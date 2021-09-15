В Германии электронные "голубые карты" (Blue Card), подтверждающие право на работу в ФРГ иностранца из-за пределов ЕС, начали выдавать в 2012 году.

"Голубая карта" (EU Blue Card) - электронное удостоверение, которое подтверждает право на проживание и работу в одной из стран ЕС (за исключением Дании, Великобритании и Ирландии). Это программа ЕС по трудоустройству квалифицированных кадров из-за рубежа. Однако у каждого государства ЕС свои особенности ее реализации - "синяя карта", полученная в одной стране, не дает автоматически право на работу в другой. В Германии "голубые карты" начали выдавать в августе 2012 года. Претендовать на немецкую Blue Card могут специалисты из стран, не входящих в ЕС, если они имеют высшее образование. Также требуется наличие трудового договора с работодателем в Германии или конкретной оферты, подтверждающей намерение работодателя заключить трудовой договор.