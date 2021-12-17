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Анджей Дуда

Президент Польши с августа 2015 года.

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

A microphone of TVN channel is seen in Krakow, Poland on November 8, 2021. The ruling right-wing Law and Justice (PIS) party have unexpectedly proposed a draft bill, unofficially called 'Lex TVN' that would change Poland's media law and ban non-European ownership. Proposed changes may be aimed at the U.S. company Discovery Inc., owner of the TVN broadcaster and its TVN24 news channel that has exposesd alleged irregularities and scandals within the government. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto)

Парламент Польши принял спорный закон о телерадиовещании 17.12.2021

Закон о телерадиовещании повторно прошел через нижнюю палату парламента и поступил на подпись к президенту Польши. По мнению экспертов, главной жертвой документа может стать телекомпания TVN, принадлежащая Discovery.
Poland Erects A Border Between Belarus And The EU Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Польша вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью 02.09.2021

Польский президент Дуда ввел чрезвычайное положение в ряде районов Подляского и Люблинского воеводств на 30 дней в связи с участившимися попытками нелегально проникнуть в Польшу через границу с Беларусью.
Israeli Foreign Minister Yair Lapid meets with Secretary of State in Rome, on June 27, 2021. - Israel's new foreign minister in his first meeting with the United States voiced concern on June 27, 2021 about talks on Iran but pledged a more cooperative approach with the Jewish state's closest ally. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo by ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)

Израиль отозвал своего поверенного из Польши из-за принятого там "антисемитского" закона 15.08.2021

Тель-Авив отреагировал таким образом на принятие скандального закона, в значительной мере ограничивающего процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей.
Polish President and presidential candidate of the Law and Justice (PiS) party Andrzej Duda talks to the media after the announcement of the first exit poll results on the second round of the presidential election, at the Presidential Palace in Warsaw, Poland, July 12, 2020. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Президент Польши подписал спорный закон о реституциях 14.08.2021

Подписанный Дудой закон серьезно ограничивает процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей.
6438649 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

Зеленский назвал "Северный поток - 2" "ловушкой для Европы" 25.02.2021

Президенты Украины и Польши в телефонном разговоре скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту газопровода "Северный поток - 2".

October 23, 2020, Wroclaw, Poland: 23 Oct 2020 Poland Wroclaw Women s strike protest against tightening of abortion law in Poland. Eugenic abortion was banned. Thousands of people took to the streets of Poland Wroclaw Poland - ZUMAk137 20201023_zap_k137_009 Copyright: xKrzysztofxKaniewskix

В Польше тысячи человек протестовали против запрета абортов 24.10.2020

Демонстранты разгневаны решением Конституционного суда Польши, запрещающим прерывать беременность по причине необратимой инвалидности или неизлечимого заболевания плода.
21.11.2019 Lithuania's President Gitanas Nauseda, right, and Poland's President Andrzej Duda pose for photographers prior to their meeting at the Presidential palace in Vilnius, Lithuania, Thursday, Nov. 21, 2019. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Президенты Польши и Литвы призвали Минск уважать гражданские права 09.08.2020

В связи с выборами президента Беларуси главы Польши и Литвы обратились с совместным заявлением к официальному Минску. В нем они призвали власти Беларуси соблюдать демократические стандарты.
Polish President Andrzej Duda attends a meeting with local residents following his victory in a presidential election in Odrzywol, Poland July 13, 2020. Marcin Kucewicz/Agencja Gazeta via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента 03.08.2020

В Польше Верховный суд отклонил требование оппозиции аннулировать результаты выборов и признал законными лишь 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения.

