  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Аэродром в Лехфельде
Аэродром в Лехфельде (фото из архива)Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Авиаучения НАТО: в ФРГ ожидаются задержки рейсов

Екатерина Венкина
29 мин. назад

Правительство Германии, бундесвер и авиаоператоры готовятся и прогнозируют возможные отмены рейсов в связи с учениями НАТО Air Defender 23 с 12 по 23 июня.

https://p.dw.com/p/4Rrlj

Правительство Германии, бундесвер и авиаоператоры надеются избежать хаоса в воздушном пространстве ФРГ и сбоев в пассажирских авиаперевозках во время учений Air Defender 23 с 12 по 23 июня - крупнейших маневров по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО.  "В настоящее время отмены рейсов не запланированы", - заявил в пятницу, 26 мая, в Берлине Арндт Шёнеман (Arndt Schoenemann), глава Немецкого агентства безопасности полетов (Deutsche Flugsicherung). "Но мы не сможем исключить задержек", - добавил он.

В федеральном министерстве транспорта подчеркнули, что ведутся переговоры с федеральными землями, чтобы более гибко составить график с разрешенным временем взлетов и посадок на двухнедельных период. Таким образом в ведомстве хотят избежать перенаправки рейсов в аэропорты, которые изначально для этого не обозначались, уточнило агентство Reuters.

До 10 000 участников маневров, 220 летательных аппаратов

В ходе многонациональных учений Air Defender 23 отрабатывать совместные воздушные операции по всей Европе предстоит 25 странам. До 10 000 участников маневров на 220 летательных аппаратах (100 из них - из США) будут тренироваться под командованием ВВС Германии. Легенда учений смоделирована на основе сценария помощи в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора.

Основные центры во время Air Defender 23 расположены в Хоне (земля Шлезвиг-Гольштейн), Вунсторф (Нижняя Саксония) и Лехфельд (Бавария). Учения в основном будут проводиться в воздушном пространстве Германии.

Самые масштабные учения года в Польше

Ранее, 2 мая, в Польше стартовали самые масштабные военные учения года - Anakonda 23. В маневрах, проводившихся до 26 мая с целью отработать защиту восточного фланга НАТО, принимали участие 12 000 польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран - членов альянса и его партнеров, в том числе из США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции. Особое внимание уделялось операциям союзников в районе Балтийского моря.

Смотрите также:

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сенсация с "Северным потоком" и как Путин помог приблизить НАТО к России. DW Новости (04.04.2023)

Сенсация с "Северным потоком" и как Путин помог приблизить НАТО к России. DW Новости (04.04.2023)

Неожиданный поворот в истории "Северного потока" - он как будто непотопляемый. Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re, по данным Reuters, возобновили страхование поврежденного взрывами газопровода, контролируемого Россией. Собеседники агентства дали понять, что не исключено восстановление трубопровода. Было ли согласовано решение с властями Германии?
Политика4 апреля 2023 г.35:19 мин.
external

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

24 февраля 2022 года Путин ввел войска в Украину. В Кремле считали, что смогут быстро выиграть эту войну. Но путинский расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно. Но прекращать эту войну Путин все равно не собирается.
Политика24 февраля 2023 г.25:58 мин.
Адмирал НАТО Роб Бауэр полагает, что конфликт с РФ может возникнуть в любой момент

НАТО впервые за десятилетия подготовит план защиты от России

НАТО впервые за десятилетия подготовит план защиты от России

Представитель Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр полагает, что конфликт с Россией может возникнуть в любой момент. На саммите в Вильнюсе НАТО одобрит тысячи страниц секретных военных планов.
Политика18 мая 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание поликлиники в Днепре после российского удара 26 мая

Удар РФ по больнице в Днепре: двое погибших, 23 раненых

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный Илон Маск поджидает за углом мужчину, чтобы ударить его по голове молотком в виде компьютерного чипа.

Чипы для мозга от Илона Маска: удар в лоб или по лбу?

Чипы для мозга от Илона Маска: удар в лоб или по лбу?

Здоровье2 ч. назад
Евгений Пригожин и его наемники в Бахмуте, 20 мая 2023 года

Почему в ФРГ не внесли ЧВК "Вагнер" в список террористов

Почему в ФРГ не внесли ЧВК "Вагнер" в список террористов

Правосудие и закон19 ч. назад
На демонстрации в поддержку сближения с ЕС в Кишиневе

Молдавские санкции ЕС одобрены. В списке не только олигархи

Молдавские санкции ЕС одобрены. В списке не только олигархи

Конфликты2 ч. назад
Карикатура DW

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Культура10 ч. назад
Поломанные кресты в Хайсах

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Сломали кресты. Кому не нужна память о Витебских Куропатах?

Конфликты13 ч. назад
Спрос и цены на удобрения, необходимые для сельского хозяйства, выросли во всем мире

Без посредников. Почему Казахстан запретил экспорт удобрений

Без посредников. Почему Казахстан запретил экспорт удобрений

Политика14 ч. назад
На главную страницу