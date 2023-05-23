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Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

НАТО заключит с Украиной договор о поставках вооружений

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Согласно проекту договора, поставки вооружений Киеву будут долгосрочными. Отношения между НАТО и Украиной могут быть выстроены по образцу американо-израильских отношений в сфере безопасности.

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Страны НАТО разрабатывают проект договора с Украиной, в рамках которого Киев будет получать западные вооружения и военные технологии на долгосрочной основе, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ), обнародованном в понедельник, 22 мая. "Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности и действие этих гарантий скоро не закончится ", - указал Дуда.

Как отмечает WSJ, президент США Джо Байден и другие западные лидеры ранее говорили, что отношения НАТО и Украины могут строиться по образцу американо-израильских отношений в сфере безопасности. В настоящее время между США и Израилем действует соглашение, предусматривающее многомиллиардные поставки Израилю американских вооружений на протяжении десяти лет. В то же время оно не предполагает обязательств США оказывать Израилю помощь в случае внешней агрессии.

Долгосрочная военная помощь

Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщает, что западные союзники пытаются выработать формулу взаимодействия с Украиной, позволяющую оказывать ей долгосрочную поддержку в сфере безопасности, поскольку исходят из того, что Украина, по всей видимости, не станет членом НАТО в ближайшие годы. Такое соглашение должно лишить Кремль иллюзии, что затяжная война отвечает его интересам и что с течением времени западная поддержка Украины уменьшится.

Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле будет объявлено о создании совета НАТО - Украина. У Киева будет право собирать заседания совета и обращаться к странам Североатлантического альянса с запросами о помощи. Непосредственными участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности должны стать США, Великобритания, Франция и Германия.

Несмотря на настойчивые призывы Украины начать процесс ее приема в НАТО, западные страны не скрывают, что ее прием в НАТО в ближайшее время невозможен. Как указал в интервью WSJ президент Польши, прием Украины в НАТО невозможен, пока на ее территории идет война, но вторжение России открыло Киеву дорогу в Североатлантический альянс.

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