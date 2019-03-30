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Центр регистрации иностранцев, получивших разрешение на работу в Германии, Welcome Center, во Франкфурте-на-Майне
Фото: Peter Hille/DW

На работу в Германию

Публикации Deutsche Welle на тему "Работа в Германии".

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Контекст

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"Рабский труд" на немецких скотобойнях

"Рабский труд" на немецких скотобойнях

Берлин хочет запретить эксплуатацию рабочих из Восточной Европы.
Экономика и бизнес3 июня 2020 г.03:05 мин.
Ветряки в Бранденбурге

Эко-образование в Германии: на кого учат в немецких вузах

Эко-образование в Германии: на кого учат в немецких вузах

В немецких вузах есть сотни учебных программ, связанных с экологией. Что выбрать? О самых перспективных направлениях.
Образование11 мая 2020 г.
Eine Frau bei Forschung im Labor

Карьера в Германии: что мешает и помогает женщинам в науке

Карьера в Германии: что мешает и помогает женщинам в науке

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. Как женщины в Германии сторят научную карьеру?
Наука12 февраля 2020 г.
Записная книжка

Где вас ждет немецкий работодатель

Где вас ждет немецкий работодатель

DW знакомит с самыми крупными ярмарками карьеры в Германии, которые пройдут в 2020 году.
Образование3 января 2020 г.
Менеджер

7 этапов карьеры

7 этапов карьеры

Карьера - это не только подъемы, но и спады.
Культура22 мая 2019 г.
Учеба и карьера - проекту DW на русском 10 лет

Учеба и карьера в Германии: самое-самое

Учеба и карьера в Германии: самое-самое

К 10-летию рубрики DW "Учеба и карьера" мы решили перечитать статьи, о которых до сих пор приятно вспомнить.
Образование30 марта 2019 г.
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