Учения НАТО Air Defender 23 - вызов для Германии

Крупнейшие в истории НАТО маневры авиации альянса пройдут с 12 по 23 июня в воздушном пространстве ФРГ. Сможет ли гражданское авиасообщение функционировать в эти дни без сбоев?

Военно-воздушные силы и гражданская авиация Германии стоят перед самым большим вызовом за последние десятилетия: после четырех лет подготовки с 12 по 23 июня в немецком воздушном пространстве пройдут маневры авиации НАТО Air Defender 23. Это крупнейшие учения такого рода в истории альянса, центром проведения которых окажется ФРГ. На шести военных аэродромах бундесвера временами будут размещаться до 250 самолетов из 25 стран. Только США направят через Атлантику 100 боевых машин.

Небо над ФРГ - одно из самых загруженных воздушных пространств в мире

Учебные задания будут отрабатываться в трех летных зонах: над северной Германией и Северным морем, на востоке и в меньшей степени - на юге страны. Эти зоны поочередно будут закрываться для гражданского авиасообщения на несколько часов каждый день.

Полеты гражданской авиации - это часть проблемы: небо над Европой с Германией в ее центре - одно из самых загруженных воздушных пространств в мире. Поэтому авиационные эксперты, затаив дыхание, будут наблюдать за тем, сможет ли гражданское воздушное сообщение продолжать работать практически без сбоев - параллельно с Air Defender 23.

В течение десяти дней маневров немецкие аэропорты должны будут продлить время работы, в том числе и в ночное время. "Поэтому я надеюсь, что если все эти меры начнут действовать, то отмены рейсов не будет", - говорит командующий ВВС ФРГ Германии Инго Герхартц (Ingo Gerhartz). Однако самый высокопоставленный немецкий пилот не исключает задержек рейсов.

Германия координирует гражданские и военные полеты

Ассоциация европейских авиакомпаний Airlines for Europe, со своей стороны, не ожидает отмены рейсов в связи с Air Defender 23. И хотя есть "вероятность, что будут задержки, но на данном этапе они не должны быть значительными", отметил в интервью DW Кевин Хини, пресс-секретарь ассоциации. Тем не менее взаимодействие лиц, обеспечивающих гражданские полеты, с военными, которые отвечают за проведение учений НАТО, будет происходить в режиме реального времени, и авиапутешественники должны помнить об этом.

Маневры НАТО станут серьезным испытанием для военных и гражданских авиадиспетчеров Фото: Marc Rosenkranz/Bundeswehr

В интервью DW немецкий эксперт в области авиации Клеменс Боллингер (Clemens Bollinger) рассказал, чем система управления воздушным движением ФРГ отличается от действующей в других стран Европы. По его словам, уже 30 лет гражданские и военные авиадиспетчеры тесно взаимодействуют друг с другом - именно по той причине, что воздушное пространство Германии используется столь интенсивно.

В то время как во Франции военно-воздушные силы даже во время обычных операций неоднократно закрывают целые полетные зоны для регулярных авиарейсов, гражданские и военные полеты над Германией координируются в регулярном режиме. Гражданские авиадиспетчеры постоянно обмениваются информацией со своими коллегами из люфтваффе бундесвера.

"Но все мы знаем, что существует множество факторов, которые могут привести к задержкам, например, гроза, другие погодные явления или слишком интенсивное движение", - уточнят Боллингер. Другими словами: авиасообщение - очень сложная вещь, и если бы во время Air Defender 23 добавились дополнительные форс-мажорные факторы, то задержки вряд ли можно было бы исключить. Особенно с учетом того, что регулярные полеты в Европе сейчас почти столь же распространены, как и до пандемии COVID-19.

Сигнал вероятному противнику

Проводя учения Air Defender 23 параллельно сохраняющемуся регулярному авиационному сообщению, НАТО хочет послать политический сигнал сдерживания, считает Торбен Арнольд (Torben Arnold) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). "Конечно, это четкий сигнал: даже если данное воздушное пространство чрезвычайно загружено, мы готовы показать, что будем защищать каждый дюйм территории альянса", - сообщил Арнольд в интервью DW.

После провальной эвакуации из аэропорта Кабула НАТО решила отработать подобную процедуру во время учений Фото: AP Photo/picture alliance

Более 10 000 солдат из стран-членов НАТО будут в ходе учений разыгрывать многочисленные заранее подготовленные учебные ситуации. В том числе и на земле. Например, в программу Air Defender 23 входит упражнение "эвакуация с аэродрома", говорит Инго Герхартц. Оно, очевидно, было добавлено после хаоса в аэропорту Кабула летом 2021 года, когда США и их союзники поспешно завершили миссию в Афганистане и экстренно эвакуировали своих военных и их местных помощников.

Другие сценарии включают поддержку с воздуха наземных войск, борьбу в небе с истребителями противника, а также перехват ракет средней дальности истребителями-бомбардировщиками НАТО. Для этого Пентагон направляет через Атлантику американский многофункциональный самолет F-35, самый современный из стоящих на вооружении в государствах альянса.

Над Северным морем также будет отработана защита от атак подводных лодок противника или кораблей, добавляет эксперт SWP Торбен Арнольд. Противник, по его словам, может также атаковать из районов, где его подразделений нет на суше.

Маневры НАТО во время наступления Украины

Командующий немецкими военно-воздушными силами Инго Герхартц Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Очевидно, что многие в Европе при мысли о "противнике" думают о России и ее идущей уже больше года широкомасштабной войне против Украины. Однако, представляя СМИ в Берлине планы Air Defender 23, командующий ВВС Германии Инго Герхартц изо всех сил старался вообще не упоминать о Москве. Эту роль взяла на себя посол США в Германии Эми Гутман. "Профилактика при помощи подготовки сегодня важна как никогда", - сказала она.

США и их союзники по НАТО разыгрывают карту сдерживания с потенциально не совсем нежелательным побочным эффектом. Разведывательные силы ВС России также отвлекутся на изучение авиаманевров НАТО: в то время как украинская армия переходит в наступление, оказывая все большее давление на российских военных, нанося все больше ударов вдоль линии фронта на востоке и юге страны.

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