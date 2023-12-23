Вернется ли Германия к всеобщей воинской обязанности?

Бундесверу не хватает солдат. Министр обороны Германии не исключает возвращения к всеобщей воинской обязанности. Однако даже в рядах своей же партии Бориса Писториуса поддерживают не все.

Бундесвер испытывает нехватку не только самолетов, вертолетов и кораблей. На протяжении многих лет немецкой армии не хватает солдат. Поэтому не случайно в стране вновь вспыхнула дискуссия о том, не надо ли вновь вводить воинскую обязанность. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в одном интервью сослался на пример Швеции, где обязательный призыв сначала отменили, а затем вновь восстановили. Может ли стать Швеция примером для Германии?

181 383 человека - именно столько солдат служило в бундесвере к концу октября 2023 года. Во времена холодной войны в 70-е - 80-е годы прошлого столетия численность бундесвера составляла около полумиллиона человек. Но времена изменились, холодная война стала историей. Однако беспокоиться министру обороны есть о чем. До намеченной цели по ликвидации кадрового дефицита в армии и доведению численности бундесвера к 2025 году до 203 000 человек еще далеко. При этом агрессия России против Украины наглядно показала, как легко могут возникать крупные военные конфликты даже в современной Европе.

Министр обороны рассматривает различные варианты

С момента своего вступления в должность министр обороны Писториус думает о том, как повысить привлекательность бундесвера среди немецкой молодежи. И о том, не надо ли вводить обязательную воинскую повинность. В недавнем интервью газете Die Welt он заявил, что рассматривает различные варианты. "В свое время были причины для отмены воинского призыва. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это былой ошибкой", - указал министр.

Призывники в бундесвере, 1999 год Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

На протяжении десятилетий воинская обязанность была одной из основ немецкого общества. Вооруженные силы ФРГ были созданы через 10 лет после окончания Второй мировой войны, до 1957 года они комплектовались по найму, но в 1957 году был введен призыв на обязательную военную службу. В дальнейшем почти все молодые мужчины с 18 лет проходили либо службу в армии, либо альтернативную службу - ухаживая за нуждающимися в помощи людьми в больницах или домах престарелых. В 2011 году воинская обязанность была отменена, а бундесвер сокращен. Слоган военной реформы тогда гласил, что в случае напряженной ситуации или необходимости обороны воинский призыв может быть возобновлен. Сейчас армия ФРГ комплектуется на основе контрактов, служить в ней могут как мужчины, так и женщины.

Однако число контрактников становится все меньше. Одной из главных проблем бундесвера является бюрократия, указал в интервью DW журналист и эксперт в области безопасности Томас Вигольд (Thomas Wiegold). Часто желающие заключить контракт на воинскую службу по полгода ждут ответа на свою заявку. В условиях, когда молодые люди могут выбирать себе место работы, бундесвер не является привлекательным работодателем, считает журналист.

Военная обязанность в Швеции - мечта всех военных

Борис Писториус получил от сотрудников своего министерства 65 конкретных предложений по преобразованиям в бундесвере. Реформы должны затронуть вопросы набора новых солдат, их обучения и обеспечения, заявил министр в интервью Die Welt. Не исключено и возвращение к воинской обязанности. "Я рассматриваю различные модели, в том числе шведскую. Там призыву подлежат все молодые люди, но в итоге только часть из них действительно идет на срочную службу. Мы должны обдумать, возможно ли такое у нас", - сказал Писториус.

Эксперт Томас Вигольд называет шведскую модель мечтой всех военных. "Вооруженные силы там нуждаются далеко не в каждом, подлежащем призыву. Они выбирают только тех, кто подходит им по своим способностям".

Министра обороны критикуют союзники и поддерживают оппоненты

Обучение новобранцев в бундесвере, 2005 год Фото: Frank May/dpa/picture-alliance

Стоило Писториусу заявить о своих размышлениях по вопросу о воинской обязанности, как на него обрушилась волна критики, в том числе из рядов его собственной партии. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) считает, что изменения, произошедшие в бундесвере с 2011 года, делают невозможным возвращение к системе воинской обязанности. "Я считаю, что для приостановки и фактической отмены обязательной военной службы были веские причины", - заявила она. По ее словам, в армии больше нет необходимых учебных подразделений для обучения призванных новобранцев.

Критически относятся к предложению Писториуса и союзники социал-демократов в правящей коалиции из Свободной демократической партии (СвДП). Глава фракции либералов в бундестаге Кристиан Дюрр (Christian Dürr) заявил: "Введение всеобщей воинской обязанности стало бы сильным ограничением свободы молодых людей, нацеленных на профессиональную ориентацию".

Поддержку идеи Писториуса получили у консервативной оппозиции. В интервью DW вице-председатель парламентской фракции консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul) указал: "Позиция ХДС здесь однозначна. Мы выступаем за всеобщую воинскую обязанность…Сейчас пришло время спросить молодых людей, что они могут сделать для нашего государства, для нашего общества".

Вернется ли воинская обязанность в Германии?

В армии ФРГ разрешено служить женщинам Фото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

Так будет ли вновь введена в Германии воинская обязанность? Трудно ответить на этот вопрос, считает эксперт Томас Вигольд, указывая на радикальные изменения ситуации в области безопасности, прежде всего из-за агрессивной войны России в Украине. Еще два года назад, к примеру, никто не мог предположить, что бундестаг одобрит законопроект, предусматривающий создание специального фонда в объеме 100 миллиардов евро на модернизацию бундесвера. Но даже в случае возвращения к призыву, отмечает эксперт, воинская обязанность будет отличаться от модели, существовавшей до 2011 года - хотя бы из-за ставшей возможной с тех пор службы в армии женщин.

Министр обороны ФРГ тоже не склонен упрощать ситуацию. "Я рассматриваю все опции, - заявил Борис Писториус. - Да и любая модель, все равно какая, требует политического большинства".

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