянное проживание в Германии. Это обеспечит защищенность и гарантии как для людей, живущих в ожидании депортации, и работодателей, которые без опаений могут заключать с ними трудовые соглашения. Кроме того, хлопот и забот убавилось бы и у немецких чиновников.

Быстрые решения для ПМЖ

Хорошо интегрированные подростки и молодые люди в возрасте до 27 лет должны иметь возможность получить право на постоянное проживание в Германии уже через три года. Для всех других иностранцев, прилагающих конкретные усилия по интеграции в немецкое общество, время ожидания сократится на два года: до шести лет - для бездетных людей, четырех - для семей с несовершеннолетними детьми.

Интеграционные курсы для всех

Все просители убежища должны иметь доступ к интеграционным и профессиональным языковым курсам с самого начала пребывания в Германии, независимо от их перспектив в стране. Таким образом, федеральное правительство хочет содействовать укреплению социальной сплоченности общества. Кроме того, должны быть созданы независимые консультационные пункты по разъяснению процедуры предоставления убежища в Германии.

Ускоренная процедура предоставления убежища?

Немецкое правительство хочет ускорить процедуры предоставления убежища, например, за счет более быстрой возможности подачи дел в Федеральный административный суд. Уже принятые ранее судебные решения по сходным делам могут облегчить внесудебные решения чиновников.

Депортация

Согласно официальной формулировке Федерального министерства внутренних дел, репатриация людей, которым отказано в статусе беженцев, должна осуществляться более последовательно, чем раньше. Особенно это касается людей, совершивших в Германии преступления или противоправные действия. Для таких людей следует ускорить депортацию и одновременно сократить сроки содержания под стражей в ее ожидании.

Упрощение процесса воссоединения семей для специалистов

Чтобы сделать Германию более привлекательной для квалифицированных специалистов и рабочих из стран, не входящих в ЕС, будет упрощено воссоединение семей. Для получения визы родственникам квалифицированных рабочих больше не нужно будет предоставлять документальное подтверждение владения ими немецким языком.

Прием квалифицированных рабочих

"Германии срочно нужны квалифицированные работники во всех сферах экономики. Вот почему необходимо использовать весь потенциал внутри страны и за рубежом", - так начинается текст документа с ключевыми моментами об иммиграции квалифицированных рабочих, который оказался в распоряжении DW. Федеральное бюро труда предполагает, что Германия ежегодно нуждается в притоке 400 000 рабочих из-за рубежа.

Закон о приеме в Германии квалифицированных специалистов действует с 2020 года, но приток кадров из стран, не входящих в ЕС, в Германию ограничен и за время коронавирусной пандемии он сильно сократился: если в 2019 году в Германию приехало на работу 39 000 человек, что составляет всего 0,1 процента от всего количества занятых в стране, то в 2020 году в страну приехало всего 29 000 специалистов.

Критики и предприниматели жалуются на бюрократические препоны, слишком медленную работу чиновников и отсутствие дигитальной базы данных. Особенно медленно идет выдача виз в немецких посольствах. Правительственная коалиция намерена изменить некоторые прежние правила.

Blue Card ЕС

Упрощенная процедура по трудоустройству квалифицированных специалистов - Blue Card - для высококвалифицированных специалистов была введена в Германии десять лет назад. Blue Card - европейский аналог американской Green Card. Претендовать на нее могут граждане стран, не входящих в Евросоюз, при наличии немецкого диплома или диплома, признанного в ЕС. Кроме того, вторым главным условием является наличие трудового договора. Для получения "голубой карты" есть еще одно важное условие: годовой заработок должен быть не меньше 52000 до уплаты налогов. Для наиболее востребованных специалистов, а к ним относятся математики, естествоиспытатели, врачи, информатики, граница чуть ниже - 40560 евро. Правящая коалиция хочет снизить требования по заработной плате.

Специалисты с профессиональным образованием

Обслуживающий персонал, повара, строители, энергетики, водители грузовиков, педагоги и медицинские работники - список дефицитных профессий становится все длиннее. Согласно коалиционному соглашению, правительство намерено расширить преимущества Blue Card и на неакадемические профессии. С марта 2020 года устроиться на работу в Германии уже стало проще и по рабочим специальностям. Для получения визы необходимо самому найти работу.

Поскольку рынок труда постоянно меняется, эти квалифицированные работники в будущем должны иметь возможность работать на любой квалифицированной должности. Скажем, механик может работать и в сфере логистики. Работодатели сами решают, кто им больше подходит. Условия приема на работу должны быть дигитализированы, а возможности для подтверждения документов о профессиональной квалификации на английском языке или на языке оригинала - расширены. Все это может ускорить процесс поиска сотрудников и их приема на работу.

"Карта возможностей" для поиска работы

Новая "карта возможностей" (Chancenkarte) с системой баллов предназначена для того, чтобы люди могли въезжать в Германию в поисках работы или обучения профессии. "Критерии отбора могут включать квалификацию, знание языков, профессиональный опыт, связь с Германией и возраст", - довольно расплывчато говорится в документе.

Исследователь рынка труда Хольгер Бонин (Holger Bonin) относится к этому критически. "Карта возможностей" создает новые препятствия", - подчеркнул в интервью DW руководитель отдела исследований Института изучения труда (IZA). И вот почему: "Прежде чем кто-то сможет заключить трудовой договор, он должен предоставить доказательства, которые ему не нужно предоставлять в других странах". Альтернативное предложение Бонина звучит просто: "Люди должны иметь возможность приехать в Германию, искать здесь работу, и если они заключают трудовой договор, то мы уже проверяем, соответствует ли он трудовому законодательству".

Изменения для студентов и учащихся

Немецкое правительство хотело бы, чтобы больше людей приезжало в Германию из-за границы, чтобы получить академическое образование или обучиться профессии, а затем работать на немецком рынке труда в качестве квалифицированных специалистов и рабочих. Студентам должно быть легче работать параллельно с учебой.

Учащиеся из стран, не входящих в ЕС, с достаточным знанием немецкого языка должны иметь возможность проходить стажировки продолжительностью до шести недель без специального одобрения Федерального агентства по труду.

Немецкое гражданство

"Те, кто живет и работает здесь постоянно, также должны иметь возможность голосовать и быть избранными, они должны быть частью нашей страны со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции.

Коалиционное правительство Германии хочет упростить получение немецкого гражданства Фото: Winfried Rothermel/picture alliance

Министр внутренних дел Нэнси Фезер хочет сократить путь к получению немецкого гражданства: после пяти лет проживания в Германии вместо восьми должен быть шанс на получение гражданства. По ее словам, любой, кто особенно хорошо интегрируется, может сократить этот период до трех лет - люди, которые, например, очень хорошо говорят по-немецки, добиваются отличных результатов в школе или на работе и занимаются волонтерской деятельностью. Их достижения и успехи должны быть оценены. Для людей старше 67 лет, уже проживающих в Германии, формальный тест на натурализацию следует и вовсе исключить.

Кроме того, людей больше нельзя заставлять отказываться от своего старого гражданства, чтобы получить немецкое. Канцлер Шольц сказал: "Я никогда не понимал, почему мы настаивали на этом". До сих пор двойное гражданство в Германии официально существовало только в исключительных случаях.

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