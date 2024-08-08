Как стать волонтером в ФРГ. Опыт россиян и белорусов

Федеральная служба волонтеров (Bundesfreiwilligendienst, BFD), как заявлено на сайте программы, призвана создать новую культуру волонтерства в Германии и дать возможность как можно большему числу людей принять участие в общественной жизни. BFD появилась в 2011 году, сразу после того как в Германия была отменена воинская обязанность и альтернативная служба. Волонтерство в рамках этой программы в среднем длится один год, но возможны варианты от 6 до 18 месяцев. Принять участие могут люди любого возраста, в похожих программах - "Добровольный социальный год" (FSJ) и "Добровольный экологический год" (FÖJ) - существует возрастное ограничение: кандидаты должны быть не старше 27 лет. У волонтеров на выбор - различные НКО (например, Caritas, Deutschers Rotes Kreuz, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland), больницы, детские дома, музеи, архивы и заповедники. Согласно официальной статистике BFD за май 2024 года, в программе принимают участие более 33 000 человек, больше женщин в возрасте до 27 лет.

Как стать волонтером программы BFD

На сайте BFD отмечено, что любой человек, окончивший школу, может принять участие: возраст, пол, национальность или тип аттестата об окончании школы не имеют значения. "Иностранные граждане также могут участвовать в BFD. К сожалению, мы не можем предоставить информацию о том, сколько граждан из России и Беларуси в настоящее время принимают участие в BFD. Желающие принять участие в BFD должны получить визу у себя на родине, так как вид на жительство, необходимый для пребывания в Германии, может быть выдан только при наличии соответствующей визы", - ответили представители BFD на запрос DW.

По информации сертифицированного сервисно-визового центра VisaMetric, для подачи на BFD из России помимо загранпаспорта необходимы подписанный всеми сторонами договор, в котором есть информация о проживании и питании, а также - резюме, подробное мотивационное письмо, подтверждение наличия знаний немецкого или подтверждение от принимающей организации, что начальные знания не требуются, страховка. Однако перед соискателем сначала стоит задача найти место, где он будет заниматься добровольческой деятельностью. Можно, например, воспользоваться специальным агрегатором . На момент написания этой статьи он выдал несколько вариантов по спонтанному запросу. Волонтером можно стать в Институте по изучению озер и помогать брать пробы на исследовательском судне, в зоопарке в Шварцвальде, в студенческой организации в Веймаре, в архиве в Лейпциге, который занимается историей оппозиции в ГДР. Словом, выбор довольно большой.

Артем Шевцов, основатель компании Deutscher Agent , которая помогает людям переезжать в Германию, рассказывает, что подготовить документы для BFD проще, чем для ряда других программ: "По документам это самая "лайтовая" программа и, тем не менее, с хорошим финансированием. Предоставляется жилье, оплачиваются коммунальные платежи, медицинское, социальное, пенсионное страхование, иногда оплачивается языковой курс, проездной".

Архивное фото. Артем во время прохождения волонтерской программы в 2019 году Фото: Privat

Сейчас максимальная сумма карманных денег для волонтеров составляет 604 евро. Артем сам проходил BFD в 2019-2020 годах, работая в детском доме для детей с ограниченными возможностями, а потом обосновался в Германии. Он отмечает, что за год можно приобрести много связей, и волонтерам часто предлагают остаться работать там, где они проходили программу.

По его опыту, в странах СНГ на всю подготовку, подачу и оформление документов уходит от 3 до 6 месяцев. При выборе вакансий он советует обращать внимание на то, предоставляется ли волонтерам жилье. Кроме того, надо подготовиться не только к интервью с работодателем из Германии, но и к интервью в визовом центре в России. Артем рассказывает, что после начала войны к ним в компанию стали обращаться в 3 раза больше соискателей.

