  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаГермания

Россия - угроза: главное о Стратегии нацбезопасности ФРГ

Роман Гончаренко
58 мин. назад

Россия - самая большая угроза Западу, Украине место в ЕС. Первая в истории Германии Стратегия национальной безопасности стала ответом Берлина на войну РФ в Украине, но не только. Основные тезисы - у DW.

https://p.dw.com/p/4SZRY
Канцлер Шольц и члены правительства на презентации Стратегии национальной безопасности ФРГ, 14 июня 2023 года
Канцлер Шольц и члены правительства на презентации Стратегии национальной безопасности ФРГ, 14 июня 2023 годаФото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Война России против Украины ускорила исторические изменения в Германии. Правительство в среду, 14 июня, представило первую Стратегию национальной безопасности ФРГ. Документ на более чем 40 страницах во многом стал ответом на вторжение армии РФ в Украину, хотя идея его принятия появилась раньше.

"Интегрированная безопасность"

В отличие от других стран, у ФРГ не было стратегии безопасности. Ее роль отчасти выполняла так называемая "Белая книга" бундесвера, но она касалась в основном военно-политических аспектов. Немецкие обозреватели называют главным то, что нынешняя стратегия вообще появилась.

Украинские военные на востоке страны, июнь 2023 года
Украинские военные на востоке страны, июнь 2023 годаФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Принципиально нового в ней мало, она стала продолжением провозглашенной канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) "смены эпох" (Zeitenwende) после российского вторжения в Украину. Некоторые инициативы, например отказ от российского газа, реализованы. Другие еще предстоит разработать. Важно другое, считают обозреватели.

Центральный тезис нового документа - "интегрированная безопасность", меры по устранению разных угроз - от войны до кибератак, шпионажа, безопасности поставок энергии, лекарств, нелегальной миграции или защиты от последствий глобального потепления. Именно поэтому на пресс-конференцию в Берлине пришел лично канцлер Шольц и четыре члена его кабинета - главы Минфина, Минобороны, МИД и МВД.

Ответ на войну России в Украине

Война в Украине упоминается на первых страницах стратегии, для ее описания используется устоявшееся недавно словоcочетание "Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine", то есть "захватническая война России против Украины". В начале вторжения политики и СМИ в Германии часто говорили о "войне в Украине" или "войне Путина".

Социал-демократ Шольц во вступительном слове отметил, что война "фундаментально поставила под вопрос европейский порядок безопасности", а глава МИД, представитель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) констатировала, что в Германии "слишком долго считали безопасность в Европе данностью".

Анналена Бербок
Анналена БербокФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Какие же угрозы видит правительство ФРГ и как собирается им противостоять? Одна из ключевых фраз стратегии звучит так: "Сегодняшняя Россия в обозримом будущем является самой большой угрозой миру и безопасности в евроатлантическом пространстве". Для Берлина это радикальное изменение в восприятии Москвы.

В "Белой книге" за 2016 год, то есть уже после аннексии Крыма, слова "война" нет, РФ названа "вызовом" на континенте, но отмечаются "общие интересы и связи" и предлагается не только усиливать свою оборону, а искать с Москвой "секторальное сотрудничество". В новом документе о сотрудничестве речь уже не идет.

Берлин поддерживает вступление Украины в ЕС

Украинский флаг у Еврокомиссии в Брюсселе, архив
В Стратегии нацбезопасности ФРГ непривычно четко выступает за вступление в ЕС УкраиныФото: Lukasz Kobus/EU

С Украиной ситуация поменялась в обратную сторону. Германия обещает продолжать поддерживать ее, в тому числе на пути евроинтеграции. В Стратегии назбезопасности, программном документе, ФРГ непривычно четко выступает за вступление в Евросоюз балканских стран, Украины, Молдовы и "в перспективе и Грузии".

В то же время об отношении Берлина к желанию Киева вступить в НАТО и данного альянсом еще в 2008 году обещания принять в свои ряды ее и Грузию документ умалчивает. В ответ на вопрос корреспондента DW о конкретных гарантиях безопасности Украине канцлер Шольц ушел от прямого ответа, но сказал, что этот вопрос обсуждается и Германия будет оказывать военную и другую помощь Киеву "столько, сколько потребуется".     

