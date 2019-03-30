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Фото: Peter Hille/DW
На работу в Германию
Публикации Deutsche Welle на тему "Работа в Германии".
Пропустить раздел Контекст
Контекст
"Рабский труд" на немецких скотобойнях
"Рабский труд" на немецких скотобойнях
Берлин хочет запретить эксплуатацию рабочих из Восточной Европы.
Экономика и бизнес
03.06.2020
3 июня 2020 г.
03:05 мин.
Эко-образование в Германии: на кого учат в немецких вузах
Эко-образование в Германии: на кого учат в немецких вузах
В немецких вузах есть сотни учебных программ, связанных с экологией. Что выбрать? О самых перспективных направлениях.
Образование
11.05.2020
11 мая 2020 г.
Карьера в Германии: что мешает и помогает женщинам в науке
Карьера в Германии: что мешает и помогает женщинам в науке
11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. Как женщины в Германии сторят научную карьеру?
Наука
12.02.2020
12 февраля 2020 г.
Где вас ждет немецкий работодатель
Где вас ждет немецкий работодатель
DW знакомит с самыми крупными ярмарками карьеры в Германии, которые пройдут в 2020 году.
Образование
03.01.2020
3 января 2020 г.
7 этапов карьеры
7 этапов карьеры
Карьера - это не только подъемы, но и спады.
Культура
22.05.2019
22 мая 2019 г.
Учеба и карьера в Германии: самое-самое
Учеба и карьера в Германии: самое-самое
К 10-летию рубрики DW "Учеба и карьера" мы решили перечитать статьи, о которых до сих пор приятно вспомнить.
Образование
30.03.2019
30 марта 2019 г.
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