Специалистам из России будет легче получить Blue Card в ФРГ

Германия значительно облегчает иностранным специалистам с высшим образованием поиск работы на немецком рынке труда и получение вида на жительство (ВНЖ) по действующей в ЕС системе Blue Card ("голубая карта").

Благодаря этой эксклюзивной системе рекрутинга в ФРГ за последние десять лет смогли трудоустроиться почти 200 тысяч выходцев из стран за пределами Евросоюза, причем третьей по размерам группой получателей таких карт были граждане России. Свыше 83% обладателей Blue Card спустя пять лет после переезда продолжали жить и работать в Германии.

Минимальная годовая зарплата снижена до 43 800 евро

Поскольку цель этой системы - целенаправленно привлекать именно высококвалифицированные кадры, одним из ключевых условий ее получения является приглашение на хорошо оплачиваемую должность. Поэтому претендовать на Blue Card может только тот, кому будущий работодатель предлагает зарплату выше определенного минимума. И вот теперь этот порог существенно снижается, поскольку вступают в силу поправки в новый иммиграционный закон ФРГ, официально опубликованные 18 августа.

Июнь 2023 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц беседует в Бангалоре, индийском центре IT-индустрии, с молодыми специалистами, которые приняли решение переехать в Германию Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

С 18 ноября размер минимальной годовой зарплаты, необходимой для получения Blue Card, будет составлять 43 800 евро брутто (до вычета социальных отчислений и уплаты налогов). До сих пор этот ежегодно корректируемый порог составлял 58 400 евро. Для обладателей некоторых особенно востребованных специальностей он был ниже - 45 552 евро, теперь он опускается до 39 683 евро. Это льготное условие распространяется на ученых из области естественных наук, математиков, инженеров, врачей, IT-специалистов, а также (это нововведение) на выпускников вузов спустя три года после его окончания.

Изменение финансовых параметров - ключевое новшество, хотя есть и другие. Проходить процедуру признания дипломов можно постфактум, работать допускается и не по первоначальной специальности, с собой в Германию обладатели смогут привозить не только детей, но и престарелых родителей, если дохода высококвалифицированного иностранного специалиста будет хватать на их содержание. К тому же айтишники смогут претендовать на Blue Card даже без высшего образования, если у них есть опыт работы в сфере IT.

Blue Card в странах ЕС: от Люксембурга до Болгарии

"Прежний минимум был выше средней брутто-зарплаты в Германии, и это не было ни справедливым, ни реалистичным. Ведь в конечном счете нам приходится конкурировать с нашими европейскими соседями", - так значительное снижение финансового порога прокомментировал профессор частной бизнес-школы в Потсдаме Gisma University of Applied Sciences Ральф Франк (Ralf Frank), исследующий систему Blue Card.

Два получателя "голубой карты" в Германии: инженер по электротехнике из Венесуэлы и разработчик программного обеспечения из Индии Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

С ним беседовало информационное агентство dpa, которое в своем сообщении привело примеры минимальных зарплат для получения Blue Card в других странах ЕС. Так, по состоянию на конец сентября, самые жесткие требования - в Люксембурге: 84 780 евро в год. Особенно высокий порог также в Финляндии (62 508 евро), в Брюссельской агломерации и в бельгийском регионе Валлония (60 998 евро), в Нидерландах (60 096 евро). "Понятно, что в странах, где стоимость жизни и средний доход по европейским меркам более высокие, там и требования к минимальной зарплате выше", - пояснил профессор Ральф Франк.

В то же время самую низкую минимальную зарплату требует Болгария: 17 735 евро. Далее в списке снизу вверх идут Латвия (18 216 евро), Хорватия (19 289 евро), Португалия (21 030 евро) и Венгрия (26 425 евро). В результате средний для стран ЕС размер (Дания и Ирландия в системе Blue Card не участвуют) составляет 41 223 евро, так что тот уровень, который будет установлен в Германии с 18 ноября, уже не сильно превышает среднеевропейский.

Сначала Blue Card, затем бессрочное ВНЖ и гражданство

О том, что Blue Card является хорошим способом не только найти высокооплачиваемую работу в Германии, но и остаться здесь на длительный срок, свидетельствуют данные, опубликованные в июле Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis). За первые пять лет действия этой системы (2012-2017 годы) обладателями "голубой карты" стали почти 69 тысяч специалистов из стран за пределами ЕС.

Пример вида на жительство в ФРГ, выданного по системе "голубой карты" Фото: picture alliance/dpa

Спустя пять лет после ее получения абсолютное большинство из них, 59,9%, уже имело бессрочный вид на жительство в Германии, а 11,3% стали гражданами ФРГ. Еще 9,0% продолжали пользоваться Blue Card, а 3,1% имели другой статус пребывания в стране. Таким образом, 83,3% по-прежнему проживали в Германии и лишь 16,7% к этому времени ее покинули.

Из тех примерно 69 тысяч человек, что стали обладателями Blue Card в первые пять лет действия системы, три крупнейшие группы составили граждане Индии (22,4%), Китая (8,7%) и России (7,5%), сообщило Destatis. Всего же за десять лет действия системы (2012-2022 годы) "голубую карту" получили почти 200 тысяч человек. Так что в последние пять лет ее популярность быстро росла. Теперь, после значительного снижения порога минимальной зарплаты, можно ожидать дальнейшего увеличения спроса на немецкие Blue Card со стороны иностранных специалистов.

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