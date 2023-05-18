НАТО впервые за десятилетия подготовит план защиты от России

Представитель Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр полагает, что конфликт с Россией может возникнуть в любой момент. На саммите в Вильнюсе НАТО одобрит тысячи страниц секретных военных планов.

НАТО впервые со времен холодной войны готовит план отражения атак России. На саммите, который состоится в Вильнюсе в июле, страны-участницы Североатлантического альянса примут тысячи страниц секретных планов, касающихся возможного противостояния с Россией, сообщило агентство Reuters в четверг, 18 мая.

В этих планах впервые за многие десятилетия будет подробно описано возможное военное противостояние с Россией. Как поясняет агентство, это связано с тем, что НАТО после начала войны России против Украины пересмотрела свою политику в отношении РФ, которая долгое время не считалась представляющей "экзистенциальной угрозы" для альянса.

"Война может начаться в любой момент"

"Мы должны быть готовы к тому, что конфликт (с Россией. - Ред.) может возникнуть в любой момент", - цитирует Reuters адмирала Роба Бауэра, одного из высших военных чинов НАТО. По его словам, на саммите в Вильнюсе НАТО также даст странам-членам рекомендации, как им необходимо модернизировать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение.

"Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать", - заявил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам представителей альянса, на реализацию всех планов потребуется несколько лет, но НАТО в случае необходимости будет готова вступить в бой незамедлительно.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркивает, что НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу "нападение на одного союзника НАТО означает нападение на всех".

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