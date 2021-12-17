Анджей Дуда

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Президент Польши с августа 2015 года.
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В Хабаровске начались протесты после ареста губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в причастности к убийствам бизнесменов. Но многие жители края уверены: Фургала преследуют, потому что он не устраивал Кремль.
На выборах в Польше правящая партия "Закон и справедливость" поддерживает действующего президента Анджея Дуду. Второй тур - 12 июля. На вопросы DW ответил депутат Европарламента от правящей партии Доминик Тарчиньский.