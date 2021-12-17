Анджей Дуда

Чем Сергей Фургал мог мешать Кремлю и почему протестуют жители Хабаровска. DW Новости (13.07.2020)

В Хабаровске начались протесты после ареста губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в причастности к убийствам бизнесменов. Но многие жители края уверены: Фургала преследуют, потому что он не устраивал Кремль.