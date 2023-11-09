В ФРГ представили принципы оборонной политики для бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в четверг, 9 ноября, представил новые руководящие принципы оборонной политики для бундесвера, сообщается на сайте ведомства .

В 33-страничном документе сформулирована основная миссия бундесвера на ближайшие годы и определены "основы эффективного, боеспособного бундесвера будущего, в том числе с точки зрения личного состава, организации, инфраструктуры, бюджета и финансов", заявили в пресс-службе министерства обороны ФРГ. Новые принципы непосредственно связаны со Стратегией национальной безопасности, принятой в Германии летом этого года.

Ключевой принцип, сформулированный в документе, - переориентация бундесвера на выполнение задачи "современной национальной и союзнической обороны" и создание необходимых для этого структур, как например, бригада в Литве.

Документ разделен на пять глав, посвященных принципам выстраивания национальной обороны, совместной работе с союзниками по НАТО, противодействию киберугрозам, а также финансированию бундесвера, внедрению инноваций, увеличению личного состава вооруженных сил и госзакупкам.

Писториус: ФРГ должна стать основой европейской безопасности

Писториус, представляя новые принципы, вновь напомнил, что с российским вторжением в Украину война вернулась в Европу. "Это означает, что ситуация с угрозами изменилась. Будучи самой густонаселенной и экономически сильной страной в центре Европы, Германия должна быть основой сдерживания и коллективной обороны в Европе", - заявил министр обороны ФРГ.

Новые принципы он назвал "инструментом для амбициозного, заслуживающего доверия и реалистичного планирования". "В новую эпоху Германия взрослеет с точки зрения политики безопасности. Руководящие принципы оборонной политики являются руководством для необходимых и глубоких изменений в менталитете в сфере политики безопасности", - заявил Писториус.

"Свободу и безопасность необходимо защищать в бою"

"Жизнь в мире и свободе больше не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся в центре Европы, - говорится в новых принципах. - Свободу и безопасность необходимо защищать вместе с нашими союзниками. Для бундесвера это означает готовность сражаться для достижения успеха в бою".

Новые принципы заменяют "Концепцию бундесвера" от 2018 года и дополняют так называемую "Белую книгу"- документ, содержавший основные направления военно-политической стратегии страны.

Первая в истории Германии Стратегия нацбезопасности

В июне 2023 года правительство Германии представило первую Стратегию национальной безопасности ФРГ. Документ стал ответом на вторжение России в Украину и продолжением провозглашенной канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) "смены эпох" (Zeitenwende) после начала войны.

Современную Россию в документе назвали самой большой угрозой миру и безопасности в евроатлантическом пространстве. Кроме того, в стратегии прописано обязательство довести военные расходы Германии до 2 процентов от ВВП, как об этом договорились страны НАТО еще в 2014 году.

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