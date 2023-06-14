Россия - угроза: главное о Стратегии нацбезопасности ФРГ

Россия - самая большая угроза Западу, Украине место в ЕС. Первая в истории Германии Стратегия национальной безопасности стала ответом Берлина на войну РФ в Украине, но не только. Основные тезисы - у DW.

Война России против Украины ускорила исторические изменения в Германии. Правительство в среду, 14 июня, представило первую Стратегию национальной безопасности ФРГ. Документ на более чем 40 страницах во многом стал ответом на вторжение армии РФ в Украину, хотя идея его принятия появилась раньше.

"Интегрированная безопасность"

В отличие от других стран, у ФРГ не было стратегии безопасности. Ее роль отчасти выполняла так называемая "Белая книга" бундесвера, но она касалась в основном военно-политических аспектов. Немецкие обозреватели называют главным то, что нынешняя стратегия вообще появилась.

Украинские военные на востоке страны, июнь 2023 года Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Принципиально нового в ней мало, она стала продолжением провозглашенной канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) "смены эпох" (Zeitenwende) после российского вторжения в Украину. Некоторые инициативы, например отказ от российского газа, реализованы. Другие еще предстоит разработать. Важно другое, считают обозреватели.

Центральный тезис нового документа - "интегрированная безопасность", меры по устранению разных угроз - от войны до кибератак, шпионажа, безопасности поставок энергии, лекарств, нелегальной миграции или защиты от последствий глобального потепления. Именно поэтому на пресс-конференцию в Берлине пришел лично канцлер Шольц и четыре члена его кабинета - главы Минфина, Минобороны, МИД и МВД.

Ответ на войну России в Украине

Война в Украине упоминается на первых страницах стратегии, для ее описания используется устоявшееся недавно словоcочетание "Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine", то есть "захватническая война России против Украины". В начале вторжения политики и СМИ в Германии часто говорили о "войне в Украине" или "войне Путина".

Социал-демократ Шольц во вступительном слове отметил, что война "фундаментально поставила под вопрос европейский порядок безопасности", а глава МИД, представитель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) констатировала, что в Германии "слишком долго считали безопасность в Европе данностью".

Анналена Бербок Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Какие же угрозы видит правительство ФРГ и как собирается им противостоять? Одна из ключевых фраз стратегии звучит так: "Сегодняшняя Россия в обозримом будущем является самой большой угрозой миру и безопасности в евроатлантическом пространстве". Для Берлина это радикальное изменение в восприятии Москвы.

В "Белой книге" за 2016 год, то есть уже после аннексии Крыма, слова "война" нет, РФ названа "вызовом" на континенте, но отмечаются "общие интересы и связи" и предлагается не только усиливать свою оборону, а искать с Москвой "секторальное сотрудничество". В новом документе о сотрудничестве речь уже не идет.

Берлин поддерживает вступление Украины в ЕС

В Стратегии нацбезопасности ФРГ непривычно четко выступает за вступление в ЕС Украины Фото: Lukasz Kobus/EU

С Украиной ситуация поменялась в обратную сторону. Германия обещает продолжать поддерживать ее, в тому числе на пути евроинтеграции. В Стратегии назбезопасности, программном документе, ФРГ непривычно четко выступает за вступление в Евросоюз балканских стран, Украины, Молдовы и "в перспективе и Грузии".

В то же время об отношении Берлина к желанию Киева вступить в НАТО и данного альянсом еще в 2008 году обещания принять в свои ряды ее и Грузию документ умалчивает. В ответ на вопрос корреспондента DW о конкретных гарантиях безопасности Украине канцлер Шольц ушел от прямого ответа, но сказал, что этот вопрос обсуждается и Германия будет оказывать военную и другую помощь Киеву "столько, сколько потребуется".

Санкции в ответ на кибератаки

Одним из ответных шагов правительства ФРГ на вторжение России в Украину стало усиление армии и резкое увеличение ее финансирования. Пока военные расходы Берлина не дотягивают до 2 процентов от ВВП, как об этом договорились страны НАТО еще в 2014 году, но в Стратегии нацбезопасности содержится обязательство достичь этой цели. Как было сказано на пресс-конференции, это ожидается не раньше 2024 года.

ФРГ не собирается мириться с кибератаками и грозит в ответ санкциями Фото: allOver-MEV/IMAGO

Среди новых акцентов - усиление противодействия кибератакам. Германия собирается улучшить защиту своей инфраструктуры, например больниц, от нападений хакеров. Более того, Берлин не собирается с этим мириться и обещает "по возможности" искать тех, кто стоит за кибератаками и вводить санкции, подключая ЕС и НАТО. Также планируется усилить противодействие дезинформации. По этому вопросу ожидается отдельная стратегия.

Отдельная стратегия по отношениям с Китаем

Отдельная стратегия должна быть принята и по поводу отношений с Китаем. В документе он назван "партнером, конкурентом и системным соперником". Берлин отмечает, что, хотя соперничество возросло, "Китай остается партнером, без которого невозможно решить многие насущные глобальные вызовы". Раньше похожие формулировки использовались в отношении РФ.

В целом, согласно Стратегии нацбезопасности, Германия планирует не только и не столько усилить свою армию, сколько уменьшить уязвимость и зависимость, в том числе - в сфере энергетики, кибербезопасности и поставок жизненно необходимых товаров из-за рубежа, например лекарств.

Совета по нацбезопасности не будет

Входящие в правительство партии договорились по многим вопросам, но не по всем. Идея создать в Германии по примеру США постоянно действующий Совет нацбезопасности реализована не будет. Канцлер Шольц считает, что система власти в ФРГ отличается от Соединенных Штатов, а потому решения будут приниматься как и ранее - в рамках спонтанно созванного по конкретным вопросам Федерального совета по безопасности.

Смотрите также: