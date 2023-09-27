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Писториус обещает странам Балтии защиту от российской угрозы

Сергей Ромашенко
27 сентября 2023 г.

Балтийские страны могут рассчитывать на военную поддержку Германии, заверил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он вновь резко раскритиковал Россию за войну против Украины.

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Борис Писториус на конференции по вопросам безопасности в Эстонии
Борис Писториус на конференции по вопросам безопасности в ЭстонииФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Союзники Германии по НАТО в балтийском регионе могут быть уверены в том, что она при необходимости окажет им военную поддержку, заявил на конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Таллине в среду, 27 сентября, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). "Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", - подчеркнул он.

Глава Минобороны ФРГ подтвердил намерение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве. Согласно планам, которые должны быть доработаны до конца года, Германия дислоцирует в Литве на постоянной основе 4000 немецких военнослужащих вместе с семьями. "Мы разместим их в Литве, как только будет готова необходимая инфраструктура", - сообщил Писториус.

Критика войны России против Украины

Борис Писториус вновь заверил Украину в долгосрочной поддержке на фоне российской агрессии. "Мы будем на вашей стороне столько, сколько потребуется", - пообещал он. Глава германского Минобороны предупредил об ужасных последствиях победы президента РФ Владимира Путина в войне против Украины.

"Этот человек презирает международные правила. Путин использует отвратительные, преступные и бесчеловечные методы", - сказал Писториус.

В конференции в Эстонии участвуют представители государств Балтии, а также других стран НАТО и Украины. Борис Писториус выступил на форуме в завершение трехдневного визита в Латвию и Эстонию.

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