Лидеры Польши и Литвы в Киеве и иные итоги 490-го дня войны

Анджей Дуда и Гитанас Науседа провели переговоры с Владимиром Зеленским. В Краматорске растет количество погибших после удара РФ. Польша укрепит границу с Беларусью из-за ЧВК "Вагнер".

На 490-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 28 июня, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Лидеры Польши и Литвы в Украине

В Киев в День Конституции Украины прибыли президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь на встрече шла о действиях ВСУ на фронте, подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, евроинтеграции и украинской "формуле мира".

По словам Зеленского, Украина понимает, что не может вступить в Североатлантический альянс, пока на ее территории идет война. Киев хочет получить от саммита НАТО сигнал, что после окончания войны страна может присоединиться к альянсу, объяснил глава государства. Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности на период до членства в НАТО.

В Краматорске растет количество погибших при ударе РФ

Число погибших в результате российских ракетного удара по пиццерии Ria Pizza в Краматорске Донецкой области возросло до 11 человек. Такие данные привели МВД Украины и мэр Краматорска Александр Гончаренко. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, город попал под удар ракет "Искандер". Ранее сообщалось, что в обстреле были задействованы ракеты С-300.

Между тем Служба безопасности Украины заявила о задержании корректировщика российского ракетного удара по Краматорску "по горячим следам". В сообщении ведомства утверждается, что задержанный был завербованным агентом российского Главного управления Генштаба ВС РФ

В свою очередь министерство обороны РФ утверждает, что при ударе по центру Краматорска был поражен "пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ".

В РФ впервые признали потери при рейде РДК на Белгородщину

Российские власти впервые признали потери в ходе рейда "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в Белгородскую область в начале июня. Тогда погибли не менее 14 военнослужащих из Псковской области, сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников. Похороны проходили на прошлой и на текущей неделе, рассказал глава региона в соцсетях, отметив: "К сожалению, это не последние траурные мероприятия". По словам Ведерникова, 10 псковских военнослужащих попали в плен к РДК, однако трое из них уже освобождены в рамках обмена.

В то же время губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский признал гибель экипажа военного самолета Ил-22 во время подавления мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семьям ивановских военнослужащих. Ранее гибель военных летчиков подтвердил президент РФ Владимир Путин, ничего не сказав о санкциях по отношению к виновникам их смерти. По сведениям OSINT-проекта Oryx, боевики ЧВК 24 июня сбили в том числе самолет Ил-22М с 10 людьми на борту.

Правительство Швейцарии не разрешило продать танки Украине

Федеральный совет (правительство) Швейцарии отклонил запрос швейцарской оборонной фирмы Ruag о продаже Украине через Германию 96 танков Leopard 1 A5. Такая сделка привела бы к необходимости корректировать политику нейтралитета Швейцарии, пояснили в кабинете министров. Ранее парламент Швейцарии отклонил законопроект, известный как "Lex Ukraine", который позволил бы третьим странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

В этот же день Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС, введенному в отношении России из-за войны в Украине.

Польша укрепит границу с Беларусью из-за ЧВК "Вагнер"

Польша усилит оборону восточной границы в свете прибытия в соседнюю Беларусь боевиков частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщил польский вице-премьер Ярослав Качиньский после внеочередного заседания Комитета по национальной безопасности и обороне. Присутствие "Группы Вагнера" в Беларуси является "опасным для Украины элементом и потенциально опасным для Литвы и Польши", а также "может означать новую фазу гибридной войны, которая будет намного сложнее", объяснил Качиньский.

WSJ: Пригожин рассчитывал взять в плен Шойгу и Герасимова

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин планировал в ходе мятежа взять в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на западные разведданные. Федеральная служба безопасности России узнала о намерении Пригожина захватить Шойгу и Герасимова в ходе рейда в Ростов-на-Дону за два дня до мятежа, отмечает газета. Благодаря перехвату электронных сообщений и спутниковым снимкам об этом было известно и зарубежным разведслужбам.

По мнению западных официальных лиц, у первоначального плана Пригожина были хорошие шансы на успех, но после утечки информации о заговоре создателю ЧВК пришлось приступить к действиям раньше, чем предполагалось. По оценке западных разведок, Пригожин, ранее выступавший с резкой критикой в адрес глав Минобороны и Генштаба, сообщил о своих намерениях некоторым российским высокопоставленным военным, включая командующего Военно-космическими силами РФ Сергея Суровикина.

Канцлер ФРГ: Мятеж Пригожина ослабил Путина

ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону Фото: REUTERS

Мятеж основателя ЧВК ослабил президента России, считает канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). В интервью общественно-правовой медиакомпании ARD глава немецкого правительства заявил, что недавние действия Евгения Пригожина отразятся на РФ в долгосрочном плане. В то же время Шольц воздержался от размышлений на тему влияния мятежа на срок пребывания Путина у власти.

Канцлер ФРГ рассказал, что 24 июня провел телефонные переговоры не только с президентом США Джозефом Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, но и с главой правительства Польши Матеушем Моравецким. "Мы не имеем никакого отношения к конфронтации в России", - подчеркнул Шольц. "Смена режима в России не является целью нашей поддержки Украины", - добавил он.

Спецпосланник Ватикана в Москве

Специальный посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву для переговоров с российским руководством о прекращении войны в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил спецпосланника Ватикана. Переговоры с Дзуппи проведет помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, добавили в Кремле.

Между тем за прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным высказался премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Подобная встреча является "единственным на настоящий момент разумным решением", заявил Беттель в интервью агентству dpa.

По словам главы кабмина Люксембурга, он уже более года назад в телефонных разговорах с обоими президентами предлагал провести такие переговоры; причем Киев был готов к ним, а Москва - нет. Как отметил Беттель, тогда он чувствовал, что "Путин не был готов найти конструктивное решение": "Я только сказал ему, что он загоняет себя в угол и выбраться из него становится все труднее". Теперь же "предложение остается в силе", но "мы уже не находимся в той же позиции", указал люксембургский премьер.

Украина намерена выпускать поставляемые Западом вооружения

Украина намерена организовать на своей территории выпуск вооружений и военной техники, получаемой от стран Запада для отражения атак российских сил. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе выступления в украинском парламенте.

"Системы необходимого оружия - ПВО, танки, пушки, бронетехника, поставляемые партнерами, - мы стремимся производить и локализовать в Украине. У наших воинов всегда будет оружие!" - подчеркнул глава государства. Он не назвал конкретных западных поставщиков и сроки, однако указал, что за 10 лет страна "должна пройти … такой путь, который другие народы проделывали десятилетиями".

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