Polish President Andrzej Duda flashes V-signs after addressing supporters with his wife as exit poll results were announced during the presidential election in Pultusk, Poland, on July 12, 2020. - Poland's right-wing head of state Andrzej Duda was ahead by a tiny margin in the presidential run-off against Warsaw's liberal mayor, an exit poll on on July 12, 2020 showed, starting a tense wait for the official results (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP)

Комментарий: Выборы в Польше - раскол в стране стал еще глубже 14.07.2020

Национал-консерватор Анджей Дуда переизбран на пост президента. Следующими шагами станет полное подчинение судов и изменение системы разделения властей в Польше, полагает Бартош Дудек.
A voter stands next to a voting booth during the second round of presidential election at a polling station in Warsaw, Poland, July 12, 2020. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В ОБСЕ обеспокоены "крайней поляризацией" на выборах в Польше 13.07.2020

Пресс-секретарь Бюро ОБСЕ сообщила DW, что представители организации наблюдали "тревожные тенденции" в Польше. По итогам второго тура Дуда набрал 51,03 процента голосов, его соперник Тшасковский - 48,97 процента.

Чем Сергей Фургал мог мешать Кремлю и почему протестуют жители Хабаровска. DW Новости (13.07.2020) 13.07.2020

В Хабаровске начались протесты после ареста губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в причастности к убийствам бизнесменов. Но многие жители края уверены: Фургала преследуют, потому что он не устраивал Кремль.
Polish President and presidential candidate Andrzej Duda addresses his supporters following the announcement of the presidential election's exit poll results in Pultusk, Poland July 12, 2020. Adam Stepien/Agencja Gazeta via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

ЦИК: Действующий президент Польши выигрывает выборы с минимальным отрывом 13.07.2020

Анджей Дуда набирает 51,21 процента голосов на выборах президента Польши, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,79 процента, свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК.
26.04.2020, Polen, Aleksandrow Kujawski: Wahlhelfer sitzen in Schutzkleidung und mit Mundschutz in einem Wahllokal, während eine Wahlhelferin einen Tisch desinfiziert und ein Wähler (r) mit seinem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl zu einer Walkabine geht. Die Bürgermeisterwahl wird während der Corona-Pandemie unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt. Die Wahl ist nach dem Tod des früheren Bürgermeisters Ciesla, der das Amt seit 2006 innehatte, nötig geworden. Foto: Tytus Zmijewski/PAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Польше проходит решающий тур президентских выборов 12.07.2020

Два претендента на пост главы государства - Анджей Дуда и Рафал Тшасковский, согласно опросам, идут почти вровень. Правящая партия надеется, что победа Дуды обеспечит ей успех и на парламентских выборах.

Выборы президента на фоне пандемии и скандальная судебная реформа в Польше. Conflict Zone на русском 09.07.2020

На выборах в Польше правящая партия "Закон и справедливость" поддерживает действующего президента Анджея Дуду. Второй тур - 12 июля. На вопросы DW ответил депутат Европарламента от правящей партии Доминик Тарчиньский.
WARSAW, POLAND - OCTOBER 13: A woman casts his ballot in the Polish parliamentary elections on October 13, 2019 in Warsaw, Poland. Lewica is currently in a strong third place in pre-election polls. (Photo by Omar Marques/Getty Images)

Президента Польши определит второй тур выборов 29.06.2020

Действующий президент Польши Анджей Дуда набирает 41,8 процента голосов, а его основной соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 30,4 процента, свидетельствуют данные опроса Ipsos.
26.04.2020, Polen, Aleksandrow Kujawski: Wahlhelfer sitzen in Schutzkleidung und mit Mundschutz in einem Wahllokal, während eine Wahlhelferin einen Tisch desinfiziert und ein Wähler (r) mit seinem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl zu einer Walkabine geht. Die Bürgermeisterwahl wird während der Corona-Pandemie unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt. Die Wahl ist nach dem Tod des früheren Bürgermeisters Ciesla, der das Amt seit 2006 innehatte, nötig geworden. Foto: Tytus Zmijewski/PAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Польше выбирают нового президента 28.06.2020

Фаворитом является действующий глава государства Анджей Дуда, вызвавший недавно на Западе возмущение своими словами по поводу геев. Наблюдатели полагают, что победитель определится лишь после второго тура.
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