Санкции в ответ на кибератаки 

Одним из ответных шагов правительства ФРГ на вторжение России в Украину стало усиление армии и резкое увеличение ее финансирования. Пока военные расходы Берлина не дотягивают до 2 процентов от ВВП, как об этом договорились страны НАТО еще в 2014 году, но в Стратегии нацбезопасности содержится обязательство достичь этой цели. Как было сказано на пресс-конференции, это ожидается не раньше 2024 года.

Руки человека на клавиатуре компьютера
ФРГ не собирается мириться с кибератаками и грозит в ответ санкциями Фото: allOver-MEV/IMAGO

Среди новых акцентов - усиление противодействия кибератакам. Германия собирается улучшить защиту своей инфраструктуры, например больниц, от нападений хакеров. Более того, Берлин не собирается с этим мириться и обещает "по возможности" искать тех, кто стоит за кибератаками и вводить санкции, подключая ЕС и НАТО. Также планируется усилить противодействие дезинформации. По этому вопросу ожидается отдельная стратегия.

Отдельная стратегия по отношениям с Китаем

Отдельная стратегия должна быть принята и по поводу отношений с Китаем. В документе он назван "партнером, конкурентом и системным соперником". Берлин отмечает, что, хотя соперничество возросло, "Китай остается партнером, без которого невозможно решить многие насущные глобальные вызовы". Раньше похожие формулировки использовались в отношении РФ. 

В целом, согласно Стратегии нацбезопасности, Германия планирует не только и не столько усилить свою армию, сколько уменьшить уязвимость и зависимость, в том числе - в сфере энергетики, кибербезопасности и поставок жизненно необходимых товаров из-за рубежа, например лекарств.  

Совета по нацбезопасности не будет

Входящие в правительство партии договорились по многим вопросам, но не по всем. Идея создать в Германии по примеру США постоянно действующий Совет нацбезопасности реализована не будет. Канцлер Шольц считает, что система власти в ФРГ отличается от Соединенных Штатов, а потому решения будут приниматься как и ранее - в рамках спонтанно созванного по конкретным вопросам Федерального совета по безопасности.   

Смотрите также:

Воюет ли Запад с РФ - что говорят в Берлине (30.01.2023)

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО. Ходорковский о конце войны и Путина. DW Новости (20.04.23)

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО. Ходорковский о конце войны и Путина. DW Новости (20.04.23)

Неожиданная новость из Киева: темой июльского саммита НАТО в Вильнюсе будет не только вступление в альянс Швеции, но и дискуссия о членстве в НАТО Украины. Об этом заявил в украинской столице 20 апреля Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО прибыл в Украину с необъявленным визитом, первым с начала полномасштабного вторжения России. О чем заявили Столтенберг и Зеленский?
20 апреля 2023 г.30:09 мин.
external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Шольц и члены правительства на презентации Стратегии национальной безопасности ФРГ, 14 июня 2023 года

Россия - угроза: главное о Стратегии нацбезопасности ФРГ

Политика58 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Полицейский сопровождает подростка в России

Как в РФ влияет на детей общение силовиков с их родителями

Как в РФ влияет на детей общение силовиков с их родителями

Права человека15 ч. назад
Установка теплового насоса перед многоквартирным домом в Германии

Новоселы в Германии больше не хотят газового отопления

Новоселы в Германии больше не хотят газового отопления

Экономика и бизнес1 ч. назад
Запорожская АЭС

Угроза ЗАЭС. Что будет без воды из Каховского водохранилища?

Угроза ЗАЭС. Что будет без воды из Каховского водохранилища?

Конфликты7 ч. назад
Лилия Чанышева

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Права человека9 ч. назад
Жилое многоэтажное здание в Кривом Роге, разрушенное российским ракетным ударом

Удар РФ по Кривому Рогу и другие события 475-го дня войны

Удар РФ по Кривому Рогу и другие события 475-го дня войны

Конфликты20 ч. назад
Херсон, 10 июня

Прорыв плотины: парламент ЕС обсудил членство Украины в НАТО

Прорыв плотины: парламент ЕС обсудил членство Украины в НАТО

Политика23 ч. назад
На главную страницу