Авиаучения НАТО: в ФРГ ожидаются задержки рейсов

Правительство Германии, бундесвер и авиаоператоры готовятся и прогнозируют возможные отмены рейсов в связи с учениями НАТО Air Defender 23 с 12 по 23 июня.

Правительство Германии, бундесвер и авиаоператоры надеются избежать хаоса в воздушном пространстве ФРГ и сбоев в пассажирских авиаперевозках во время учений Air Defender 23 с 12 по 23 июня - крупнейших маневров по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО. "В настоящее время отмены рейсов не запланированы", - заявил в пятницу, 26 мая, в Берлине Арндт Шёнеман (Arndt Schoenemann), глава Немецкого агентства безопасности полетов (Deutsche Flugsicherung). "Но мы не сможем исключить задержек", - добавил он.

В федеральном министерстве транспорта подчеркнули, что ведутся переговоры с федеральными землями, чтобы более гибко составить график с разрешенным временем взлетов и посадок на двухнедельных период. Таким образом в ведомстве хотят избежать перенаправки рейсов в аэропорты, которые изначально для этого не обозначались, уточнило агентство Reuters.

До 10 000 участников маневров, 220 летательных аппаратов

В ходе многонациональных учений Air Defender 23 отрабатывать совместные воздушные операции по всей Европе предстоит 25 странам. До 10 000 участников маневров на 220 летательных аппаратах (100 из них - из США) будут тренироваться под командованием ВВС Германии. Легенда учений смоделирована на основе сценария помощи в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора.

Основные центры во время Air Defender 23 расположены в Хоне (земля Шлезвиг-Гольштейн), Вунсторф (Нижняя Саксония) и Лехфельд (Бавария). Учения в основном будут проводиться в воздушном пространстве Германии.

Самые масштабные учения года в Польше

Ранее, 2 мая, в Польше стартовали самые масштабные военные учения года - Anakonda 23. В маневрах, проводившихся до 26 мая с целью отработать защиту восточного фланга НАТО, принимали участие 12 000 польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран - членов альянса и его партнеров, в том числе из США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции. Особое внимание уделялось операциям союзников в районе Балтийского моря.

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