Истории участников программы из России и Беларуси

Александр, врач из Новосибирска, с октября 2023 года проходит программу BFD в качестве волонтера в общине для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это небольшая община рядом с Боденским озером, где проживают не более 200 человек. Многие из них работают в местных мастерских. Члены общины производят свечи, ткут ковры, выращивают чай, а в свободное время проводят общие мероприятия и путешествуют. В обязанности Александра входит помощь и сопровождение жителей общины. Александр живет в доме, который ему предоставляет принимающая организация, - вместе с другими волонтерами.

Александр: "Если есть интерес - успех обеспечен"

Александр рассказывает, что никакого специального обучения перед началом работы у него не было, и ему сильно помогает его медицинское образование и опыт работы в больнице с пациентами, перенесшими инсульт. При этом он отмечает, что главное для волонтера - желание: "Если есть интерес - успех обеспечен, потому что здесь тебя не бросят. За тобой приглядывают, тебе рассказывают. Допустим, человека нужно помыть. Да, это процедура достаточно сложная и серьезная, особенно если человек лежачий. Вам обязательно помогут. Через месяц все будет отработано". Александр отмечает, что сейчас получает совершенно новый опыт: "В больнице все очень строго, стандартизовано. Здесь непосредственно под каждого человека есть ежедневная рутина, с кем-то нужно с утра поговорить, а с кем-то нужно поздороваться и больше к нему не подходить, потому что с утра этот человек любит побыть один. Обстановка более человечная, более добрая".

Александр решил переехать из России уже давно: врач говорит, что пяти лет в российской системе здравоохранения ему хватило, чтобы понять: система ограничивает возможности его развития. "У меня родился сын, и я подумал, что надо попробовать. Плюс меня не устраивали условия, в которых сегодня работают врачи в России", - делится Александр. В феврале 2022 он с семьей ждал последних подтверждений от консульства Чехии, но после 24 февраля 2022 года этот план оказался нереализуем. "Тогда мы узнали про Германию, поняли, что в принципе это реально, начали учить немецкий", - рассказывает Александр. Сейчас Александр планирует закончить волонтерский год, подтвердить диплом врача в Германии и воссоединиться со своей семьей, по которой очень скучает. Для многих одна из главных причин участия в программе BFD - возможность быстро и в живом общении выучить немецкий. В зависимости от типа волонтерства от участников требуется разный уровень владения языком. Александр вспоминает, что когда он только приехал в Германию, его язык был на уровне от B1 до B2: "Первые несколько месяцев был ощутимый прогресс, к концу третьего месяца пребывания в Германии я сдал экзамен в Гёте-институте. В этом году планирую сдать на С1 и все медицинские экзамены. С точки зрения опыта именно языкового - это бесценное попадание". Александр добавляет, что опыт жизни в общине дал ему очень многое: "Я прижился, люди ко мне привыкли. Вот это чувство, когда ты принадлежишь к чему-то, - это очень здорово. Это потрясающий опыт".

Лиза: "Интервью на волонтерство - одно из самых легких интервью в моей жизни"

Лизе - 24 года. Девушка переехала в Германию в 2022 по программе Au-Pair. До этого Лиза жила в городе Крымске, на юге России, но у них дома часто говорили по-немецки, на диалекте - платтдойч. Лиза - из семьи российских немцев, когда-то приглашенных в Россию Екатериной Второй. Часть ее семьи уже давно живет под Кельном: "Когда встал вопрос, куда дальше, в какую страну, я сразу подумала про Германию, потому что я чувствовала, что я должна быть именно там. И язык был мне ближе всего".

О программе BFD Лиза узнала уже в Германии и решила, что это именно то, что ей нужно. Волонтером она устроилась в мастерскую под Мюнстером, где работают люди с ограниченными возможностями и производят разные детали для машин и приборов.

Лиза вспоминает, что тогда ее немецкий был на уровне A2, она сильно переживала на собеседовании, но все прошло хорошо: "Интервью на волонтерство - это одно из самых легких интервью в моей жизни. Я могу объяснить это тем, что волонтеров в Германии всегда не хватает, работодатели просто видят человека с горящими глазами и берут".

