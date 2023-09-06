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Германия подтвердила отправку бригады бундесвера в Литву

Сергей Ромашенко
6 сентября 2023 г.

Правительство ФРГ не отказывается от намерения перебросить в Литву четыре тысячи немецких солдат. Ранее опрос показал, что лишь каждый пятый солдат бундесвера готов добровольно отправиться в Литву.

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Немецкие солдаты в Литве
Немецкие солдаты в ЛитвеФото: Carsten Hoffmann/dpa/picture alliance

Правительство Германии твердо намерено перебросить в Литву бригаду бундесвера численностью до четырех тысяч военнослужащих. "Намерения не изменились", - заверил представитель министерства обороны ФРГ в среду, 6 сентября, в Берлине.

По его словам, планирование должно быть завершено до конца года, с тем чтобы уже в 2024 году как можно скорее подготовить и осуществить переброску немецких солдат в эту балтийскую страну.

Многие немецкие солдаты не хотя ехать в Литву

Чиновник отреагировал таким образом на результаты проведенного изданием Der Spiegel опроса, согласно которым лишь каждый пятый немецкий солдат готов добровольно отправиться в Литву. "Учитывая, что численность бундесвера составляет около 180 тысяч военнослужащих, такая квота чисто арифметически не проблема", - сказал он, добавив при этом, что "добровольность не является главенствующим организационным принципом в бундесвере".

На фоне войны России против Украины Германия объявила о намерении разместить в Литве четыре тысячи немецких военнослужащих. Эта страна Балтии, входящая в Евросоюз и НАТО, граничит с российским эксклавом Калининградская область и ближайшим союзником России Беларусью.

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