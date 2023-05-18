  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Адмирал НАТО Роб Бауэр полагает, что конфликт с РФ может возникнуть в любой момент
Адмирал НАТО Роб Бауэр полагает, что конфликт с РФ может возникнуть в любой моментФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
ПолитикаЕвропа

НАТО впервые за десятилетия подготовит план защиты от России

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Представитель Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр полагает, что конфликт с Россией может возникнуть в любой момент. На саммите в Вильнюсе НАТО одобрит тысячи страниц секретных военных планов.

https://p.dw.com/p/4RY6r

НАТО впервые со времен холодной войны готовит план отражения атак России. На саммите, который состоится в Вильнюсе в июле, страны-участницы Североатлантического альянса примут тысячи страниц секретных планов, касающихся возможного противостояния с Россией, сообщило агентство Reuters в четверг, 18 мая.

В этих планах впервые за многие десятилетия будет подробно описано возможное военное противостояние с Россией. Как поясняет агентство, это связано с тем, что НАТО после начала войны России против Украины пересмотрела свою политику в отношении РФ, которая долгое время не считалась представляющей "экзистенциальной угрозы" для альянса.

"Война может начаться в любой момент"

"Мы должны быть готовы к тому, что конфликт (с Россией. - Ред.) может возникнуть в любой момент", - цитирует Reuters адмирала Роба Бауэра, одного из высших военных чинов НАТО. По его словам, на саммите в Вильнюсе НАТО также даст странам-членам рекомендации, как им необходимо модернизировать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение.

"Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать", - заявил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам представителей альянса, на реализацию всех планов потребуется несколько лет, но НАТО в случае необходимости будет готова вступить в бой незамедлительно.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркивает, что НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу "нападение на одного союзника НАТО означает нападение на всех".

Смотрите также:

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Искандер-М" в Беларуси: что задумал Путин с ядерным оружием для Лукашенко? DW Новости (06.04.2023)

"Искандер-М" в Беларуси: что задумал Путин с ядерным оружием для Лукашенко? DW Новости (06.04.2023)

Россия передала Беларуси комплекс "Искандер-М", способный применить ядерные ракеты. В Москву накануне с двухдневным рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко. Западу сейчас не до смеха, учитывая заявление российского президента о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия. Чем грозит, по мнению экспертов, нынешнее обострение в реальности?
6 апреля 2023 г.31:03 мин.
external

Почему многие на Западе боятся, что Россия проиграет: интервью с депутатом Верховной Рады Гончаренко (14.03.2023)

Почему многие на Западе боятся, что Россия проиграет: интервью с депутатом Верховной Рады Гончаренко (14.03.2023)

По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, "красные линии" все еще остаются в головах. "Хотя многие люди на Западе хотят, чтобы Украина выиграла войну, в то же время они боятся того, что Россия проиграет", - полагает депутат Рады. "Есть страх, что поражение России на поле боя приведет к распаду Российской Федерации, и тогда возникнет много проблем", - считает Алексей Гончаренко.
Конфликты14 марта 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дальнобойная ракета Storm Shadow

Лондон подтвердил применение Украиной ракет Storm Shadow

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Массовые протесты в Сербии (12 мая 2023 года)

Протесты в Сербии. Уйдет ли в отставку президент Вучич?

Протесты в Сербии. Уйдет ли в отставку президент Вучич?

Конфликты3 ч. назад
Вид на Сиань, КНР

Какие у КНР планы на Центральную Азию и какова роль России

Какие у КНР планы на Центральную Азию и какова роль России

Политика5 ч. назад
Люди стоят перед гробом Жана-Марселя Дарту, одного из двух оставшихся в живых после резни СС 10 июня 1944 года. Снимок сделан на церемонии прощания 7 октября 2016 года в Орадур-сюр-Глан

Массовый расстрел солдат вермахта во Франции: как это было

Массовый расстрел солдат вермахта во Франции: как это было

Культура23 ч. назад
Порт Одессы, откуда экспортируется украинское зерно

Продление "зерновой сделки" и иные события 448-го дня войны

Продление "зерновой сделки" и иные события 448-го дня войны

Политика23 ч. назад
Стоянка машин в центре столицы Кыргызстана Бишкеке

Параллельный импорт в РФ вызвал бум экспорта Германии в ЦА

Параллельный импорт в РФ вызвал бум экспорта Германии в ЦА

Экономика и бизнес17 мая 2023 г.
Проверка судна с украинским зерном

"Зерновая сделка" России и Украины устояла. Надолго ли?

"Зерновая сделка" России и Украины устояла. Надолго ли?

Экономика и бизнес17 мая 2023 г.
На главную страницу