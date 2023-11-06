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ФРГ разместит в Литве два танковых батальона

Лиза Ламбрехт
6 ноября 2023 г.

Минобороны ФРГ выбрало танковые батальоны для постоянного размещения в Литве. Новую бригаду численностью около 4000 человек должны дислоцировать к началу 2025 года.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис ПисториусФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Германия выбрала подразделения, из которых будет сформирована 42 танковая бригада бундесвера для постоянного размещения в Литве. Как сообщило в понедельник, 6 ноября, министерство обороны ФРГ, в состав новой бригады войдут 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии. На место этих подразделений в Германии будут передислоцированы новые части, отметил глава Минобороны Борис Писториус (Boris Pistorius).

В июне во время визита в Вильнюс он объявил, что Германия готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду бундесвера численностью около 4000 человек. Согласно графику Минобороны ФРГ, передовая группа должна отправиться из Германии в Литву во втором квартале 2024 года, а штаб формирования танковой бригады - в четвертом квартале 2024 года. В октябре Писториус сообщал, что новая литовская бригада должна быть "официально введена в строй" к началу 2025 года.

В настоящее время Германия возглавляет боевую группу передового расширенного присутствия НАТО в Литве. В стране размещены порядка 1500 солдат бундесвера. При этом большая часть военнослужащих дислоцирована в состоянии готовности в ФРГ. Участие немецких солдат в боевой группе НАТО на основе ротации продолжится и после размещения новой танковой бригады в Литве, отметили в Минобороны ФРГ.

Четыре многонациональные боевые группы НАТО были созданы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше после аннексии Россией Крыма в 2014 году. В начале 2022 года они были усилены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, еще четыре новые группы создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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