Лиза рассказывает, что в мастерской работают группы из 20-30 подопечных. Она с другими волонтерами следит за ходом работы и помогает: "Именно в эти моменты ты понимаешь, насколько мало требуется от тебя, чтобы облегчить жизнь, нуждающемуся в помощи человеку", - уверена Лиза. Девушка говорит, что с какими-то вещами столкнулась в первый раз в жизни.

Рисование - одно из любимых занятий Лизы во время ее добровольческой деятельности Фото: Privat

"Я иногда пугалась, потому что, например, был парень в группе, который, если сказать ему "Нет", начинал кусать до крови свою руку и кричать. Я в жизни такого не видела. И ко мне постоянно подходили и говорили: "Да, вот он такой вот особенный, с ним нужно вот так-то". Мне кажется, я полностью привыкла и поняла специфику этой работы только к концу года, когда было пора уходить".

Лиза жила в апартаментах, работала 38 часов в неделю и получала 488 евро на карманные расходы: "Мне нужно было покупать еду, продукты первой необходимости, одежду. На эти деньги даже можно путешествовать, потому что бывают недорогие билеты".

В Россию возвращаться девушка не планирует, после года волонтерства она решила получать профобразование и учится на шеф-повара. "Я с детства знала, что я не останусь в России. Но я не спешила, а 24 февраля я подала свою заявку на программу Au-pair".

Лиза говорит, что программа для волонтеров - идеальный вариант для двух типов людей: для тех, кто точно знает, чего хочет, и для тех, кто просто запутался или устал. "Ты можешь делать ошибки, чего-то не понимать, на тебя никто не будет давить. Плюс у тебя есть целый год исследовать Германию, исследовать весь мир, а потом приехать к себе домой с кучей новых эмоций и опыта, и дальше от этого отталкиваться".

Полина: "До 2020 года я свою жизнь представляла только в Беларуси"

Полина родилась в небольшой деревне в Беларуси, получила бакалавра по юриспруденции и работала по специальности. "До 2020 года я свою жизнь представляла только в Беларуси. У меня были планы на магистратуру. Я очень горела моей специальностью, мне действительно нравилось и хотелось быть юристом. После 2020 года настроения у всех изменились. И у меня возникли проблемы на работе. На меня немножко давили, и я поняла, что я так больше не могу. Надо было что-то менять", - вспоминает 24-летняя девушка о том, как приняла решение об отъезде. В 2022 году Полина стала волонтером в архивах Арользена - центре документации о преследованиях во времена национал-социализма, выявление судьб и розыск пропавших без вести лиц. Полина рассказывает, что одним из условий для подачи на волонтерство было знание немецкого на уровень B1. "Проблема была в том, что на тот момент в Беларуси уже нельзя было сдать на сертификат, подтверждающий знания немецкого языка Test DaF, в принципе, никакой языковой экзамен. Но послать заявку и получить приглашение на собеседование можно было и без него. И в начале собеседования по видеосвязи я уточнила, как быть с языком, если я не могу в настоящий момент сдать экзамены. Мне сказали, что ничего страшного, просто поговорим с вами на немецком во время собеседования. Они увидели, что я понимаю и говорю, и этого было достаточно".

После успешного собеседования Полина получила от организации список необходимых документов и начала их собирать, но нужны были оригиналы, а из-за короны были перебои в работе почтф в Беларуси. "Куратор Анна полностью нас поддерживала, она сама написала в посольство Германии в Беларуси, описала ситуацию и попросила принять копии. В посольстве документы рассмотрели очень быстро", - вспоминает девушка.

В самом начале Полина проходила обучение, чтобы знать, как работать с архивными системами: "Я помню, что первые месяцы ходила с блокнотом. Мне каждый раз нужно было листать, смотреть, какую кнопку сейчас нужно нажать. Потом уже со временем привыкаешь. Если у меня возникали какие-то проблемы, я всегда могла подойти к коллегам и спросить. У меня всегда была поддержка". Помимо карманных денег, жилья и страховки Полине выдали рабочий компьютер. Девушка делится, что после программы у нее появилось много друзей по всему миру. Сейчас Полина учится в техническом университете Дортмунда.